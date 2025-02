Đau bụng đến bất tỉnh nguy kịch vì căn bệnh hiếm chỉ 0,06% dân số gặp phải

Chiều 13/2, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, nơi đây vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị đau bụng cấp do tình trạng rất hiếm gặp, đe dọa hoại tử ruột lan rộng dẫn đến nguy cơ tử vong.

Bệnh nhân là anh Đ.T.L. (50 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Đầu tháng 2, anh L. đến khám bệnh tại một bệnh viện tư nhân ở TPHCM trong tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu ra máu, gần như bất tỉnh.

Sau khi được thăm khám và chụp cắt lớp vi tính ở bụng, bệnh nhân được chẩn đoán bị bóc tách động mạch mạc treo tràng trên đơn độc, gây tắc một đoạn động mạch nuôi ruột (dài trên 100mm). Tình trạng này dẫn đến thiếu máu ruột nghiêm trọng, diễn tiến hoại tử ruột non nếu không được xử lý kịp thời.

Ảnh chụp cắt lớp phát hiện bệnh nhân bị bóc tách và tắc mạch mạc treo dài trên 100mm (Ảnh: BV).

Do mức độ phức tạp và lan rộng tổn thương vượt quá khả năng can thiệp tại chỗ, phía bệnh viện tiếp nhận ban đầu đã hội chẩn khẩn cấp với ekip can thiệp nội mạch của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, bệnh nhân được chuyển viện ngay để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh L. được hội chẩn liên chuyên khoa giữa các chuyên gia X-quang can thiệp, Ngoại tiêu hóa, Hồi sức tim mạch và Gây mê hồi sức.

Dựa trên bệnh cảnh lâm sàng, hình ảnh học và kinh nghiệm xử trí cấp cứu, các bác sĩ đã đưa ra phương án tối ưu để điều trị cho anh L. là can thiệp đặt stent vào vị trí bóc tách, để tái thông hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên, ngăn chặn diễn tiến thiếu máu và hoại tử ruột.

Bác sĩ Lê Anh Huy, Đơn vị X-quang can thiệp, người điều trị chính cho anh L. chia sẻ, sau khi đặt stent, anh L. được các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa và Hồi sức tim mạch theo dõi rất cẩn thận, để nếu can thiệp nội mạch không đạt hiệu quả sẽ tiến hành cắt đoạn ruột hoại tử kịp thời.

Dù vậy, ca đặt stent tại đoạn động mạch bị bóc tách dài hơn 100 mm đã thuận lợi thành công như mong đợi, giúp anh L. bớt đau bụng ngay sau đó. Tại khoa Hồi sức tim mạch, bệnh nhân được cho uống thuốc chống đông máu để ngăn ngừa huyết khối tái phát, cũng như đảm bảo chức năng stent thông suốt.

Trong những ngày đầu, anh L. được cung cấp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, nhịn ăn hoàn toàn để theo dõi tình trạng ruột. Sau gần 1 tuần điều trị, người đàn ông đã ăn uống bình thường, không còn đau bụng và tiêu ra máu.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch sau khi được đặt stent và điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Luân, Trưởng Đơn vị X-quang can thiệp kiêm Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bóc tách động mạch mạc treo tràng trên đơn độc là tình trạng hiếm gặp (với tỷ lệ chỉ 0.06% trong dân số) nhưng rất nguy hiểm.

Bệnh có thể dẫn đến thiếu máu ruột cấp, hoại tử ruột và tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Mỗi năm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định xử trí 3-4 trường hợp tương tự, đa phần từ các bệnh viện khác chuyển đến.

Khi bị bóc tách động mạch mạc treo tràng trên, người bệnh thường bị đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày, kèm buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy hoặc táo bón bất thường và chướng bụng, khó chịu sau ăn.

Do đó, nếu gặp các triệu chứng này, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán, điều trị sớm.