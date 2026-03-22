Du khách thích thú thưởng thức các loại "bắp bên cồn"

Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam - Hội An 2026 được tổ chức ngay tại cánh đồng bắp thuộc cồn bắp Cẩm Nam, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng vào ngày 21/3.

Hàng trăm du khách đã không giấu được sự háo hức khi thưởng thức nhiều món ăn độc đáo được chế biến từ bắp nếp Cẩm Nam, từ bắp luộc, bắp nướng, bắp xào đến chả bắp, sữa bắp và thậm chí là rượu bắp.

Nhiều món ăn đặc sắc chế biến từ bắp (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Lê Cẩm Vân, một du khách đến từ TPHCM, bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi không nghĩ bắp có thể chế biến thành nhiều món ăn phong phú như vậy. Chúng tôi đã thưởng thức tất cả và cảm thấy rất ngon, thật may mắn khi đến tham quan Hội An vào đúng dịp lễ hội bắp diễn ra”.

Du khách thích thú với các món ăn chế biến từ bắp (Video: Ngô Linh).

Phường Hội An hiện còn khoảng 20ha đất trồng bắp nếp, trong đó cồn bắp Cẩm Nam được xem là vựa bắp nếp trù phú nhất. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ưu đãi, cây bắp tại đây cho ra những trái ngọt mềm, dẻo thơm đặc trưng.

Người dân địa phương cho biết kể từ khi du lịch Hội An phát triển, sản phẩm bắp nếp Cẩm Nam cũng có giá trị và sức tiêu thụ mạnh hơn, chủ yếu cung ứng cho các hàng quán địa phương để chế biến món ăn phục vụ du khách.

Du khách thích thú ghi lại quy trình chế biến bắp (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, nhấn mạnh chiến lược phát triển của địa phương theo hướng văn hóa, sinh thái, du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng các giá trị bản địa như mộc Kim Bồng và nghề trồng bắp nếp Cẩm Nam. Mục tiêu là khai thác hiệu quả lợi thế vùng ven, đặc biệt trong bối cảnh không gian phố cổ đã trở nên quá tải.

Nằm gần phố cổ Hội An, Cẩm Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm làng quê. Ngoài đặc sản bắp nếp, khu vực này còn giữ được cảnh quan tự nhiên, không gian yên bình, rất phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay.

Du khách chụp hình lưu niệm tại ngày hội (Ảnh: Ngô Linh).

“Xu hướng du lịch hiện nay thường đề cao tính trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội bắp nếp không chỉ quảng bá sản phẩm, mà còn góp phần bảo tồn nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho người dân”, đại diện lãnh đạo phường Hội An khẳng định.

Năm 2025, nghề trồng và chế biến bắp nếp Cẩm Nam đã vinh dự được công nhận là nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam (cũ).