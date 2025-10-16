Đồng Nai nghiên cứu mở tour xem voi hoang dã

Ngày 16/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký văn bản giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu về việc kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi, để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Trong văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho ý kiến đối với kiến nghị kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Voi rừng xuất hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai cho rằng, hướng đi trên là cần thiết, nhưng để đảm bảo cơ sở pháp lý, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các chuyên gia về bảo tồn voi và các đơn vị có liên quan xem xét, căn cứ vào những quy định pháp luật hiện hành, điều kiện sinh cảnh thực tế voi đang sinh sống, hiệu quả mô hình tương tự trong và ngoài nước. Sau đó, các cơ quan thống nhất nội dung, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép nơi này được kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Hình ảnh voi hoang dã trong rừng của tỉnh Đồng Nai được tổ chức Humane World for Animals chụp được (Ảnh: Chụp màn hình).

Tỉnh Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Đàn voi có khoảng 25-27 con, trong đó có sự hiện diện của voi con. Đàn voi hoang dã sinh sống trên các cánh rừng thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai.