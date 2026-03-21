Sun Group và Changi Airports International hợp tác quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc

Ngày 21/3, Tập đoàn Sun Group và Changi Airports International (CAI) của Singapore đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Cụ thể, CAI - đơn vị trực thuộc Changi Airport Group (Singapore) - hiện vận hành sân bay Changi sẽ đồng hành cùng Sun Group xuyên suốt quá trình phát triển và vận hành sân bay Phú Quốc, từ tư vấn thiết kế, định hình “DNA vận hành” ngay từ đầu với mô hình vận hành tổng thể (Concept of Operations), chuẩn bị hệ thống khai thác đến trực tiếp tham gia quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của sân bay.

CAI cũng sẽ phát triển mạng bay quốc tế, làm việc với các hãng bay để mở rộng kết nối thị trường; đồng thời xây dựng hệ sinh thái thương mại phi hàng không đẳng cấp, quy tụ sự hiện diện của các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và hàng hóa miễn thuế (duty free) hàng đầu thế giới.

Tiên phong định hình “sân bay điểm đến” tại Việt Nam

Với thỏa thuận này, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ là sân bay đầu tiên của Việt Nam được vận hành bởi đối tác quốc tế, với các tiêu chuẩn như sân bay Changi theo mô hình “sân bay điểm đến - airport destination”. Mô hình đưa sân bay vượt khỏi vai trò hạ tầng giao thông, trở thành một “điểm đến” với đa dạng trải nghiệm tham quan, vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật, mua sắm và những công trình kiến trúc biểu tượng, thậm chí là lễ hội quy mô.

Mô hình này đã được CAI xây dựng tại sân bay Changi - đưa sân bay này liên tục được thế giới ghi nhận trong top 3 sân bay 5 sao dẫn đầu toàn cầu, với 670 giải thưởng, khoảng 70 triệu lượt khách trong năm 2025. Tiêu chuẩn Changi cũng đã được CAI phát triển rộng khắp toàn cầu, tại hơn 20 quốc gia và hơn 60 sân bay, trong đó có các dự án cảng hàng không lớn như Tom Jobim (Brazil), Trùng Khánh (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) hay Clark (Philippines).

Từ nền tảng kinh nghiệm toàn cầu với những biểu tượng của ngành hàng không thế giới, việc Sun Group ký kết hợp tác, đưa CAI trở thành nhà quản lý và vận hành sân bay Phú Quốc sẽ nâng tiêu chuẩn sân bay này lên tầm thế giới, đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ quốc tế lớn thứ ba của Việt Nam và tạo dấu ấn trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt cho du khách ngay ở điểm chạm đầu tiên khi đến với đảo ngọc.

Khởi tạo mô hình hệ sinh thái hàng không

Sự kiện ký kết giữa Sun Group với Changi Airports International cũng là bước chuẩn bị then chốt, để hoàn thiện dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho Phú Quốc ngay từ “cửa ngõ”, sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và tương lai phát triển đầy tiềm năng của hòn đảo.

Hiện tại, để chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại cấp cao đặc biệt quan trọng của đất nước, Sun Group đang cấp tập thi công dự án mở rộng sân bay Phú Quốc (quy mô hơn 1.050ha, tiêu chuẩn 4E ICAO), với các hạng mục gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.

Dự án sẽ nâng công suất của sân bay đạt tới 24 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của cả ngành du lịch lẫn kinh tế khu vực.

Trong đó, nhà ga T2 là hạng mục trọng điểm trong dự án, mang hình dáng phượng hoàng lửa ấn tượng, được thiết kế bởi các đơn vị quốc tế như CPG Consultants (Singapore), Artelia Airport (Pháp)... và tích hợp hệ thống công nghệ vận hành tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay như mô hình TAM - Total Airport Management, sinh trắc học không chạm, hệ thống xử lý hành lý ICS và các giải pháp tự động hóa.

Khi đi vào vận hành, cùng với hệ sinh thái hàng không - du lịch mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Phú Quốc, từ hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đến các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, công trình đến các show diễn, sân bay sẽ không chỉ là điểm trung chuyển mà sẽ trở thành điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm độc đáo chỉ Phú Quốc mới có.

Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, trở thành động lực dẫn dắt để Phú Quốc từng bước trở thành một trung tâm kết nối hàng không - du lịch mới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Eugene Gan, CEO CAI, cho biết: "Chúng tôi ấn tượng với tầm nhìn phát triển điểm đến của Sun Group tại Phú Quốc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành sân bay của CAI và hệ sinh thái du lịch - giải trí quy mô lớn của Sun Group sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển sân bay Phú Quốc trở thành một sân bay điểm đến mới của khu vực".

Việc ký kết hợp tác với CAI cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn của Sun Group trong việc phát triển một hệ sinh thái hàng không - du lịch tích hợp. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho dự án sân bay Sun Group được giao đầu tư xây dựng tại Phan Thiết và dự án lập quy hoạch sân bay tại Côn Đảo, Rạch Giá theo hướng đồng bộ giữa hạ tầng, vận hành và trải nghiệm, hướng tới một chuẩn mực mới cho ngành hàng không và du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.