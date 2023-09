Du khách Việt có visa Nhật, Hàn không được chấp nhận miễn e-visa Đài Loan

Ngày 13/9, trên trang web chính thức của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đăng tải thông tin, từ 10h sáng ngày 14/9, người Việt Nam dùng visa Hàn Quốc và Nhật Bản đăng ký trên hệ thống xét duyệt e-visa (thị thực điện tử) trên mạng sẽ không được chấp nhận.

Thông báo được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đăng tải, dừng áp dụng miễn e-visa cho người có visa Hàn Quốc và Nhật Bản (Ảnh chụp từ màn hình).

Hiện thông tin đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng du lịch Việt, đặc biệt những du khách trẻ muốn tới Đài Loan trải nghiệm tự túc, không đặt tour qua các công ty lữ hành.

Trước đó, từ ngày 1/9/2016, Đài Loan áp dụng chính sách visa mới cho công dân thuộc 8 nước bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ, thuộc diện miễn visa nhập cảnh trong 30 ngày với điều kiện đặc biệt như có một trong các giấy tờ của các quốc gia Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, các nước thuộc khối Schengen.

Trong đó, thời gian lưu trú tại Đài Loan là 30 ngày. Visa có thời hạn 90 ngày và 7 ngày trước khi hết hạn có thể xin lại. Đồng thời, trong thời gian còn hiệu lực visa có thể sử dụng nhiều lần.

Từ lâu, Đài Loan (Trung Quốc) đã trở thành điểm đến được nhiều du khách Việt yêu thích (Ảnh: Trip).

Tuy nhiên, với quy định mới đồng nghĩa với việc, du khách Việt có visa Nhật Bản, Hàn Quốc, khi muốn sang Đài Loan du lịch thay vì có ngay kết quả như trước, nay phải chuyển sang hình thức nộp và xét duyệt hồ sơ xin visa. Có thể, du khách phải chờ tới 8 ngày mới nhận được kết quả.

Được biết, đây không phải lần đầu du khách Việt Nam gặp khó trong quá trình xin cấp visa sang Đài Loan. Trước đây, với mục đích thu hút khách du lịch, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đã áp dụng chính sách "miễn visa Đài Loan có điều kiện với những đối tượng đặc biệt".

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số vấn đề đã nảy sinh. Năm 2018, Đài Loan tạm ngừng chính sách visa Quan Hồng với công dân Việt sau vụ việc "152 du khách Việt biến mất khỏi Đài Loan". Đến tháng 3/2019, chính sách này mở trở lại, nhưng được áp dụng kèm thêm một số điều kiện bổ sung.

Hai nữ diễn viên Phan Minh Huyền và Phanh Lee trong một chuyến đi chơi tại Đài Loan (Ảnh: Instagram).

Trước thông tin về chính sách mới, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc công ty du lịch AZA Travel, cho rằng đây là "điều rất đáng tiếc với những du khách chân chính muốn thực sự sang Đài Loan du lịch".

"Thời điểm tháng 9/2016, khi Đài Loan đưa ra chính sách e-visa cho các nước bao gồm cả Việt Nam, du lịch Đài Loan đã bùng nổ. Lượng khách Việt sang du lịch rất đông, khác hẳn với thời điểm trước đó", ông Đạt nói.

Trong khi đó, theo bà Vũ Thu Trang, đại diện công ty du lịch Luxury Tour, phía Đài Loan áp dụng chính sách thắt chặt điều kiện cấp e-visa có thể phòng trường hợp khách "tráng hộ chiếu đẹp" nhờ visa Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi sang Đài Loan với "mục đích riêng".

Bà Trang cho rằng, chính sách mới sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới khách du lịch tự túc và khách lẻ, trong khi "visa Quan Hồng vẫn triển khai bình thường và khách đăng ký theo tour không bị ảnh hưởng".

"Visa Quan Hồng vốn là loại thị thực cấp cho đoàn khách từ 5 người trở lên thuộc các công ty du lịch nằm trong danh sách được Cục Du lịch Đài Loan chỉ định. Trường hợp khách vẫn muốn xin visa du lịch tự túc có thể xin visa dán" , bà Trang nói.

Từ ngày 14/9, du khách Việt nếu muốn du lịch Đài Loan tự túc qua hình thức e-visa, cần đáp ứng những giấy tờ bao gồm: thẻ cư trú còn hạn hoặc cư trú vĩnh viễn; visa còn hạn (gồm visa điện tử, nhưng phải in ra bản giấy); thẻ cư trú hoặc visa đã hết hiệu lực trong 10 năm, được cấp bởi các nước: Mỹ, Canada, Anh, Australia, New Zealand và khối Schengen. Trường hợp có e-visa Australia, New Zealand muốn xin e-visa vào Đài Loan thì thị thực điện tử đang có phải còn giá trị sử dụng.

Trong trường hợp không đăng ký miễn thị thực có điều kiện trên mạng ở trên, du khách phải tới Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc, làm thủ tục visa giấy.