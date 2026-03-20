Khách Nhật tới Hà Giang hơn 100 lần, thừa nhận... quá yêu Việt Nam

Bữa cơm chỉ có rau cùng ớt cay và cơ duyên gắn bó

Ông Yasushi Ogura (SN 1957) đến từ Tokyo, Nhật Bản, được nhiều người gọi với cái tên trìu mến "Vị khách Nhật yêu Hà Giang và văn hóa người Lô Lô".

Lần đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1995 với hành trình du lịch ở TPHCM và Cần Thơ, vị khách người Nhật lập tức thấy yêu mảnh đất hiền hòa. Ông quyết tâm học tiếng Việt và dành nhiều thời gian thăm thú các địa phương trên mọi vùng miền.

Ông Yasushi Ogura chụp ảnh cùng gia đình chị Hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi tới làng Lô Lô Chải ở Hà Giang cũ (nay thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) vào năm 2012 khiến ông Yasushi thay đổi. Thời điểm đó, để đặt chân tới đây, ông phải bay từ Tokyo tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), đi thêm 2 chặng ô tô và xe ôm mới tới Lô Lô Chải.

Dành thời gian đi một vòng quanh làng, ông Yasushi ấn tượng với kiểu kiến trúc rất đẹp là nhà trình tường và hàng rào đá. Được người lái xe ôm hướng dẫn, ông tình cờ dừng chân tại một ngôi nhà trong làng. Đây cũng là căn nhà cổ của người Lô Lô, thiết kế đúng theo kiến trúc truyền thống.

Khi đó, gia đình chị Dìu Thị Hương đang ăn cơm trưa. Bữa ăn đơn sơ không có gì ngoài rau kèm ớt cay, nhưng chủ nhà vẫn nhiệt tình mời khách ở lại dùng bữa. Trước tấm lòng thịnh tình của gia chủ, ông Yasushi không nỡ từ chối.

"Bữa cơm chẳng có sơn hào hải vị hay món đặc sản gì, nhưng chúng tôi dùng bữa rất vui vẻ. Có lẽ đây là một trong những kỷ niệm ấn tượng với ông Yasushi khi cảm nhận được tình người ấm áp của người dân nơi đây", chị Hương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Sau bữa ăn đó, vị khách người Nhật suy nghĩ rất nhiều. Ông nhận thấy ngôi làng có nét văn hóa đậm đà bản sắc, nhưng cuộc sống người dân khốn khó, thiếu việc làm. Điều này khiến ông quyết định quay lại nhiều lần để tìm hiểu kỹ hơn.

Khung cảnh thanh bình ở Lô Lô Chải (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khoảng 2-3 lần khảo sát toàn bộ bản làng, ông lựa chọn nhà của chị Hương để đầu tư số vốn khoảng 200 triệu đồng - một con số rất lớn với người địa phương thời điểm đó, mở quán cà phê Cực Bắc. Đây vốn là một trong những căn nhà cổ nhất của làng với lối kiến trúc đặc trưng, tường đá và khoảng sân rộng.

Cấu trúc căn nhà được giữ nguyên, chỉ cải tạo khu vệ sinh và xây quầy cà phê đặt ngoài hiên. Sau đó, ông đưa một bạn tình nguyện viên lên Lô Lô Chải hướng dẫn gia đình cách pha chế những món đồ uống đơn giản như cà phê, trà.

Quán bắt đầu mở cửa từ năm 2014 với những vị khách đầu tiên là bạn bè của ông Yasushi đưa tới. Khách tới đây trải nghiệm bắt đầu quay video, đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội giúp hình ảnh của Lô Lô Chải dần được biết tới rộng rãi.

"Sau đó, bác hướng dẫn chúng tôi sửa sang cải tạo thêm khu vực để làm thành homestay đón khách. Khi mọi việc đã vào guồng ổn định, bác bàn giao việc kinh doanh cho gia đình", chị Hương nói.

Từ quán cà phê tới làn sóng làm du lịch cộng đồng

Khi lượng khách tăng lên, xuất hiện nhu cầu lưu trú qua đêm, ông Yasushi tiếp tục hỗ trợ một số hộ dân khác để làm homestay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Sình Dỉ Gai - trưởng thôn Lô Lô Chải - cho biết, năm 2015, vị khách người Nhật đã tới nhà trò chuyện và đề nghị hỗ trợ.

Ông bỏ ra 95 triệu đồng giúp gia đình ông Gai sửa nhà vệ sinh, cải tạo không gian đón khách nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống ban đầu của người Lô Lô.

Tường rào đá là nét đặc trưng của kiến trúc nơi đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Bác tới từng nhà góp ý nên giữ lại thứ gì, làm như thế nào để phát triển du lịch", ông Gai chia sẻ.

Thời gian đầu, ông Yasushi phải đi cùng phiên dịch. Tuy nhiên sau này, ông tự đi một mình vì đã có thể trao đổi tiếng Việt những câu đơn giản với người dân. Có giai đoạn, gần như tháng nào ông cũng tới Hà Giang một lần để theo dõi, góp ý cho bà con cách làm du lịch.

“Chỉ có tình yêu Hà Giang mãnh liệt và niềm đam mê với văn hóa người dân địa phương mới khiến ông liên tục tới đây hơn 100 lần như vậy”, chị Hương nhận xét.

Trong một cuộc chia sẻ với đài NHK World (Nhật Bản), ông Yasushi cho biết, khi những hộ dân đầu tiên đón khách du lịch giúp cuộc sống dần khấm khá, nhiều nhà khác cũng học tập theo để thay đổi dần.

"Quan trọng nhất là họ tự làm và tự gìn giữ", ông nói.

Với chị Hương, vị khách người Nhật được coi là người đặt nền móng, giúp ngôi làng thay da đổi thịt khi cùng làm du lịch. Cuộc sống của người dân nhờ đó khởi sắc rất nhiều so với trước kia.

Đến nay, quán cà phê của gia đình chị Hương trở thành một trong những điểm đến ưa thích của khách khi tới Lô Lô Chải. Trung bình, lượng khách mỗi tháng khá ổn định từ 2.000 đến 3.000 lượt.

Tại đây, du khách có thể thư thái ngắm cảnh núi non trùng điệp, ngắm nhìn nhà trình tường đất, hàng rào đá và cổng gỗ, dùng chuông gọi đồ uống cũng như xem người dân đan lát, dệt thổ cẩm.

Theo ông Sình Dỉ Gai, hiện Lô Lô Chải có 56 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng, homestay và các dịch vụ văn hóa trong tổng số 120 hộ dân. Đây cũng là ngôi làng đang đón lượng khách rất tốt sau khi được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới".