Ấn Độ: Bay gần 8 tiếng phải quay đầu vì nhầm... máy bay

Theo tờ The Economic Times, chuyến bay mang số hiệu AI185 của Air India khởi hành từ Delhi (Ấn Độ) đi Vancouver (Canada) vào ngày 19/3. Máy bay cất cánh lúc 11h34 (giờ địa phương) và tiếp tục hành trình trong nhiều giờ.

Tuy nhiên, khi chuyến bay đã đi được một quãng đường dài, thậm chí bay vào không phận Trung Quốc, hãng mới phát hiện sự cố liên quan đến việc điều động tàu bay.

Theo Business Standard, chiếc Boeing 777 được sử dụng cho chuyến bay này không nằm trong danh sách được cơ quan chức năng Canada phê duyệt khai thác trên đường bay Delhi - Vancouver.

Chuyến bay AI185 của Air India từ Delhi đến Vancouver phải quay đầu do sự cố vận hành (Ảnh minh họa: ANI).

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Air India đã quyết định cho chuyến bay quay đầu về điểm xuất phát theo đúng quy trình vận hành. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Delhi vào buổi tối cùng ngày, sau gần 8 giờ bay.

Hãng hàng không cho biết đây là một “sự cố vận hành” và khẳng định mọi quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hàng không quốc tế.

Đại diện Air India cho biết: “Các bộ phận mặt đất tại Delhi đã cung cấp đầy đủ hỗ trợ cần thiết, bao gồm bố trí khách sạn, đồng thời nỗ lực đưa hành khách tới điểm đến sớm nhất có thể. Chuyến bay đã khởi hành trở lại tới Vancouver vào sáng hôm sau”.

Theo Hindustan Times, sự cố được đánh giá là hiếm gặp trong ngành hàng không, đồng thời có thể gây thiệt hại đáng kể về chi phí do lượng nhiên liệu tiêu thụ lớn trong hành trình kéo dài nhiều giờ nhưng không hoàn thành.

Giới chuyên gia nhận định, việc sử dụng đúng loại tàu bay đã được phê duyệt cho từng đường bay quốc tế là yêu cầu bắt buộc, liên quan đến các tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và pháp lý nghiêm ngặt giữa các quốc gia.

Sai sót trong khâu điều phối có thể dẫn đến những tình huống phát sinh chi phí lớn và ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của hãng.