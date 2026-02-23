Du lịch Khánh Hòa thắng đậm dịp Tết

Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa báo cáo tình hình hoạt động du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn tỉnh này.

Từ ngày 15/2 đến 21/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Khánh Hòa đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế và 200.000 lượt khách nội địa.

Du khách chụp hình lưu niệm ở làng nghề Nha Trang xưa (Ảnh: Trung Thi).

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt hơn 83%. Lượng khách tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 5 Tết; một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt công suất 100% trong giai đoạn này.

Dịp Tết, nhiều khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như VinWonders Nha Trang, Bến tàu du lịch Nha Trang, Tháp Bà Pô Nagar, Bảo tàng Hải dương học, Chùa Long Sơn, Hòn Chồng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan, Công viên Du lịch Yang Bay, Làng nghề Nha Trang xưa.

Ước tính, các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 730.000 lượt khách trong dịp Tết Bính Ngọ (tăng hơn 12%). Tổng thu từ hoạt động du lịch của địa phương này đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa), phấn đấu đạt doanh thu 77.000 tỷ đồng.