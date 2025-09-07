Trung Quốc: Xôn xao vụ khách ăn nửa con gà phải thanh toán 7,3 triệu đồng

Vì sao một nửa con gà có giá hơn 7,3 triệu đồng?

Mới đây, một nhà hàng ở quận Trường Ninh (thành phố Thượng Hải, Trung Quốc) trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi một vị khách tố cáo phải trả suất ăn gồm một nửa con gà có giá 1.999 tệ (7,3 triệu đồng).

Trong video được vị khách đăng tải, nhân viên nhà hàng giới thiệu đây là món đặc sản gà tiềm vi cá kiểu Quảng Đông, được chế biến từ gà Thanh Viễn nuôi 365 ngày ở Quảng Đông.

Nửa con gà có mức giá 1.999 tệ tại nhà hàng hạng sang ở Thượng Hải (Ảnh: WJ).

Tuy nhiên, thực tế phần lớn chi phí cấu thành giá cả của món ăn lại đến từ vi cá - một loại nguyên liệu cao cấp đắt đỏ. Thông tin này ngay lập tức gây "bão mạng", leo thẳng lên nhóm tìm kiếm, khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi gay gắt về "món gà có giá trên trời".

Hình ảnh từ video của vị khách cho thấy, khi người này hỏi giá món ăn, nhân viên khẳng định, suất ăn là một nửa con gà. Khi hỏi kỹ hơn, nhân viên tiết lộ thêm, món ăn có vi cá thượng hạng do bếp trưởng lựa chọn.

Tuy nhiên, cách giải thích này khiến cộng đồng mạng cho rằng nhà hàng “mập mờ giá cả”. Ngay từ đầu, nhân viên không thông báo với khách về món ăn có thêm nguyên liệu đắt đỏ như vi cá.

Loại gà đặc sản vùng Thanh Viễn (Ảnh: Sina).

Trước nhiều ý kiến chỉ trích, phía nhà hàng phản hồi rằng món gà tiềm vi cá kiểu Quảng Đông có hai mức. Nồi nhỏ giá 1.999 tệ, dành cho 4-6 người ăn. Nồi lớn giá 2.999 tệ, dành cho 8-10 người ăn.

Thành phần chính tạo nên giá trị không phải thịt gà mà là vi cá vàng. Mỗi phần dùng khoảng 200g vi cá. Trong khi giá thị trường, vi cá lên tới vài nghìn tệ/kg. Riêng chi phí vi cá đã chiếm hơn 60% giá trị món ăn.

"Ngoài ra, nước dùng vi cá phải ninh hơn 6 tiếng từ xương ống, móng giò, chân gà và da heo để tạo độ ngọt, giàu collagen, cũng góp phần làm tăng chi phí", đại diện nhà hàng nói.

Dư luận trái chiều: “Đắt xắt ra miếng” hay chỉ là chiêu trò?

Sự việc bùng nổ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc chia thành hai luồng quan điểm.

Một bộ phận cho rằng nhà hàng đã niêm yết giá rõ ràng, đồng thời giải thích nguồn gốc nguyên liệu nên đây là kinh doanh hợp pháp.

“Vi cá vốn là nguyên liệu cao cấp, cộng thêm công phu chế biến và chi phí mặt bằng. Bởi vậy mức giá 1.999 tệ chưa thể coi là chặt chém trong phân khúc cao cấp”, một thực khách đến từ Thượng Hải bình luận.

Ngược lại, số lượng người có nhận định ngược lại chiếm đa số, trong đó không ít người đến từ Thanh Viễn.

“Nhà tôi nuôi hơn 20 con gà Thanh Viễn. Nuôi cả năm bán chưa tới 200 tệ/con (750.000 đồng). Vậy nửa con gà sao lại có mức giá trên trời như vậy", một người phản bác.

Trước nhiều luồng dư luận, ông Lý Minh, chuyên gia phân tích ngành ẩm thực cho biết, định giá trong phân khúc cao cấp thường tính tổng hợp chi phí nguyên liệu, tay nghề, dịch vụ và giá trị thương hiệu.

“Vi cá cần kỹ thuật ngâm, sơ chế, chế biến phức tạp, nhân công tốn kém hơn nhiều so với nguyên liệu phổ thông. Cộng thêm chi phí thuê mặt bằng, trang trí, phục vụ tạo nên mức giá của món ăn chắc chắn cao”, ông Minh phân tích.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cảnh báo, chiến lược này phụ thuộc vào khả năng chi trả của khách hàng. Ông cho rằng, nếu thực khách cảm thấy giá không xứng đáng, nhà hàng sẽ đối diện rủi ro mất uy tín.

Theo ghi nhận, nhà hàng nằm ở trung tâm thương mại cao cấp của quận Trường Ninh với mức chi tiêu trung bình trên 500 tệ/khách (1,8 triệu đồng).

Ngoài món gà tiềm vi cá, thực đơn còn có bào ngư, bong bóng cá và nhiều món đắt đỏ khác. Các nhân viên tiết lộ, khách tới dùng bữa tại đây thường là doanh nhân hoặc người có mức chi tiêu cao, yêu cầu sự sang trọng của bữa ăn với các nguyên liệu đắt đỏ.

Trước sức ép dư luận, vào đầu tháng 9, đại diện nhà hàng cho biết đã tiến hành kiểm tra nội bộ và sẽ liên hệ với vị khách đăng video.

“Có thể trong lúc giới thiệu, các nhân viên nhấn mạnh quá nhiều vào chi tiết sử dụng loại gà nuôi trong 365 ngày, chưa kịp nêu rõ thành phần vi cá, khiến khách hàng hiểu nhầm”, vị này nói.

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan quản lý thị trường Thượng Hải chưa vào cuộc.

Tuy nhiên, luật sư Trương Tân Niên đến từ công ty luật Trung Văn ở Bắc Kinh nhấn mạnh, theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhà hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin rõ ràng về giá, số lượng và thành phần món ăn. Nếu có hành vi cố ý che giấu hoặc gây hiểu nhầm, có thể bị coi là xâm phạm quyền được biết của người tiêu dùng.