Vé máy bay Phú Quốc giá 10 triệu - đắt hơn cả chuyến du lịch Trung Quốc

Một cặp vé đi Phú Quốc giá 10 triệu đồng - bằng cả chuyến du lịch Trung Quốc

Mùa hè hàng năm, chị Đỗ Thu Phương (Hoàng Mai, Hà Nội) thường cùng gia đình 4 người đi du lịch, thăm thú các thắng cảnh đẹp trong nước. Cuối tháng 6, chị dự định cùng gia đình đi Phú Quốc (Kiên Giang), tuy nhiên khi kiểm tra vé máy bay, chị choáng váng khi thấy giá vé máy bay quá đắt.

“Một cặp vé khứ hồi có giá từ 7 đến 10 triệu đồng. Nếu cả gia đình cùng đi thì chi phí vé máy bay đã lên tới 28-40 triệu đồng”, chị Phương cho hay.

Tình cờ xem hình ảnh một người bạn đi du lịch Trung Quốc về chia sẻ, chị Phương hỏi thăm thì được biết, chuyến đi có chi phí chưa đến 7 triệu đồng.

Ngay khi tham khảo lịch trình và giá cả chuyến đi, chị Phương chốt luôn tour đi Đại Lý – Côn Minh (Vân Nam) giá chỉ 6,9 triệu đồng.

Du khách Việt tại cửa khẩu Hà Khẩu, Trung Quốc ngày 8/6 (Ảnh: Hồng Anh).

“Tôi mua tour “no shop” - chương trình tham quan sẽ không có các điểm mua sắm, giới thiệu sản phẩm trong lịch trình. Nếu chọn tour có kèm chương trình này thì mức giá còn rẻ hơn. Tôi được đi nước ngoài mà chi phí chưa bằng cặp vé máy bay nếu đi trong nước”, chị Phương nói.

Chị Phạm Thanh Mai (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vừa cùng nhóm bạn đi tới Bằng Tường, Nam Ninh. Chi phí cả chuyến đi chỉ 4,5 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với một cặp vé khứ hồi tới Nha Trang, Quy Nhơn hay Phú Quốc giai đoạn cao điểm tháng 6, tháng 7.

Cụ thể, theo khảo sát, giá vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc đi ngày 26/6 dao động từ 4,2 đến 7,2 triệu đồng. Đây là giá vé một chiều đã bao gồm thuế phí, còn vé khứ hồi mức cao nhất có thể lên tới giá 14-15 triệu đồng/người. Tương tự giá vé một chiều từ Hà Nội - Nha Trang trong tháng 6 cũng dao động từ 3,4 đến 5,6 triệu đồng, Hà Nội - Quy Nhơn từ 3 đến 5 triệu đồng một chiều; giá vé khứ hồi từ 7 đến 11 triệu đồng.

Mức giá vé máy bay này so với chi phí các tour đi Trung Quốc có thể ngang bằng, thậm chí đắt hơn nhiều.

Giá vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc ngày 26/6 (Ảnh: Chụp màn hình).

Với giá tour cạnh tranh, chỉ từ 4 triệu đồng cho đường bộ và 10-20 triệu đồng cho đường bay, cùng nhiều ưu đãi, hỗ trợ, tour du lịch Trung Quốc tiếp tục tạo nên cơn sốt trong mùa hè năm nay.

Lý giải về sức hút của các tour du lịch Trung Quốc, ông Lưu Hoàng Điệp - Giám đốc Công ty du lịch S9 - cho hay, chính quyền các tỉnh đường biên của Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá du lịch tại điểm đến, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ du khách, các đơn vị lữ hành.

Các chương trình du lịch vì thế thuận tiện, không tốn kém và không gặp quá nhiều khó khăn về thủ tục.

Các tour du lịch Trung Quốc có giá cạnh tranh so với du lịch nội địa. Tổng chi phí chuyến đi tương đương về thời gian và dịch vụ thường chỉ bằng một cặp vé máy bay cao điểm hoặc chi phí khách sạn trong nước.

Khách Việt đánh giá cao trải nghiệm khi đi tàu cao tốc tại Trung Quốc (Ảnh: Hồng Anh).

“Một tour đi Trung Quốc 5-6 ngày chỉ hơn 10 triệu đồng nên du khách không quá đắn đo”, ông Điệp nói.

Theo ông Điệp, lượng khách của công ty du lịch qua đường cửa khẩu giữ mức ổn định so với các năm trước, khách lựa chọn đường bay tăng mạnh.

Cũng theo đại diện Công ty du lịch S9, khi đi du lịch Trung Quốc, sức ép mua sắm không quá lớn, khách không bị ép buộc đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác như ở Thái Lan, Hàn Quốc hoặc các nước khác. Điều này mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho du khách.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Bẩy - Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội - cũng cho hay, trong tháng 6 và tháng 7, khách đi Trung Quốc tăng khoảng 30-35% so với cùng kỳ năm 2024.

Lý do khiến lượng khách đi Trung Quốc tăng là do visa du lịch theo tour đơn giản hơn nhiều so với làm visa tự túc, chỉ cần ảnh và bản chụp hộ chiếu. Nhiều chuyến bay thẳng từ Hà Nội, nhiều tour mới được mở thêm với các hành trình đa dạng, mức giá phù hợp ngân sách của nhiều nhóm gia đình.

Khách có thêm các trải nghiệm mới phù hợp nhu cầu du lịch hè như đi Disneyland tại Thượng Hải, Hong Kong, có lựa chọn tour mua sắm hoặc không mua sắm.

Tour Trung Quốc có giá dao động từ 4,9 triệu đồng đến 39,9 triệu đồng/người. Tuyến đi cửa khẩu khoảng 4,9-12,9 triệu đồng. Tuyến đường bay như Lệ Giang, Thượng Hải, Trương Gia Giới, Đôn Hoàng, Tây An khoảng 15-20 triệu đồng. Tuyến cao cấp như Tân Cương, Tây Tạng khoảng 35-40 triệu đồng.

“Mức giá này cực kỳ cạnh tranh so với thị trường giá rẻ khác như Thái Lan”, ông Bẩy nói.

Bên cạnh yếu tố chi phí, ông Bẩy cho rằng, những năm qua, nhiều du khách chuộng đi Trung Quốc bởi đất nước này có văn hóa truyền thống gần gũi với Việt Nam và là đất nước có lịch sử, văn hóa lâu đời, nhiều cảnh điểm đẹp, hùng vĩ.

Dòng sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và thủ tục đơn giản. "Ngoài các sản phẩm truyền thống như Bắc Kinh, Thượng Hải, còn xuất hiện nhiều sản phẩm mới hấp dẫn như đảo Hải Nam, Lệ Giang, Hàng Châu. Trước đây, chỉ có chuyến bay đi Thượng Hải, nhưng nay có cả chuyến bay tới Hàng Châu, Tô Châu", ông Bẩy chia sẻ.

Tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ được nâng cao cũng là một điểm cộng cho các tour Trung Quốc.

Công tác truyền thông, đặc biệt thông qua các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng) của các địa phương tại Trung Quốc tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các KOL tạo ra các đoạn clip ngắn, chia sẻ về những điểm nhấn, ẩm thực và văn hóa truyền thống tại các địa phương của Trung Quốc, kích thích mong muốn "đến tận nơi" của du khách quốc tế, trong đó có khách Việt.

Ông Bẩy đánh giá, trào lưu này lan tỏa liên tục, tạo hiệu ứng tốt và giúp thông tin đến được với khách hàng nhanh chóng.

Ông Lưu Hoàng Điệp cũng ấn tượng với cách Trung Quốc quảng bá văn hóa, du lịch thông qua các bộ phim, đoạn video ngắn.

“Du khách sau khi xem các bộ phim ngắn trên mạng như Đi đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng, các bộ phim ở Hàng Châu, Chiết Giang... đều rất thích thú và mong muốn đến tham quan những nơi này”, ông Điệp nói.

Tour Trung Quốc nào đang “gây sốt”?

Phong cảnh tuyệt đẹp tại Vân Nam thu hút nhiều người trẻ Việt tới tham quan (Ảnh: Hồng Anh).

Theo ông Lưu Hoàng Điệp, Vân Nam đang trở thành điểm đến của nhiều du khách Việt. Lý do là bởi, khí hậu nơi đây mát mẻ, không bị nóng. Nơi này đang vào mùa trái cây, mùa hoa rất đẹp. Tour đi châu Hồng Hà (Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự) được nhiều khách lựa chọn. Tour Côn Minh, Lệ Giang, Đại Lý cũng rất thu hút khách Việt.

Các tuyến truyền thống đi Thượng Hải - Bắc Kinh vẫn được khách quan tâm và lựa chọn trải nghiệm. Các điểm đến như Cửu Trại Câu, Ô Trấn cũng hấp dẫn nhiều người.

Hướng đi Quảng Tây với tour Nam Ninh, Bắc Hải ít khách hơn vào mùa hè do thời tiết nóng. Các tour đến Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn có dấu hiệu “hạ nhiệt” bởi đây là những điểm đến cũ, khâu di chuyển cũng có nhiều thay đổi, mất thời gian hơn.

Anh Sơn (ngoài cùng bên trái) trong chuyến đưa du khách tham quan thành cổ Đại Lý, Vân Nam (Ảnh: Hồng Anh).

Anh Nguyễn Minh Sơn, hướng dẫn viên du lịch của Go China cho biết, Bắc Kinh và Thượng Hải vẫn là những lựa chọn hàng đầu của du khách Việt khi tới Trung Quốc.

Chi phí cho các tour Bắc Kinh - Thượng Hải khá đa dạng, tour giá rẻ khoảng 14-15 triệu đồng, trong khi tour chất lượng cao hơn, không có dịch vụ mua sắm kèm theo (no shop), có giá từ 27 đến 30 triệu đồng. Các tour cao cấp này thường kéo dài 7 ngày 6 đêm hoặc 6 ngày 5 đêm.

Tuy nhiên, theo anh Sơn, nếu du khách tìm kiếm không khí mát mẻ trong mùa hè, có thể tham khảo các lịch trình tới Vân Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc. Ngoài ra, tour Phượng Hoàng Cổ Trấn (đi máy bay) khoảng 7-10 triệu đồng cho 6 ngày 5 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm cũng là một lựa chọn phù hợp.

Người Việt đi du lịch Trung Quốc thường chuộng mua sắm các mặt hàng thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm, bánh kẹo. Hành lý trở về sau chuyến tham quan của một nhóm du khách (Ảnh: Hồng Anh).

Thường xuyên dẫn các tour Trung Quốc, anh Nguyễn Minh Sơn nhận thấy, du khách thường có phản hồi tích cực về các tour Trung Quốc, khen ngợi các tuyến điểm rất đẹp và đa dạng, giá cả phù hợp với mức dịch vụ.

Nhiều người hài lòng khi có thể mua sắm thoải mái tại các điểm mua sắm chỉ định và khu chợ đêm, trung tâm thương mại tự do. Đặc biệt, các tour kết hợp xem show văn hóa được coi là "linh hồn của cả chuyến đi" khiến du khách thích thú bởi họ có dịp hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử qua hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và con người thay vì chỉ nghe hướng dẫn viên thuyết minh.