Du khách đổ về vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc du xuân

Những ngày đầu năm Ất Tỵ, du khách đổ về Ninh Bình du xuân đông nghịt. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, tỉnh Ninh Bình đón hơn 700.000 lượt du khách, doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng, là một trong những tỉnh có doanh thu về du lịch cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ đầu năm mới.

Nằm trong vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, vườn chim Thung Nham là một trong những điểm đến thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến du xuân.

Toàn cảnh vườn chim Thung Nham trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An ở Ninh Bình (Ảnh: Trường Huy).

Vườn chim Thung Nham hiện nay được biết đến là vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc, có hàng chục loài chim với hàng trăm cá thể sinh sống với nhau thành một quần thể.

Chị Trần Thị Thanh Lan, đại diện đơn vị quản lý khu vườn chim Thung Nham (xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư, Ninh Bình) chia sẻ, từ nhiều năm qua, các loài chim tự nhiên đã đổ về Thung Nham sinh sống và làm tổ tại đây. Thung Nham trở thành ngôi nhà của các loài chim lớn nhất khu vực miền Bắc hiện nay.

Cũng theo chị Lan, những năm trước vào mùa đông, đàn chim thường sẽ di cư vào phía Nam tránh rét. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết miền Bắc không còn lạnh kéo dài như trước, vì thế các đàn chim "cố thủ", ở lại ngôi nhà chính của mình tại Thung Nham.

Du khách xếp hàng dài chờ đến lượt xuống thuyền đi ngắm vườn chim (Ảnh: Thái Bá).

Các loài chim không di cư tránh rét, đây cũng là điều kiện thuận lợi để du khách trực tiếp được ngắm đàn chim trời tự nhiên với hàng trăm nghìn con tại vườn chim đặc biệt này.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực vườn chim Thung Nham được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi cao sừng sững, bên dưới là hồ nước rộng lớn và có nhiều cây. Trên những tán cây mọc bên chân núi hay dưới hồ nước, từng đàn chim, cò, vạc đậu phủ kín một màu trắng hoặc màu nâu đặc trưng.

Để đến được khu vực chim tự nhiên sinh sống, du khách phải ngồi thuyền di chuyển gần 3km (Ảnh: Thái Bá).

"Những năm gần đây, chim trời không di cư vào phương Nam, vào dịp lễ Tết cuối năm vườn chim thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đổ về đây để ngắm chim trời. Nhiều cháu bé rất thích thú khi lần đầu tiên được ngắm chim ngoài tự nhiên, những tổ chim trên cây và những chú chim non đang nằm trong tổ chờ mẹ đi kiếm ăn về", chị Lan chia sẻ.

Chị Bùi Thị Xuyên (tỉnh Thanh Hóa) cho hay, đầu năm mới gia đình chị đến Ninh Bình du xuân. "Sau khi ngắm cảnh đẹp non nước Tràng An, gia đình tôi đến vườn chim Thung Nham để các con được tận mắt ngắm các loài chim trời ở đây. Thật tuyệt vời khi giữa vùng di sản thế giới Tràng An có những khung cảnh tuyệt đẹp như thế này".

Cận cảnh loài chim Hằng hạc ở vườn chim Thung Nham lớn nhất miền Bắc (Ảnh: Thanh Bình).

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, vườn chim Thung Nham hiện nay là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại Ninh Bình. Điều đặc biệt, vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc này hiện nay lại nằm trong vùng lõi của di sản thế giới nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Các loài chim ở đây hầu như được bảo tồn nguyên vẹn.

"Vườn chim được bảo vệ nguyên trạng, bên cạnh đó ban quản lý cũng trồng thêm nhiều loại cây để thu hút các loài chim đến làm tổ, lưu trú và sinh sống tại đây được thuận lợi.

Ngoài ra, các loài cá dưới hồ nước khu vực các loài chim sinh sống cũng được bảo vệ và thường xuyên bổ sung, để các loài chim có nguồn thức ăn đa dạng, phong phú hơn", đại diện Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ.

Đầu xuân du khách đến vườn chim ngoài chiêm ngắm cảnh đẹp, tận mắt ngắm đàn chim trời còn được hòa mình vào các chương trình nghệ thuật chào xuân; khám phá không gian Tết xưa với ông đồ tặng chữ, những màn múa trống lân rộn ràng, ông Địa gọi may mắn và những hình ảnh quen thuộc như gói bánh chưng, bánh dày - món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết.

"Lễ hội mùa xuân năm nay tại vườn chim Thung Nham là một chuyến hành trình đưa du khách trở về với cội nguồn, nơi mà vẻ đẹp của quê hương và tình yêu với đất nước được tôn vinh một cách sống động, được hòa mình vào không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi của mùa xuân với những truyền thống dân tộc quý báu", chị Lan nói.