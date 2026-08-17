Phần cơm 35.000 đồng gây xôn xao: Chủ quán phải nấu 50 lon gạo mỗi ngày

Khoảng một tuần qua, hình ảnh phần cơm có giá 35.000 đồng của quán Chung Thủy (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) được báo chí đăng tải, nhanh chóng gây sốt.

Ngày 17/8, bà Nguyễn Thị Chung, chủ quán cơm bình dân Chung Thủy, cho biết rất bất ngờ khi hình ảnh phần cơm 35.000 đồng của quán lan tỏa mạnh mẽ. Sau khi nhiều tờ báo đăng tải thông tin về quán cơm của bà, lượng khách đã tăng mạnh.

Do đó, bà Chung phải nấu thêm cơm, thức ăn. Trước kia mỗi ngày bà chỉ nấu tối đa 35 lon gạo nhưng mấy ngày qua phải tăng lên 50 lon.

Phần cơm có giá 35.000 đồng của quán Chung Thủy (Ảnh: Quốc Triều).

Lượng khách tăng cao nên bà Chung phải huy động thêm 3-4 người phụ bán cơm, mua thêm bàn ghế. Không chỉ người dân các xã lân cận mà nhiều thực khách ở xa cũng đến ăn cơm để kiểm chứng thông tin.

“Mới đây có đoàn khách 14 người, họ nói đến từ phường Kon Tum, cách đây tầm 200km. Họ nói nghe thông tin về quán nên rủ nhau đi chơi rồi ghé ăn để kiểm chứng”, bà Chung cho biết.

Lúc trước, quán mở bán từ 10h đến khoảng 13h hàng ngày. Thời gian gần đây, lượng khách đông, bà Chung phải bán đến 15h. Các phần cơm vẫn được đảm bảo lượng thức ăn giống như trước. Riêng cơm, rau khách được lấy thêm miễn phí.

“Lượng thức ăn vẫn nhiều như trước, giá cả không đổi. Thực phẩm được tôi lựa chọn kỹ nhằm đảm bảo sức khỏe cho khách”, bà Chung nói.

Các đĩa thức ăn rất đầy đặn (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Chung nói thêm rất nhiều người cho biết họ nghi ngờ quán làm "chiêu trò" nên đến kiểm chứng. Thế nhưng sau khi ăn xong, đa phần đều công nhận phần cơm quá rẻ. Nhiều người còn phân tích giá thành từng loại thức ăn trong phần cơm và cho rằng bà không thể có lời. Tuy nhiên, bà Chung khẳng định vẫn có lời nhưng rất ít.

Như Dân trí đã phản ánh, một số trang mạng ở Quảng Ngãi đăng tải hình ảnh phần cơm giá 35.000 đồng có rất nhiều món ăn. Hình ảnh này lập tức gây tranh cãi với phần lớn ý kiến cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo.

Trong vai một thực khách, phóng viên đã đến quán cơm bình dân này để tìm hiểu thông tin. Phần cơm 35.000 đồng tại quán Chung Thủy gồm món gà kho, thịt luộc, một đĩa gồm mực, trứng vịt, tôm và một bát canh khổ qua (mướp đắng) nấu thịt. Ngoài ra còn có một bát cơm, đĩa rau sống, rau xào, mắm nêm, mắm cà.

Bà Chung bê đồ ăn phục vụ khách (Ảnh: Quốc Triều).

Theo bà Chung, vợ chồng bà tự trồng lúa lấy gạo, trồng thêm các loại rau, cà, đu đủ để làm rau sống và mắm cà. Hàng ngày, bà đi chợ từ rất sớm để mua thực phẩm về chế biến món ăn. Thực phẩm được mua với số lượng nhiều và có mối quen nên giá cả cũng rẻ. Quán cũng không thuê người phục vụ, không tốn tiền mặt bằng, thức ăn được nấu bằng củi do chồng bà kiếm được.

Ông Lê Tấn Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Sơn, cho biết dọc quốc lộ 1A qua địa bàn xã có nhiều quán cơm bình dân rất đông khách. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng thường xuyên kiểm tra tại các quán ăn, cũng như tập huấn cho chủ quán.

“Các quán ăn bán rẻ, món ăn ngon, sạch sẽ đến rất đông khách. Khách đến đây không chỉ là người địa phương mà nhiều tài xế đường dài cũng đến đây ăn cơm”, ông Đức nói thêm.