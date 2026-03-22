Làng chài cổ hướng cảng cá thành điểm đến du lịch độc đáo

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai mô hình cảng cá du lịch tại Nhơn Lý.

Theo chủ trương của tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Đông được giao xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng chài, làng nghề truyền thống. Tỉnh cũng yêu cầu địa phương rà soát hiện trạng hoạt động tại cảng cá Nhơn Lý, đề xuất phương án tổ chức, quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cảng cá Nhơn Lý tại làng chài cổ đang hướng tới điểm đến du lịch mới gắn với không gian lễ hội truyền thống, biển đảo (Ảnh: Doãn Công).

“Đây là chủ trương lớn mà tỉnh Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo. Khu vực Nhơn Lý lượng khách đến tham quan, trải nghiệm khá đông nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Chúng tôi sẽ phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của tỉnh để đưa cảng cá Nhơn Lý thành điểm đến mới trên địa bàn”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, khu vực Nhơn Lý có nhiều tiềm năng du lịch biển nhưng hiện nay hoạt động khai thác du lịch chủ yếu tự phát, thiếu định hướng quản lý và tổ chức bài bản.

Ngoài ra, lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý được xếp hạng di tích và là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, Lăng Ông Nam Hải tại địa phương chưa được lập hồ sơ, xem xét xếp hạng di tích theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng, việc khai thác các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân gắn với phát triển du lịch cần được nghiên cứu, tổ chức phù hợp. Do đó, cần nghiên cứu xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với không gian làng chài, lễ hội truyền thống và các hoạt động trải nghiệm biển.

Tại các làng chài ở Nhơn Lý, Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) có nhiều lễ hội độc đáo mang dấu ấn riêng của ngư dân miền biển (Ảnh: Doãn Công).

Từ thực tế trên, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Sở này cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các sản phẩm du lịch cụ thể tại khu vực Nhơn Lý, Nhơn Hải theo hướng chú trọng khai thác các giá trị văn hóa làng chài truyền thống, lễ hội của ngư dân.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh bổ sung lễ hội cầu ngư Nhơn Hải vào danh mục quốc gia di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị này xây dựng hồ sơ ghi danh lễ hội cầu ngư Đề Gi, Bình Thái và hướng dẫn lập hồ sơ xếp hạng Lăng Ông Nam Hải thành di tích cấp tỉnh.

Đến Nhơn Lý du khách dễ dàng bắt gặp cảnh ngư dân địa phương đánh bắt thủy sản (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy hoạch hệ thống cảng cá trên địa bàn; nghiên cứu định hướng phát triển mô hình cảng cá kết hợp du lịch trong dài hạn; đề xuất phương án quản lý, khai thác phù hợp.

Sở Xây dựng được giao rà soát quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, bảo đảm đồng bộ hạ tầng khi phát triển mô hình này. Cơ quan này cũng được giao quy hoạch bến thủy nội địa phục vụ du lịch; rà soát hệ thống tuyến, bến; tổ chức công bố, cấp phép và quản lý làm cơ sở triển khai.