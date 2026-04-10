TPHCM sắp có hội chợ du lịch, thêm nhiều sản phẩm hút khách "nhà giàu"

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, khẳng định vai trò nổi bật của TPHCM và Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết đây không chỉ là hội chợ thương mại đơn thuần, còn là lời khẳng định về một hệ sinh thái du lịch không biên giới.

Khách trải nghiệm TPHCM về đêm (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong đó, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được tích hợp nhằm tạo ra những kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Trong khi đó, "điểm đến toàn cầu” lại thể hiện cam kết nâng tầm vị thế của du lịch TPHCM.

Với vai trò đầu tàu của du lịch Việt Nam, ngành du lịch TPHCM tiếp tục chủ động điều chỉnh chiến lược thị trường khách quốc tế theo hướng đa dạng hóa, nâng cao khả năng thích ứng và bảo đảm hiệu quả kinh tế. Đồng thời, duy trì dòng khách MICE và khách du lịch cao cấp nhằm góp phần ổn định hoạt động của toàn ngành.

Điểm mới của kỳ hội chợ năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, cùng việc giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng từ các địa phương sau sáp nhập. Qua đó, cộng đồng du lịch có cái nhìn tổng thể hơn để điều phối hoạt động trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Trong bối cảnh chịu tác động từ xung đột Trung Đông, biến động địa chính trị và các khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến kết nối hàng không và tâm lý du lịch, ngành du lịch TPHCM đã chủ động điều chỉnh chiến lược theo hướng mở rộng thị trường, phân bổ rủi ro và ưu tiên các khu vực có khả năng phục hồi tốt.

Theo số liệu ngành du lịch, hiện khoảng 55% lượng khách quốc tế đến Việt Nam đến từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á, và 6% từ Australia, Ấn Độ. Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác tại các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Australia và Ấn Độ. Đây là những dòng khách chi tiêu cao.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết, cơ quan này đã phối hợp cùng TPHCM từ sớm để định hướng nâng tầm sự kiện. Theo bà Hoa, các đơn vị lữ hành không chỉ bán sản phẩm tour, tiếp tục đóng vai trò chia sẻ hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam.

Du khách khám phá Địa đạo Củ Chi (Ảnh: Nam Anh).

Tận dụng lợi thế trung tâm và khả năng kết nối, TPHCM đang đẩy mạnh liên kết với các địa phương nhằm đa dạng sản phẩm và kích cầu du lịch nội địa, đặc biệt trong mùa cao điểm hè.

Từ khu vực nội đô, các sản phẩm du lịch đang dần mở rộng ra các điểm đến như Cần Giờ, Củ Chi, hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng từ văn hóa, lịch sử đến sinh thái.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Vietluxtour - nhận định, việc tăng cường liên kết vùng, đặc biệt trong phát triển du lịch MICE là hướng đi hiệu quả. Trong đó, với vai trò trung tâm kinh tế và hạ tầng sự kiện lớn, TPHCM có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến cho các hội nghị, hội thảo và chương trình du lịch doanh nghiệp quy mô lớn.

Cũng theo bà Thu, khi kết hợp tốt giữa sản phẩm đô thị và liên kết vùng, TPHCM có thể chuyển từ cửa ngõ du lịch thành điểm đến trải nghiệm trọn vẹn của khách quốc tế cũng như doanh nghiệp.

Cụ thể, đơn vị có triển khai các sản phẩm tour kết hợp hành trình khám phá khu bảo tồn, vườn quốc gia, du lịch sinh thái với nhiều hoạt động như trồng cây gây rừng, đạp xe, bảo tồn động thực vật, góp phần lan tỏa thông điệp du lịch bền vững.

Đơn cử, tour Côn Đảo gắn với hoạt động bảo vệ rùa biển, đến Hà Giang kết nối cộng đồng, trải nghiệm sống cùng người bản địa tại Mộc Châu hay "Metro TPHCM xưa và nay" sử dụng phương tiện giao thông công cộng xanh.

Các hành trình được thiết kế nhằm giảm dấu chân carbon, tăng tương tác giữa du khách và cộng đồng địa phương.

Được biết với mục tiêu năm nay, TPHCM phấn đấu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 330 nghìn tỷ đồng.