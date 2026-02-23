Một tỉnh miền Tây đón 1,7 triệu lượt khách thu hơn 2.600 tỷ đồng dịp Tết
(Dân trí) - Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành du lịch miền Tây, đặc biệt tỉnh An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách, doanh thu chạm mốc 2.622 tỷ đồng, thuộc nhóm cao của cả nước.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày không chỉ là dịp để người dân sum vầy mà còn tạo ra cú hích cho ngành du lịch khu vực ĐBSCL. Với sự chuẩn bị chu đáo về sản phẩm và dịch vụ, các địa phương trọng điểm như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp đều ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng.
Theo báo cáo từ Sở Du lịch An Giang, tỉnh đã đón lượng khách kỷ lục hơn 1,7 triệu lượt, tăng tới 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dòng khách quốc tế chiếm gần 100.000 lượt, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh chạm mốc 2.622 tỷ đồng. Tại các điểm lưu trú, công suất phòng bình quân đạt gần 80%.
Đáng chú ý, riêng đảo Phú Quốc đón gần 366.000 lượt khách; có những ngày Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận hơn 90 chuyến bay hạ cánh liên tục.
Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, nhận định kết quả này đến từ việc triển khai đồng bộ các hoạt động du lịch sát với thực tế, song song với việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn trong xuyên suốt kỳ nghỉ Tết.
Hòa cùng không khí sôi động ấy, Cần Thơ cũng ghi nhận những tín hiệu lạc quan với khoảng 614.800 lượt khách tham quan, thu từ du lịch đạt 640 tỷ đồng. Công suất phòng tại các phường trung tâm như Ninh Kiều, Cái Khế đạt mức 85%.
Điểm nhấn giúp Cần Thơ giữ chân du khách chính là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô như Đường hoa nghệ thuật và Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa. Sự đầu tư vào chiều sâu trải nghiệm, từ ẩm thực bản địa đến quà lưu niệm.
Tại điểm cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau cũng đón nhận tin vui khi tổng lượt khách đạt hơn 538.440 lượt trong 9 ngày nghỉ Tết, tăng hơn 33% so với năm 2025. Doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 363,7 tỷ đồng.
Còn tại Đồng Tháp, dù chỉ tính riêng trong 7 ngày cao điểm (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 4 Tết Bính Ngọ), địa phương này đã phục vụ hơn 422.500 lượt khách, thúc đẩy doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ.
Theo số liệu được công bố vào ngày 21 và 22/2 tại các địa phương, TPHCM, Ninh Bình và An Giang là 3 địa phương vượt mốc 1,5 triệu lượt khách. Trong đó, TPHCM dẫn đầu với hơn 4,3 triệu lượt khách, thu 12.1502 tỷ đồng từ du lịch; Ninh Bình xếp thứ 2 khi đón gần 2,4 triệu lượt, thu 2.4503 tỷ đồng. Còn An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách, thu từ du lịch đạt 2.622 tỷ đồng.