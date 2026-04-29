Du khách nên kiểm tra nợ thuế trước khi du lịch nước ngoài

Mất tiền, lỡ chuyến bay vì nợ thuế

Chị Lan (35 tuổi, Hà Nội) lên kế hoạch cho chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình từ nhiều tháng trước dịp nghỉ lễ 30/4. Vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan đều được đặt trọn gói, chỉ chờ đến ngày khởi hành.

Tuy nhiên, 2 tuần trước chuyến đi, trong một buổi trò chuyện, bạn bè nhắc chị về việc cần kiểm tra nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.

Ban đầu nghĩ mọi thứ đã ổn, nhưng để yên tâm, chị Lan vẫn truy cập hệ thống để kiểm tra. Bất ngờ, chồng chị phát hiện còn nợ 5 triệu đồng tiền thuế chưa hoàn tất.

Theo quy định, cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Thông tin này khiến chị Lan lo lắng, bởi nếu không xử lý kịp, cả gia đình có nguy cơ phải hủy chuyến đi dù mọi chi phí đã thanh toán.

Ngay trong tối hôm đó, chị vội liên hệ với đơn vị lữ hành để hỏi phương án xử lý, đồng thời nhờ bạn bè hỗ trợ hướng dẫn nộp thuế online. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết trên hệ thống điện tử, khoản thuế được thanh toán thành công.

“Lúc đó cũng may là tôi phát hiện sớm, vì chỉ cần chậm một chút là kế hoạch của cả gia đình bị ảnh hưởng, may mắn tôi đã xử lý kịp thời”, chị Lan chia sẻ.

Một số hành khách không thể xuất cảnh do phát hiện còn nợ thuế khi làm thủ tục tại sân bay (Ảnh: Hải Long).

Chị Nguyễn Trà - đại diện một doanh nghiệp lữ hành chuyên tour quốc tế - cho biết, có tình trạng một số du khách bị từ chối xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Vì họ không kiểm tra nghĩa vụ thuế trên ứng dụng từ trước, đến khi ra sân bay mới phát hiện, dẫn đến tình huống không thể xuất cảnh.

“Tôi từng có khách đi Thượng Hải. Khách là chủ hộ kinh doanh đã nghỉ từ lâu nhưng còn sót khoản nợ thuế vài triệu đồng mà không hề hay biết. Đến sân bay mới phát hiện thì phải quay về, còn đoàn vẫn khởi hành”, chị kể.

Một trường hợp khác còn đáng tiếc hơn, khách phát hiện nợ thuế trước chuyến đi và đã nộp tiền online. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ, hệ thống chưa kịp cập nhật dữ liệu sang phía xuất nhập cảnh. Kết quả, khách vẫn không được xuất cảnh và mất toàn bộ chi phí tour đã thanh toán từ trước.

Theo các đơn vị lữ hành, với tour quốc tế - đặc biệt vào dịp cao điểm như lễ, Tết - chi phí thường được thanh toán sớm cho đối tác nước ngoài và hầu như không hoàn lại.

Điều đó đồng nghĩa, nếu không thể xuất cảnh vì lý do cá nhân như nợ thuế, du khách gần như mất trắng số tiền đã chi trả.

Chính vì vậy, nhiều công ty du lịch hiện đã thay đổi quy trình, ngay sau khi khách chốt tour, họ yêu cầu kiểm tra tình trạng thuế cá nhân như một bước bắt buộc, bên cạnh hộ chiếu hay visa.

Những người cần kiểm tra nợ thuế thường xuyên

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ, luật sư Chu Bá Định - Phó trưởng Văn phòng Luật sư 365, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho biết, việc bị tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế không phải là trường hợp hiếm gặp và hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Theo luật sư, việc hoãn xuất cảnh trong trường hợp này là biện pháp bình thường nhằm bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Căn cứ khoản 5 Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, những người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế - đặc biệt là đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế - có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và kế hoạch, hành khách vẫn có thể bị giữ lại tại sân bay nếu còn nợ thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định 49/2025/NĐ-CP quy định rõ các ngưỡng áp dụng. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có thể bị hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, mức nợ từ 500 triệu đồng trở lên cũng có thể bị áp dụng biện pháp này, với điều kiện quá hạn tương tự.

Ngoài ra, các trường hợp như ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế; đã bị thông báo hoãn xuất cảnh nhưng chưa khắc phục; người Việt Nam xuất cảnh để định cư hoặc người nước ngoài rời Việt Nam khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế… cũng có thể thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

Du khách cần kiểm tra nghĩa vụ thuế trước khi có chuyến bay đi nước ngoài (Ảnh: Hải Nam).

Luật sư Chu Bá Định nhấn mạnh, khi xem xét áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh, cơ quan chức năng sẽ đồng thời căn cứ vào cả số tiền nợ và thời gian quá hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người rơi vào thế bị động do không nắm rõ tình trạng nghĩa vụ thuế của mình.

“Chúng tôi từng gặp trường hợp một chủ doanh nghiệp buộc phải hủy chuyến du lịch vì còn nợ thuế, chỉ được gỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính”, luật sư dẫn chứng.

Hiện việc tra cứu nghĩa vụ thuế đã thuận tiện hơn qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng thông tin của cơ quan thuế. Tuy vậy, nếu không chủ động kiểm tra sớm, rủi ro lỡ chuyến, mất tiền vẫn có thể xảy ra.

Để tránh rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”, chuyên gia khuyến nghị, hành khách (đặc biệt là những người đứng tên đại diện doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh) cần lưu ý:

Kiểm tra sớm: Truy cập vào các trang web chính thức của Tổng cục Thuế hoặc sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra nợ thuế ít nhất 1-2 tuần trước khi bay.

Tránh nộp sát ngày: Không nên để sát ngày khởi hành mới nộp bù tiền thuế, vì thời gian cập nhật giữa hệ thống thuế và hệ thống quản lý xuất nhập cảnh có thể có độ trễ (đặc biệt là vào dịp cuối tuần hoặc lễ Tết).

Lưu trữ chứng từ: Luôn mang theo minh chứng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (biên lai nộp tiền) khi ra sân bay để đối chiếu trong trường hợp cần thiết.

Việc "phòng bệnh hơn chữa bệnh" không chỉ giúp du khách bảo vệ túi tiền mà còn tránh được rủi ro không đáng có.