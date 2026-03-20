Thông tin bất ngờ quán phở của Chi Pu ở Trung Quốc sau thời gian dài im ắng

Tối 19/3, nữ diễn viên Chi Pu thông báo đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng La Ganh ở Thượng Hải (Trung Quốc) cho phía đối tác đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu.

Nữ diễn viên cho biết, quán phở La Ganh vốn là dự án được cô dành nhiều tình cảm và tâm huyết trong gần 3 năm qua. Tuy nhiên, với lịch trình công việc ngày càng dày đặc và khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, cô không còn có thể thường xuyên sang Thượng Hải để trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ vận hành như trước.

Chi Pu xuất hiện tại buổi khai trương của quán phở La Ganh 2.0 (Ảnh: Trang cá nhân của nhân vật).

Vì vậy, sau quá trình trao đổi, nữ diễn viên 33 tuổi quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Cô nhận định, việc chuyển giao này sẽ giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng vận hành và phát triển La Ganh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, phương án này có thể giúp cô tập trung trọn vẹn hơn cho các dự án của mình trong năm nay.

Thông tin mới khiến những người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi trước đó hành trình của quán phở từng nhận được nhiều sự chú ý.

Vào nửa cuối năm 2023, Chi Pu chính thức khai trương thương hiệu phở La Ganh tại quận Tĩnh An ở Thượng Hải. Ngay từ những ngày đầu, quán thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng người Việt, thực khách địa phương hay du khách nước ngoài đến Trung Quốc.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và do quán chia sẻ cho thấy cảnh khách xếp hàng dài trước cửa quán để chờ thưởng thức.

Quán nằm trên con phố không quá sầm uất nhưng du khách có thể tìm thấy dễ dàng. Không gian bên trong chỉ có một dãy bàn khiến nhiều người liên tưởng tới quán mì kiểu Nhật với tầm hơn chục ghế ngồi.

Vào thời điểm ra mắt, cơ sở này thu hút sự chú ý trong dư luận cả Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều khách Việt Nam cũng tới đây để thưởng thức. Một combo 79 tệ (285.000 đồng) sẽ gồm một bát phở, một trứng trần, một quẩy kèm một cốc trà sen hoặc cà phê.

Món phở bò phục vụ tại cơ sở đầu tiên của Chi Pu ở Thượng Hải (Ảnh: Hạnh Thư).

Tới tháng 3/2024, quán phở thứ 2 của cô tại Thượng Hải tiếp tục được khai trương. Chi nhánh nằm trong một trung tâm thương mại vốn là điểm vui chơi giải trí, mua sắm sầm uất của thành phố. Việc mở thêm cửa hàng thứ 2 khiến thương hiệu La Ganh được chú ý nhiều hơn.

Trong khi đó, quán phở đầu tiên nằm ở quận Tĩnh An đã đóng cửa.

Tới tháng 2/2025, Chi Pu tiếp tục khai trương quán phở lấy tên La Ganh 2.0 tại một trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải. Lần này, quán không giới hạn chỉ phục vụ mỗi món phở, mang tới cho thực khách gần 100 món ăn Việt Nam đa dạng cùng nhiều loại đồ uống phong phú.

Nhà hàng của Chi Pu đứng vị trí đầu bảng trong số những nhà hàng phục vụ món ăn Việt ở Thượng Hải thời điểm tháng 5/2025 (Ảnh chụp từ màn hình).

Một số món ăn nổi bật của quán có thể kể tới cua rang tiêu sọ, gỏi đu đủ khô ăn kèm phồng tôm, bò kho bánh mì, chả giò nhân thịt, chân gà ngâm sả tắc, sườn bò tẩm sốt, gỏi cuốn chấm tương lạc, rau củ luộc chấm kho quẹt, bánh mì nướng bơ.

Tháng 5/2025, quán phở La Ganh 2.0 bất ngờ xếp hạng tốt nhất trong các quán ăn Việt ở Thượng Hải theo kết quả đánh giá từ ứng dụng ẩm thực Dianping.

Đây vốn là nền tảng đánh giá các nhà hàng, điểm đến, khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất ở quốc gia tỷ dân. Nền tảng này được ví như sự kết hợp giữa Google Maps và TripAdvisor, nơi các quán ăn, điểm đến cạnh tranh vị trí rất khốc liệt để có tên trên "bảng vàng".

Bởi vậy đương nhiên việc có mặt trong Top 1 tại một hạng mục của nền tảng này là điều không dễ dàng, đặc biệt đối với thương hiệu ẩm thực đến từ nước ngoài.