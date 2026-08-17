Cầm 17 triệu đồng, nam sinh 18 tuổi đạp xe 14 ngày từ TPHCM ra Hà Nội

Hai tháng sau khi hoàn thành hành trình 14 ngày đạp xe xuyên Việt từ TPHCM ra Hà Nội, làn da của Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi, Tuyên Quang) chưa hết đen sạm do tác động của cái nắng khốc liệt giữa mùa hè.

Với Dũng, điều đáng nhớ nhất không chỉ là quãng đường đã vượt qua, mà còn là cảm giác tự hào vì hoàn thành một hành trình ý nghĩa trước khi bước vào giảng đường đại học.

Cầm số tiền 17 triệu đồng trong tay, Tiến Dũng một mình đạp xe xuyên Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chuyến đi giúp tôi trân trọng hơn giá trị của gia đình. Rong ruổi một mình trên những cung đường xa, tôi càng thấm thía sự ấm áp và tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình", Dũng chia sẻ.

Hành trình 14 ngày và những thử thách khắc nghiệt

Từ nhỏ, Tiến Dũng đã thích đạp xe quanh nhà, khám phá những cung đường mới. Lên cấp 2, chàng trai bắt đầu ấp ủ ý tưởng thực hiện chuyến đi xuyên Việt. Năm lớp 11, nam sinh nghiêm túc lên kế hoạch cho chuyến đi.

Anh thay lốp cho xe đạp, lắp thêm một số bộ phận giúp phương tiện có thể chở nhiều đồ đạc hơn. Kinh phí của chuyến đi khoảng 17 triệu đồng, được Dũng tự tích lũy từ việc bán quần áo, xe đạp cũ...

Trước chuyến đi, Tiến Dũng rèn luyện sức khoẻ bằng cách duy trì thói quen đạp xe 50-60km vào cuối tuần. Thời gian tập luyện Muay Thái tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang giúp anh có nền tảng thể lực khá tốt. Chàng trai không quá lo lắng về sức bền mà dành nhiều thời gian chuẩn bị cho những tình huống có thể gặp trên đường.

Ba ngày sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh mang theo xe đạp, đi tàu vào nhà họ hàng ở TPHCM với dự định thực hiện chuyến đạp xe ra miền Bắc.

"Sau khi đạp xe được 2 ngày, tôi mới gọi điện thông báo cho gia đình. May mắn là người thân không phản đối, chỉ dặn dò nếu mệt quá thì bố mẹ sẽ vào tận nơi đón", Tiến Dũng nhớ lại.

Ngày 20/6, chàng trai bắt đầu chặng đường đầu tiên từ trung tâm TPHCM về phường Vũng Tàu với quãng đường dài 120km.

Thức dậy lúc 3h sáng, Tiến Dũng chất hành lý, lều ngủ, dụng cụ nấu ăn và những vật dụng cần thiết lên chiếc xe đạp rồi bắt đầu hành trình. Chưa lường hết sức nóng của thời tiết và những cơn gió biển, cơ thể anh nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục hành trình.

Sau ngày dài trên đường, làn da của Dũng bắt đầu rám nắng. Chưa có kinh nghiệm phân bổ sức lực và quãng đường, chàng trai đạp liên tục gần 10 tiếng khiến cơ thể nhanh chóng đuối sức.

"Sau bữa cơm tối, tôi phải uống thuốc hạ sốt. Hoàn thành chặng đầu tiên, tôi không cảm thấy chán nản, tâm trạng háo hức chờ hành trình ngày hôm sau", Dũng chia sẻ.

Chặng tiếp theo dài khoảng 130km, từ phường Vũng Tàu về khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng. Tiến Dũng miệt mài đạp xe dưới cái nắng chói chang cho đến chiều tối. Trên quãng đường dài, có những đoạn vắng bóng hàng quán, anh chỉ biết lấy vài viên lương khô mang theo bổ sung năng lượng.

Xe đạp đồng hành cùng chàng trai vượt qua quãng đường 1.700km (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vất vả nhất với chàng trai quê Tuyên Quang là cung đường xuyên qua những đồi cát đỏ ở Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Giữa không gian mênh mông, khô nóng, chỉ có những bụi xương rồng nằm trơ trọi bên đường.

Gió thổi mạnh từng cơn, cộng thêm nhiều con dốc nối tiếp nhau khiến mỗi vòng quay bánh xe trở nên nặng nhọc. Có những lúc, Dũng phải đi chậm lại, dồn sức lực để vượt qua con dốc trước mắt.

Sau vài ngày, Tiến Dũng quen với nhịp di chuyển liên tục. Anh chia quãng đường thành những chặng vừa sức. Tranh thủ khoảng thời gian trời còn dịu mát, chàng trai đạp xe từ 4h sáng, đến khoảng 10h nghỉ trưa tránh nắng gắt và tiếp tục lên đường vào buổi chiều.

Mỗi ngày, chàng trai dành 800.000 đồng cho các khoản chi tiêu. Trong đó, khoảng 250.000 đồng dành cho tiền nhà nghỉ qua đêm, 250.000 đồng cho ăn uống, phần còn lại dự phòng sửa chữa khi xe đạp bị hỏng.

"Trước khi đi ngủ, tôi đánh dấu trên bản đồ cung đường của ngày hôm sau, tìm trước chỗ ở và quán ăn cơm. Với một hành trình đòi hỏi nhiều sức lực như thế này, ăn uống và nghỉ ngơi là hai yếu tố quan trọng", Dũng chia sẻ.

Việc nhiều giờ liên tục di chuyển dưới nắng nóng cũng khiến cơ thể Dũng chịu không ít tổn thương. Phần da ở tay và đùi thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng bị phồng rộp, nổi mụn nước rồi vỡ ra. Da bong tróc từng mảng, để lại những vùng đỏ rát, sẫm màu.

Dù chuẩn bị khá kỹ cho từng chặng, không phải lúc nào hành trình cũng diễn ra đúng như dự tính. Có những ngày, khi bóng tối phủ xuống, Tiến Dũng vẫn loay hoay giữa đường, do chưa tìm được nhà nghỉ.

Tiến Dũng kể, trên cung đường đi qua Tuy Hoà (Phú Yên cũ), anh dự định đạp qua khu vực vắng vẻ, tìm nơi đông dân cư. Thế nhưng, sức lực cạn dần khiến kế hoạch dang dở.

Đạp xe ngược trở lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy nhà nghỉ, chàng trai cố gắng giữ bình tĩnh giữa lúc tâm trạng hoang mang. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của người dân địa phương, anh tìm được chỗ nghỉ ngơi cách đó 10km.

"Càng về tối, đường càng vắng, người qua lại thưa dần, xung quanh chỉ còn bóng tối bao trùm. Từ hôm đó, tôi không dám chủ quan, luôn chủ động tìm chỗ nghỉ từ sớm”, chàng trai chia sẻ.

Tình người ấm áp

Suốt hành trình 14 ngày từ Nam ra Bắc trên chiếc xe đạp, Tiến Dũng cảm nhận được tấm lòng ấm áp của những người xa lạ.

Nhìn chàng trai vất vả chở đồ đạc hơn 40kg, đạp xe giữa trời nắng gắt, nhiều người dân bên đường dừng lại hỏi han, đề nghị giúp đỡ. Có người vội vàng mua chai nước, trao tận tay chàng trai khiến Tiến Dũng xúc động không nói nên lời.

Nắng nóng khiến làn da của Tiến Dũng đen sạm, có lúc bong tróc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Biết hành trình tôi đang thực hiện, mọi người đều động viên. Những lúc đang mệt, chỉ một chai nước hay vài câu nói của người lạ cũng giúp tôi cảm thấy được tiếp thêm động lực”, anh chia sẻ.

Tiến Dũng nhớ mãi bữa cơm giản dị ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. Thấy chàng trai đi một mình, chủ quán niềm nở mời Dũng dùng bữa cùng gia đình, đãi đồ ăn và trò chuyện thân tình như người nhà lâu ngày gặp mặt.

Khâm phục nghị lực của chàng trai, chủ quán chỉ lấy một khoản tiền nhỏ, nhiệt tình mời nước và trái cây.

Một lần khác, đang vượt qua đèo Hải Vân, chiếc xe đạp của Dũng bất ngờ bị thủng săm. Dù có kinh nghiệm sửa xe, anh vẫn loay hoay vì chưa quen với việc tháo lắp loại lốp lớn dành cho những hành trình đường dài.

Một người đàn ông đang đạp xe ngang qua, thấy Dũng mướt mồ hôi, dừng lại giúp thay săm. Sự hỗ trợ kịp thời của người xa lạ giúp chàng trai tiếp tục hành trình nhanh hơn dự kiến.

Bữa cơm nhiều kỷ niệm của Dũng với một gia đình ở Cà Ná, Lâm Đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trước chuyến đi, tôi nghĩ mình độc hành trên con đường dài, không ngờ nhận được sự đồng hành, tiếp sức của những người chưa từng quen biết. Trở về nhà, hình ảnh thân thiện, tấm lòng tốt của họ vẫn khiến tôi nhớ mãi, không bao giờ quên", Tiến Dũng tâm sự.

Thay vì lựa chọn những phương tiện nhanh và thuận tiện hơn, Tiến Dũng muốn cảm nhận hành trình theo cách chậm rãi nhất. Với chiếc xe đạp, anh có thể chủ động dừng lại, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, trò chuyện với người dân và tìm hiểu nhịp sống ở từng vùng đất đi qua.

Dũng ấn tượng nhất với những cung đường ven biển uốn lượn, một bên là núi đồi, phía xa là mặt nước xanh ngắt trải dài, cảnh quan vẫn giữ được vẻ hoang sơ, khoáng đạt.

"Vượt ra khỏi không gian sống hàng ngày, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh trời mây tuyệt đẹp của Việt Nam. Điều đó càng thôi thúc tôi tiếp tục thực hiện những hành trình khác, gần nhất sẽ là chuyến đạp xe từ Tây Bắc sang Đông Bắc", chàng trai bày tỏ.

Đi qua khu vực Bắc Miền Trung, Tiến Dũng dồn sức đạp 500km trong 3 ngày, kịp về Hà Nội trước khi đất liền bị ảnh hưởng của mưa gió vào đầu tháng 7.

Trở về nhà trong sự chào đón của gia đình, chàng trai cảm thấy mình trưởng thành hơn sau chuyến đi dài. Hiện tại, anh chuẩn bị cho hành trình học đại học, làm huấn luyện viên Muay Thái với nhiều điều thú vị đang chờ phía trước.