Khách Nhật ăn mâm cơm 700.000 đồng, nói một câu khiến người Việt tự hào

Từng được bạn dẫn đến một nhà hàng tại TPHCM để thưởng thức bữa cơm đậm chất gia đình Việt, Naoki Okamura (quốc tịch Nhật Bản) quyết định quay trở lại vì nhớ hương vị của những món ăn nơi đây.

Điều ấn tượng nhất với Naoki chính là không gian của quán đậm chất làng quê Bắc Bộ với tường đá ong, nhà ba gian và bộ bàn ghế cũ in đậm dấu thời gian.

Chọn vị trí bên cửa sổ để ngắm khung cảnh xung quanh, chàng trai gọi mâm cơm có giá 700.000 đồng gồm: Trứng chiên hành, canh bầu nấu tôm, cá bông lau kho thơm, rau muống xào tỏi, gà kho sả ớt ăn cùng một niêu cơm trắng.

Mâm cơm giá 700.000 đồng mà Naokia thưởng thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi ăn xong, Naoki khẳng định: "Cơm nhà của Việt Nam ngon không có nơi nào có thể sánh được".

Đoạn video ghi lại cảnh nam du khách thưởng thức bữa cơm giản dị trong không gian hoài cổ thu hút nhiều lượt tương tác. Trong đó, các ý kiến bình luận đồng tình với quan điểm của Naoki, vì các món ăn Việt Nam có dấu ấn riêng trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Naoki cho biết, các món ăn được phục vụ đều ngon khi thưởng thức cùng cơm trắng. Trong đó, trứng chiên hành khiến anh thích nhất, vì hương vị gần giống món ăn mà mẹ thường làm ở Nhật Bản.

Trong suốt bữa ăn, chàng trai không giấu được thích thú, liên tục gật gù và dành lời khen cho từng món ăn. Mỗi lần nếm thử, anh tỏ ra bất ngờ trước hương vị và cách nêm nếm vừa miệng.

Đặc biệt, Naoki tỏ ra yêu thích cơm trắng của Việt Nam. Anh cho rằng, hiếm có nơi nào trên thế giới có loại gạo dẻo, thơm như vậy.

Nam du khách từng đích thân đến miền Tây Nam Bộ để thưởng thức loại gạo Việt Nam đạt danh hiệu "gạo ngon nhất thế giới".

Chàng trai người Nhật nhận xét, ẩm thực Việt Nam có hương vị đậm đà. Các món ăn kết hợp đa dạng từ cá, thịt, cho đến rau xanh... tạo nên tổng thể đủ chất dinh dưỡng trên mâm cơm.

Naoki Okamura sinh ra ở Nhật Bản, sau đó chuyển đến sống ở Na Uy. Cách đây 1 năm, anh quyết định sang Việt Nam vì nơi đây có khí hậu ấm áp, không có mùa đông với tuyết rơi và nhiệt độ xuống ngưỡng âm.

Naoki khen ẩm thực Việt Nam đậm đà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù chưa có dự định sinh sống lâu dài tại Việt Nam, Naoki cho biết, lúc trở về quê nhà, điều khiến anh nhớ nhất chắc chắn sẽ là ẩm thực nơi đây.

"Nhìn thấy tôi đi ăn dù ở nhà hàng hay ngoài chợ, mọi người đều chào đón vui vẻ, trò chuyện thân tình. Các món ăn như bún bò, hủ tiếu, phở... được tôi ăn gần như mỗi ngày", nam du khách bày tỏ.

Hiện, chàng trai làm công việc sáng tạo nội dung và người mẫu tự do. Anh đã tới hàng chục địa danh khắp 3 miền ở Việt Nam. Mỗi nơi, Naoki đều dành thời gian khám phá ẩm thực vùng miền như bún mắm, bánh cuốn, gỏi gà, gà nướng... cùng các loại hoa quả nhiệt đới.

Trước đây, Naoki từng cho biết, lý do khiến anh yêu Việt Nam nhất chính là mạng wifi có ở khắp nơi.

Không chỉ trong nhà hàng, khách sạn mà quầy trà đá, quán ăn vỉa hè cũng có wifi miễn phí cho khách sử dụng. Mỗi khi Naoki hỏi mật khẩu, anh đều được người bán hàng hoặc nhân viên của quán hướng dẫn tận tình.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhà hàng không cung cấp wifi (mạng) miễn phí. Thực khách thường phải dùng mạng trên điện thoại.