Người phụ nữ tử vong sau khi chơi trò "biệt thự ma ám" tại Disneyland

Theo tạp chí People, ông Matt Sutter - đại diện truyền thông của Sở Cảnh sát Anaheim (bang California) - cho biết, Văn phòng Giám định Y khoa quận Cam (Orange County) đã không tiếp nhận thi thể nạn nhân. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi.

"Khả năng cao bác sĩ đã ký giấy chứng tử và gia đình nạn nhân tự sắp xếp để đưa thi thể về", ông Sutter nói.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 6/10, lực lượng cứu hộ Anaheim Fire & Rescue đã có mặt tại khu vui chơi Disneyland, sau khi nhận tin báo khẩn cấp.

Tại hiện trường, họ phát hiện một phụ nữ khoảng 60 tuổi bất tỉnh ngay sau khi kết thúc chuyến đi trên Haunted Mansion - một trong những trò chơi lâu đời và nổi tiếng tại Disneyland.

Thông tin một phụ nữ tử vong tại khu vui chơi Disneyland khiến nhiều người chú ý (Ảnh: People).

Lực lượng an ninh công viên đã tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR) cho nạn nhân trước khi nhân viên y tế đến nơi. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện địa phương nhưng không qua khỏi.

Ông Sutter cho biết, đây là "một sự cố y tế đáng tiếc" và không có dấu hiệu cho thấy trò chơi gặp trục trặc ở khâu vận hành.

Khu vực Haunted Mansion mở cửa trở lại không lâu sau vụ việc. Đại diện Disneyland cũng xác nhận rằng một du khách cần hỗ trợ y tế vào ngày 6/10 và đã được chuyển đến bệnh viện.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Disneyland, Haunted Mansion là một trò chơi di chuyển chậm, lấy bối cảnh ngôi biệt thự ma ám. Trò chơi không có yếu tố bạo lực hay máu me, nhưng được thiết kế với ánh sáng mờ và các phân cảnh gây rùng rợn nhẹ, đưa du khách khám phá khung cảnh ma quái bên trong.

Haunted Mansion chính thức ra mắt công chúng vào ngày 9/8/1969 và là một trong những dự án cuối cùng Walt Disney trực tiếp tham gia phát triển trước khi ông qua đời vào năm 1966. Nhiều du khách gọi trò chơi này là "biệt thự ma ám".

Nữ du khách tử vong sau khi khám phá "biệt thự ma ám" tại Disneyland (Ảnh: People).

Hiện nay, trò chơi này được mở rộng tại nhiều Disneyland trên toàn cầu, bao gồm ở Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hong Kong (Trung Quốc)...

Haunted Mansion cũng từng truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh. Năm 2003, bộ phim The Haunted Mansion do Eddie Murphy thủ vai chính được ra mắt.

Năm 2021, Disney+ phát hành Muppets Haunted Mansion với sự góp mặt của nhiều ngôi sao và năm 2023, phiên bản làm lại có sự tham gia của LaKeith Stanfield, Jared Leto, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis cũng ra đời.

Hiện danh tính người phụ nữ thiệt mạng chưa được công bố và gia đình nạn nhân cũng chưa đưa ra thêm thông tin. Disneyland chưa phát đi thông báo chính thức ngoài việc xác nhận sự cố y tế.