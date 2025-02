Du khách đội mưa, xếp hàng ở ngôi chùa "cho" lộc một ngày duy nhất

Xin lộc, cầu may đầu năm

Ngày 13/2 (16 tháng Giêng), người dân và du khách từ khắp nơi nườm nượp đổ về phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, chờ xếp hàng để được vào dâng hương, đi lễ Chùa Ông.

Theo người dân, Chùa Ông chỉ "cho" lộc một ngày duy nhất trong năm đúng Tết Nguyên tiêu, diễn ra vào ngày 15-16 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để người dân và du khách được trải nghiệm nét đẹp văn hóa độc đáo của phố cổ Hội An.

Người dân và du khách rồng rắn xếp hàng xin lộc, cầu may tại Hội An (Video: Ngô Linh).

Người dân và du khách rồng rắn xếp hàng vào Chùa Ông xin lộc (Ảnh: Ngô Linh).

Chùa Ông (còn được gọi là Quan Công Miếu, tại số 24 Trần Phú, thành phố Hội An) thờ vị tướng tài ba thời Tam Quốc là Quan Vân Trường (Quan Vũ) luôn được thần dân kính trọng vì đức độ song toàn, nên được tôn vinh như bậc thánh đế.

Chùa Ông được xây năm 1653 và đã qua 6 lần trùng tu. Chùa được xây theo kiểu chữ "Quốc" do nhiều nếp nhà hợp lại. Năm 1991, Quan Công Miếu được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Ngày xưa Chùa Ông được hình thành trên nền tảng chủ yếu về nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và được duy trì cho đến ngày nay. Vì vậy, mỗi năm đúng dịp Tết Nguyên tiêu 16 tháng Giêng âm lịch, người dân từ khắp nơi như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, thành phố Huế, TPHCM… đổ về chùa xin lộc.

Người dân và du khách cầu lộc, cầu may mắn trong năm mới (Ảnh: Ngô Linh).

Lặn lội từ thành phố Đà Nẵng vào Chùa Ông xin lộc, bà Nguyễn Thị Hồng (trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cho biết, năm nay bà cùng con gái vào thành phố Hội An từ sáng sớm để xin lộc, cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới.

"Mỗi năm tôi đều vào Hội An để xin lộc, dự hội Tết Nguyên tiêu tại đây. Lộc xin được sẽ đem về dâng lên trang trọng tại bàn thờ ở nhà, mong mọi sự bình an đến gia đình", bà Hồng nói.

Tết Nguyên tiêu Hội An là một di sản đặc biệt

"Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An" đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 2/2023.

Mâm lễ vật dâng cúng thường là hoa quả, bánh… (Ảnh: Ngô Linh).

Tết Nguyên tiêu còn gọi là tết Thượng nguyên. Theo quan niệm dân gian, Tết Nguyên tiêu là ngày "Thiên quan Tứ phước", tức ngày các quan trời ban bố phước lành cho khắp cả nhân gian.

Ở thành phố Hội An vào những ngày này gần như tất cả không gian khu phố cổ đều gác lại và hướng vào các gia đình tứ đại đồng đường, các hội quán người Hoa, Nhật Bản…

Sau khi thắp hương cầu nguyện, mọi người sẽ được chia lộc từ những lễ vật được cúng bái (Ảnh: Ngô Linh).

Đường phố được trang hoàng dày đặc đèn lồng, những dàn nhang khổng lồ được chưng trước các gian cửa gỗ ra vào nhà cổ, trong chánh điện và các hội quán. Người dân tứ phương về thắp hương, chiêm bái, cầu an, hái lộc và bốc xăm.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết, giá trị đặc trưng Tết Nguyên tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc. Dù du nhập từ bên ngoài nhưng cộng đồng cư dân Hội An khi tổ chức Tết Nguyên tiêu lại theo một cách riêng, mang đặc trưng của cộng đồng phố cổ.

Thành phố Hội An tổ chức diễu hành đi qua tất cả các hội quán trong phố cổ (Ảnh: Ngô Linh).

Tết Nguyên tiêu Hội An là một di sản đặc biệt. Dù qua hàng trăm năm nhưng luôn được cộng đồng Hội An nâng niu gìn giữ, phát huy trở thành một mỹ tục, tập quán tốt đẹp và là "phần hồn" không thể tách rời của khu đô thị di sản.

"Đây cũng là vinh dự nhưng cũng đặt ra trọng trách trong việc tận dụng di sản để phát huy văn hóa, làm giàu cho ngành du lịch", đại diện lãnh đạo thành phố Hội An nói.