Từ phế tích trở thành điểm du lịch nổi tiếng thế giới

Ngày 20/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, gắn liền với sự phát triển của Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng đô thị cổ Hội An không chỉ là báu vật của riêng Đà Nẵng mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Chùa Cầu - điểm đến không thể thiếu khi du khách tham quan Hội An (Ảnh: Công Bính).

Với hàng trăm năm lịch sử, Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 nhờ những giá trị nổi bật về kiến trúc, văn hóa, cảnh quan và lối sống cộng đồng. Đây là một cột mốc quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An gắn với phát triển Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025, công tác bảo tồn đã chuyển sang một giai đoạn mới, bài bản và có chiều sâu hơn, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch bền vững.

Gần 13 năm triển khai, quy hoạch đã mang lại những chuyển biến toàn diện trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An.

Du khách tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Hệ thống di tích đã được tu bổ, phục hồi, nhiều công trình thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng. Di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy, góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa Hội An. Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường cũng được nâng cấp, cải thiện, nâng cao nhận thức, vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn di sản.

Bà Thi khẳng định: “Đô thị cổ Hội An tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời là mô hình thành công về bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững”.

Thành công này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sự đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt là tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu di sản của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Một góc phố cổ Hội An (Ảnh: Bình An).

Tại hội nghị, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đánh giá quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng trong chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị cổ Hội An, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản hài hòa với phát triển du lịch.

“Hội An đã trở thành hình mẫu của Việt Nam và khu vực về bảo tồn di sản trong đời sống đương đại. Trong bối cảnh mới với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng phát triển của Đà Nẵng, nhiều cơ hội mở ra để nâng tầm công tác bảo tồn.

Song vẫn cần kiên định nguyên tắc lấy văn hóa di sản làm trọng tâm, không đánh đổi di sản vì mục tiêu kinh tế”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể mới cho giai đoạn tiếp theo, kế thừa thành tựu hơn 20 năm từ khi UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới.

Quy hoạch mới cần bám theo trục phát triển sinh thái - văn hóa - du lịch, cập nhật các xu hướng và khuyến nghị mới của UNESCO, quy định của Luật Di sản văn hóa, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại và thích ứng trong kỷ nguyên số.