Việt Nam "soán ngôi" Thái Lan trong cuộc đua hút khách Trung Quốc

"Ông lớn" dần mất thị phần

Hàng loạt tờ báo tại Thái Lan như The Nation, Bangkok Post... đồng loạt dẫn báo cáo của Bloomberg, cho thấy ngành du lịch xứ chùa Vàng đang đánh mất lợi thế vào tay Việt Nam và một số nước láng giềng, trong bối cảnh xu hướng du lịch của khách Trung Quốc thay đổi mạnh mẽ.

Theo đó, tăng trưởng bùng nổ của du lịch Việt Nam đang định hình lại ngành công nghiệp du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á. Trái ngược với đà vươn lên của Việt Nam, Thái Lan - vốn là “ông lớn” trong khu vực - lại đang dần mất thị phần.

Du lịch Thái Lan mất dần thị phần vào tay Việt Nam, Malaysia... (Ảnh tư liệu: Ái Vy).

Dữ liệu từ China Trading Desk, đơn vị chuyên theo dõi du lịch và chi tiêu của khách Trung Quốc, cho thấy sự dịch chuyển này có thể khiến Thái Lan thất thu hơn 3,5 tỷ USD, trong khi dòng tiền đang chảy về Việt Nam và Malaysia.

Ông Subramania Patra, Giám đốc điều hành China Trading Desk, nhận định: “Với thế hệ khách Trung Quốc mới, Việt Nam mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Nhiều du khách cảm thấy đất nước này vẫn ít đông đúc và giữ được bản sắc địa phương đích thực”.

Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế 8 tháng đầu năm, trong đó khách Trung Quốc - thị trường lớn nhất - tăng tới 44% so với cùng kỳ.

Du lịch Thái Lan lao đao

Bloomberg đưa ra ví dụ về một du khách. Mùa hè vừa qua, thay vì chọn đi du lịch Thái Lan, gia đình chị Hu Jia (33 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã dành 2 tuần đến Việt Nam, chi gần 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng). Chị chia sẻ: “Tôi yêu những nơi còn tự nhiên và ít bị khai thác. Nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại Việt Nam”.

Câu chuyện của Hu Jia là một điển hình trong làn sóng hơn 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, góp phần giúp Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực với nhóm khách du lịch độc lập.

Trong khi đó, Thái Lan đang đối diện nhiều khó khăn. Bangkok Post cho hay, chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm, số ghế bay một chiều từ Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm hơn 11%, kéo theo lượng khách Trung Quốc sụt giảm khoảng 35%.

Hồi đầu năm, sự cố nam diễn viên Trung Quốc ở Thái Lan bị lừa sang Myanmar bởi một đường dây lừa đảo trực tuyến, càng làm gia tăng tâm lý e ngại.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, ông Thienprasit Chaiyapatranun, thừa nhận: “Khách Trung Quốc lần đầu đến Thái Lan vẫn còn e sợ. Chúng tôi chưa làm tốt trong việc trấn an dư luận rằng chính phủ đã mạnh tay trấn áp nạn lừa đảo”.

Không chỉ vấn đề an ninh, Thái Lan cũng đánh mất lợi thế “giá rẻ”. Nhiều du khách Trung Quốc phàn nàn trên mạng xã hội về tình trạng tăng giá khách sạn, thực phẩm và taxi sau đại dịch Covid-19.

Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Kasikorn dự báo doanh thu khách sạn Thái Lan năm nay sẽ giảm 4,5%, với công suất phòng sụt giảm.

Cuộc chạy đua với nhiều chiến thuật hút khách

Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia đang tích cực khai thác thị trường khách Trung Quốc. Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu, dù lượn... để giữ chân du khách. Nhiều cơ sở du lịch ở thành phố biển Đà Nẵng xuất hiện kèm biển hiệu tiếng Trung, khách sạn tuyển nhân viên biết nói tiếng Trung hoặc dùng ứng dụng dịch để giao tiếp.

Phố cổ Hội An ở thành phố Đà Nẵng là một điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế (Ảnh tư liệu: Ái Vy).

Các công ty du lịch ở Đà Nẵng, Nha Trang chuyển hướng phục vụ khách cao cấp, tăng trưởng 20% chỉ trong tháng 8. Tại một khách sạn ở Nha Trang, gần một nửa số phòng thường xuyên được khách Trung Quốc đặt kín.

Trong khi đó, Malaysia cũng ghi nhận lượng khách Trung Quốc tăng 35% trong nửa đầu năm, với số ghế bay từ Trung Quốc tăng gần 50%. Chính sách miễn visa cho công dân Trung Quốc và đồng ringgit yếu khiến ngành khách sạn nước này báo cáo lượng khách và công suất phòng cao hơn năm ngoái.

Theo Bloomberg, xu hướng du khách Trung Quốc ngày nay đã thay đổi căn bản. Hơn 40% là những người lần đầu ra nước ngoài, có học thức, ưa chuộng trải nghiệm mới mẻ và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Họ không còn muốn đi theo các đoàn du lịch giá rẻ với lịch trình gò bó, mà tìm kiếm sự tự do, “chạm” vào văn hóa bản địa nhiều hơn.

Trong bối cảnh ấy, Việt Nam nổi lên như điểm đến mới mẻ và hấp dẫn, còn Thái Lan - nơi từng được coi là “thiên đường du lịch châu Á” - buộc phải chạy đua để lấy lại niềm tin và thị phần từ nhóm khách hàng quan trọng bậc nhất thế giới.