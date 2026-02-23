Một tỉnh miền Tây đón 1,7 triệu lượt khách thu hơn 2.600 tỷ đồng dịp Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày không chỉ là dịp để người dân sum vầy mà còn tạo ra cú hích cho ngành du lịch khu vực ĐBSCL. Với sự chuẩn bị chu đáo về sản phẩm và dịch vụ, các địa phương trọng điểm như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp đều ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc liên tục ghi nhận lượt khách quốc tế tăng cao đột biến (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo báo cáo từ Sở Du lịch An Giang, tỉnh đã đón lượng khách kỷ lục hơn 1,7 triệu lượt, tăng tới 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dòng khách quốc tế chiếm gần 100.000 lượt, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh chạm mốc 2.622 tỷ đồng. Tại các điểm lưu trú, công suất phòng bình quân đạt gần 80%.

Đáng chú ý, riêng đảo Phú Quốc đón gần 366.000 lượt khách; có những ngày Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận hơn 90 chuyến bay hạ cánh liên tục.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, nhận định kết quả này đến từ việc triển khai đồng bộ các hoạt động du lịch sát với thực tế, song song với việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn trong xuyên suốt kỳ nghỉ Tết.

Hòa cùng không khí sôi động ấy, Cần Thơ cũng ghi nhận những tín hiệu lạc quan với khoảng 614.800 lượt khách tham quan, thu từ du lịch đạt 640 tỷ đồng. Công suất phòng tại các phường trung tâm như Ninh Kiều, Cái Khế đạt mức 85%.

Điểm nhấn giúp Cần Thơ giữ chân du khách chính là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô như Đường hoa nghệ thuật và Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa. Sự đầu tư vào chiều sâu trải nghiệm, từ ẩm thực bản địa đến quà lưu niệm.

Du khách quốc tế trải nghiệm đi xuồng xuyên kênh rạch ở Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại điểm cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau cũng đón nhận tin vui khi tổng lượt khách đạt hơn 538.440 lượt trong 9 ngày nghỉ Tết, tăng hơn 33% so với năm 2025. Doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 363,7 tỷ đồng.

Còn tại Đồng Tháp, dù chỉ tính riêng trong 7 ngày cao điểm (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 4 Tết Bính Ngọ), địa phương này đã phục vụ hơn 422.500 lượt khách, thúc đẩy doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ.