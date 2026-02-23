Khách Hà Nội bị homestay xếp ở phòng kho, ăn lẩu gà 1,2 triệu đồng

Khách đặt cọc tiền, homestay sắp xếp cho ở nhà kho

Dự kiến sẽ đưa gia đình đi du Xuân ở Lào Cai nên chị Tr. (Hà Nội) cẩn thận đặt phòng từ trước vì lo ngại dịp Tết có thể gặp khó khăn tìm nơi lưu trú.

Đoàn khách gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ độ tuổi 14-16. Chị Tr. liên hệ và đặt cọc phòng với nhân viên khu nghỉ dưỡng ở Y Tý vào ngày 9/2.

Tuy nhiên khi tới nơi vào ngày 19/2, chị Tr. bất ngờ khi nhân viên báo đã lấy phòng của đoàn chị để xếp cho nhóm khách khác. Để chữa cháy, họ bố trí cho đoàn chị Tr. một phòng khác.

"Trong phòng chỉ có giường đôi và thêm phần gác xép chứa nhiều chai lọ, bao tải quần áo không khác gì nhà kho. Tôi không thể chấp nhận nên đã phản ứng lại", vị khách nói.

Cuối cùng vì không còn phương án nào khác, phía cơ sở lưu trú cho biết sẽ chuyển các phòng nội bộ vốn dùng để dành cho lái xe, hướng dẫn viên du lịch để khách ở tạm.

Đoàn khách Hà Nội ngồi ăn lẩu trong bóng tối (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoàn khách 8 người đành chia nhau ở một phòng đôi và 2 phòng đơn. Trong đó, phòng đôi dành cho người lớn còn 2 phòng đơn ưu tiên cho trẻ em.

Tưởng chừng mọi rắc rối tới đó là kết thúc. Nhưng khoảng 18h, cả homestay chìm trong bóng tối vì mất điện. Khách lưu trú hỏi nhau loạn xạ để xin nến. Một lúc sau, nguồn nước cũng bị mất.

Ai cũng đói mệt nên không muốn di chuyển ra ngoài, chị Tr. đặt nhà hàng món lẩu cá tầm. Nhân viên khu lưu trú nói, thời điểm này khách đông nên các đoàn phải chấp nhận chờ đợi lâu.

Tới 20h20, khi mọi người không thể kiên nhẫn thêm, cả đoàn xuống nhà hàng, tự dọn bàn của khách ăn trước đó.

"Dù đặt trước lẩu cá, khi xuống ăn, nhà hàng lại đổ lỗi cho khách xuống muộn nên hết đồ. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành ăn tạm lẩu gà. Quản lý nhà hàng cũng không hề đứng ra giải thích hay nói lời xin lỗi", chị Tr. bức xúc.

Đoàn khách gọi nồi lẩu gà đen giá 1,2 triệu đồng. Do đoàn đông, nồi lẩu có định lượng không đủ ăn, chị gọi thêm thịt gà và xúc xích.

Hóa đơn thanh toán có lẩu gà 1,2 triệu đồng, phần gà gọi thêm giá 1,2 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tới khi xem hóa đơn thanh toán, vị khách khá bất ngờ khi thấy phần thịt gà gọi thêm được tính giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, khách ăn bát mỳ tôm kèm một quả trứng vào sáng hôm sau có giá 40.000 đồng/suất.

Vị khách Hà Nội cho rằng, chuyện du lịch ngày Tết phải chấp nhận mức giá cao hơn bình thường là điều đương nhiên.

Tuy nhiên điều chị bức xúc là mức giá không tương xứng với chất lượng phục vụ. Hàng loạt những sự cố xảy ra tại khu nghỉ dưỡng khiến khách không hài lòng.

Thời điểm đoàn khách rời đi vào 9h ngày 20/2, homestay mới bắt đầu có điện trở lại.

"Có lẽ đây là chuyến du Xuân nhớ đời", chị nói.

"Chúng tôi muốn liên hệ khách để trả lại tiền"

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh lưu trú nơi đoàn khách nghỉ lại là Bảo Khánh Village tại Y Tý (tỉnh Lào Cai).

Sáng 23/2, khi trao đổi với phòng viên Dân trí, đại diện cơ sở thừa nhận có những sự cố đáng tiếc xảy ra với đoàn của chị Tr. tại đây.

Theo vị đại diện, về việc sắp xếp phòng nghỉ, có sự nhầm lẫn của nhân viên. Trước khi đoàn chị Tr. tới, một đoàn khách khác tới trước và xin được ở gần nhau cho tiện. Nhân viên thoáng tính nên đã xếp luôn theo ý khách. Điều này dẫn tới việc đoàn khách Hà Nội bị mất phòng dù đã đặt trước đó.

Sau đó, cơ sở đã sắp xếp cho đoàn khách phòng khác cũng là dạng phòng có mức tương đương.

Một dạng phòng của homestay này (Ảnh: Bảo Khánh Village).

Về vấn đề nồi lẩu gà 1,2 triệu đồng, phía cơ sở thừa nhận ban đầu do sai sót của nhân viên khu bếp và lượng khách thời điểm đó đông nên xảy ra nhầm lẫn.

"Khách gọi thêm gà và chúng tôi làm 2 con, mỗi con giá 600.000 đồng. Đây là loại gà đen của bản. Nhân viên chặt gà và để ra đĩa, mang lên 2 lần", đại diện cơ sở nói.

Cũng theo người này, đây là loại gà đen với giá mua vào khoảng 180.000 đồng-190.000 đồng/kg.

Sau khi đọc được bài viết của khách, phía cơ sở kinh doanh đã liên hệ và ngỏ ý muốn trả lại khách tiền 2 con gà (1,2 triệu đồng) nhưng khách không đồng ý.

“Tôi bức xúc vì nhà hàng nói hóa đơn viết theo ý của khách. Thực tế, tôi đã yêu cầu họ trích xuất camera giám sát để đối chứng, nhưng họ im lặng. Tôi chấp nhận lời xin lỗi từ phía họ, nhưng không nhận lại tiền nữa”, vị khách thông tin.

Kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, tỉnh Lào Cai là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn hàng đầu.

Theo thống kê, trong dịp này địa phương đón gần 780.000 lượt khách, trong đó có gần 55.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 1.700 tỷ đồng. Một số điểm đến hút khách nổi bật của Lào Cai đặc biệt thu hút khách trong dịp này như: Sa Pa, Bảo Hà, Y Tý, Mù Cang Chải...