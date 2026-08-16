Hành khách trên máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố kể phút thót tim

Như Dân trí đã thông tin, chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8, phải quay trở lại sân bay xuất phát sau khi phát sinh vấn đề kỹ thuật.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN34 khai thác bằng dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 ngay sau khi cất cánh đã phát hiện sự cố kỹ thuật. Tổ bay lập tức thực hiện các quy trình an toàn và đưa máy bay quay lại hạ cánh tại sân bay Munich.

Có mặt trên chuyến bay VN34, anh Ninh (người Việt sống ở Đức) trải qua những giây phút thót tim.

Sau sự việc, nam hành khách được hãng hàng không bố trí nghỉ ngơi tại một khách sạn gần sân bay. Người đàn ông đánh giá cao việc phi hành đoàn bĩnh tĩnh, xử lý cẩn trọng giúp toàn bộ hành khách an toàn.

Hình ảnh nhiên liệu được xả trước khi máy bay hạ cánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Ninh cho biết, sáng 15/8 (giờ địa phương), anh di chuyển đến sân bay Munich, đáp chuyến bay khởi hành lúc 13h cùng ngày về Hà Nội.

Quá trình check-in diễn ra bình thường. Hành khách ổn định chỗ ngồi, phi công bắt đầu cho máy bay lăn bánh ra đường băng, không có dấu hiệu bất thường.

"Phần đầu máy bay nhấc khỏi đường băng, hành khách nghe tiếng "bụp" khá lớn. Mọi người nhìn nhau tò mò nguyên nhân, không biết chuyện gì đã xảy ra", anh nhớ lại.

Khoảng 20 phút sau, cơ trưởng thông báo máy bay có sự cố kỹ thuật, phải quay lại điểm khởi hành. Trước khi hạ cánh, phi công cho xả bớt nhiên liệu.

"Trong khoang, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Nhìn qua ô cửa sổ, thấy nhiên liệu được xả ra liên tục từ 2 cánh, tôi hốt hoảng và sợ hãi", anh Ninh cho biết.

Trong khi nhiên liệu đang xả, đội ngũ tiếp viên liên tục trấn an hành khách, cố gắng giúp mọi người giữ bình tĩnh.

Hành khách được khuyến cáo tháo toàn bộ giày dép, bỏ lại hành lý, để chạy ra ngoài qua lối thoát hiểm sau khi hạ cánh.

"Hành khách trên máy bay không hoảng loạn. Ở ghế bên cạnh, một cặp đôi liên tục cầu nguyện, riêng người vợ bật khóc. Lúc đó, tôi không kịp suy nghĩ gì, vội vàng cầm chiếc balo nhỏ, hộ chiếu và chiếc điện thoại phòng thân", anh kể.

Theo anh Ninh, máy bay ở trên không gần 3 tiếng, cơ trưởng bắt đầu thực hiện quy trình hạ cánh. Phi công cho máy bay hạ độ cao để quan sát tình hình, sau đó bay lên một vòng nữa rồi mới tiếp đất.

Trong khoang, nhóm tiếp viên liên tục hô to: "Cúi thấp đầu xuống, cúi thấp đầu xuống". Hành khách đều tuân thủ ôm hai tay ra sau gáy, cúi thấp đầu...

Lường trước khả năng máy bay có va chạm với đường băng lúc tiếp đất, anh Ninh nín thở, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

"Lúc máy bay hạ cánh an toàn, mọi người trong khoang vỗ tay, dành lời cảm ơn cho phi công và đội ngũ tiếp viên đã bình tĩnh xử lý tình huống. Trải qua những phút căng thẳng, toàn bộ hành khách vỡ oà cảm xúc. Nhiều người ôm chầm lấy nhau, thở phào nhẹ nhõm", người đàn ông nhớ lại.

Khung cảnh trên máy bay VN34 khởi hành từ Munich (Đức) về Hà Nội ngày 15/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự cố khiến chương trình du lịch Đà Nẵng của anh Ninh và gia đình bị ảnh hưởng. Được biết, vợ con anh đã về nước cách đây ít ngày.

"Hiện, tôi chưa biết thời điểm nào sẽ được khởi hành trở lại. Theo kế hoạch, ngày 16/8, tôi đã có mặt ở Đà Nẵng. Sự việc khiến lịch trình đi chơi của cả nhà bị đảo lộn", anh chia sẻ.

Phòng khách sạn mà hãng bố trí cho hành khách nghỉ ngơi sau sự cố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hãng Vietnam Airlines khẳng định toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn, sau đó được đưa vào nhà ga.

Vietnam Airlines cho biết đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ và bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách.

Hãng sẽ cập nhật thông tin sau khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể. Sự cố khiến hành trình của hành khách bị thay đổi so với kế hoạch.

Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng từ Hà Nội và TPHCM tới 2 sân bay lớn của Đức là Munich và Frankfurt bằng đội máy bay thân rộng Boeing 787 và Airbus A350.