Bỏ bạn thân 10 năm trên núi cao 3.600m ở Mỹ để… thử thách bạn

Năm 2016, Laurie Singer - một người yêu thích phiêu lưu - quyết định chinh phục cung đường nổi tiếng John Muir Trail cùng John, bạn thân lâu năm mà bà hoàn toàn tin tưởng.

Đây là một trong những cung trekking nổi tiếng nhất nước Mỹ, thường mất từ 2-3 tuần để hoàn thành. Vì vậy, cả hai lên kế hoạch đi khoảng 32km mỗi ngày - một tốc độ khá cao, đặc biệt với người chưa có nhiều kinh nghiệm leo núi như Singer.

“Anh ấy đã đi cung này nhiều lần, còn tôi gần như là người mới, chưa quen với việc di chuyển ở độ cao lớn”, bà kể lại.

Laurie Singer bị người bạn đồng hành bỏ lại trên núi cao (Ảnh: New York Post).

Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu hành trình, Singer bắt đầu cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, bà không biết mình đang bị sốc độ cao. Trong khi đó, người bạn đồng hành vẫn tiếp tục đi nhanh, dần bỏ lại bà phía sau.

“Có lần, khi trời tối hẳn, tôi nhận ra mình hoàn toàn ở một mình, không chắc có còn đi đúng đường hay không. Tôi vừa sợ vừa tức giận vì bị bỏ lại”, bà nhớ lại.

Khi cuối cùng cũng bắt kịp John, Singer sốc khi biết anh ta cố tình bỏ rơi bà để… “thử thách”. Không chỉ vậy, John còn thẳng thừng cho rằng bà không đủ khả năng tiếp tục và khuyên bà nên bỏ cuộc. Tuy nhiên, Singer từ chối.

“Tôi không muốn ở lại với anh ta, nhưng tôi cần đi thêm một đoạn nữa, tiến gần hơn tới điểm kết thúc rồi mới tính chuyện dừng lại”, bà nói.

Thế nhưng, tình trạng của Singer ngày càng xấu đi khi bà lên tới độ cao hơn 3.600m, gần khu vực Big Pine. Bà bắt đầu mờ mắt, nhìn không rõ, đi lại khó khăn và cảm thấy cơ thể có điều gì đó rất bất thường.

Trong lúc hoảng loạn, bà cầu cứu người bạn đồng hành. Nhưng thay vì hỗ trợ, John lại yêu cầu bà tự đi xuống núi, tự dựng trại và tìm cách quá giang về chỗ để xe. Anh ta chỉ đưa cho bà một thanh protein và cả túi rác của mình, rồi để bà một mình vượt qua quãng đường dài khoảng 13km đầy nguy hiểm.

Singer từng hy vọng chuyến đi sẽ giúp cô và John gắn kết, nhưng cuối cùng lại trở thành trải nghiệm kinh hoàng (Ảnh: New York Post).

Trong tình trạng yếu ớt, chóng mặt, gần như không thể đứng vững, Singer loạng choạng lần xuống núi. May mắn, bà gặp được những người tốt bụng trên đường, họ cho bà thức ăn và giúp bà xuống núi an toàn.

Ngày hôm sau, bác sĩ chẩn đoán Singer bị phù não do ảnh hưởng của độ cao, suy dinh dưỡng và nhiễm trùng nặng ở chân. Không chỉ chịu tổn thương về thể chất, trải nghiệm này cũng chấm dứt tình bạn kéo dài hơn 10 năm của bà.

Không chỉ là một câu chuyện cá nhân, trải nghiệm của Singer thực chất phản ánh một hiện tượng đang được nhắc đến ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Nhiều người gọi tình huống này là “alpine divorce” (tạm dịch: ly hôn trên núi) - chỉ việc một người đàn ông bỏ lại bạn đồng hành nữ giữa môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, đôi khi với lý do “thử thách”, đôi khi chỉ đơn giản vì thiếu kiên nhẫn.

Hàng loạt video được đăng tải, ghi lại những tình huống tương tự: Phụ nữ bị bỏ lại giữa rừng, trên núi hoặc trong các chuyến leo núi nguy hiểm. Không ít người cũng chia sẻ trải nghiệm của mình, từ việc bị bạn trai bỏ lại giữa hành trình đến việc phải nhờ người lạ giúp đỡ để thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Nhà leo núi Thomas Plamberger đã bị tuyên có tội ngộ sát sau cái chết của bạn gái Kerstin Gurtner (Ảnh: News).

Đáng chú ý, những câu chuyện này không chỉ dừng ở trải nghiệm gây ám ảnh, mà trong một số trường hợp, hậu quả còn đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây, tòa án tại Áo đã kết án một người đàn ông vì tội ngộ sát, sau khi bỏ mặc bạn gái khiến cô tử vong do lạnh trên đỉnh Grossglockner vào tháng 1/2025.

Thực tế, khái niệm “alpine divorce” không phải mới xuất hiện. Ngay từ thế kỷ 19, truyện ngắn cùng tên của nhà văn Robert Barr đã kể về một người chồng lên kế hoạch sát hại vợ trong dãy Alps - dãy núi nổi tiếng ở châu Âu.

Nhìn từ góc độ tâm lý, các chuyên gia cho rằng những tình huống khắc nghiệt như vậy có thể bộc lộ rõ bản chất của một mối quan hệ. “Chính trong lúc khó khăn, bạn sẽ thấy đối phương có thực sự quan tâm, thấu hiểu hay chỉ nghĩ đến bản thân”, một chuyên gia nhận định.