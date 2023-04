Đi du lịch Thái Lan nhưng gặp toàn... khách Việt sang "đổi gió"

Đi Thái Lan nhưng toàn gặp khách Việt

Ngôi chùa Wat Arun cổ kính (Ảnh: Thái Vân).

Thái Lan được mệnh danh là thiên đường du lịch ở Đông Nam Á. Đây cũng là địa điểm rất được lòng khách Việt. Ngoài thủ tục đơn giản, khách du lịch không phải mất thời gian xin visa, xứ sở chùa Vàng còn được đánh giá có cảnh quan đẹp, chi phí rẻ.

Vương Hà Chi (SN 2001, Hà Nội) quyết định tiết kiệm tiền đi du lịch Thái Lan trong mùa hè này thay vì lựa chọn các điểm đến trong nước.

"Mình được bạn bè đi Thái về "mách" rằng đến đây có thể thực hiện được ước mơ mua đồ mà không cần nhìn giá vì chi phí rẻ, đồ ăn ngon, dịch vụ cũng tốt. Điều này làm mình rất mong chờ được đi và trải nghiệm", Hà Chi nói.

Hàng quán tại chợ Thái Lan (Ảnh: Thái Vân).

Nguyễn Thái Vân (SN 2002) hiện đang là sinh viên của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho biết đã đến Thái Lan nhiều lần và coi đây như địa điểm du lịch có thể đi thường xuyên để chữa lành cho bản thân sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng.

"Tháng 3/2023 vừa rồi, mình vừa có chuyến thực tập và du lịch ở Thái Lan. Dù ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm nhưng mình rất ngạc nhiên khi đến xứ sở chùa Vàng lại gặp rất nhiều du khách Việt", Vân nói.

Theo du khách này, những địa điểm mua sắm có chi phí rẻ tại Thái Lan được nhiều du khách Việt yêu thích và lựa chọn đó chính là các khu chợ nổi tiếng như: Chợ cuối tuần Chatuchak, chợ trời, Chinatown,… Tại đây, có đầy đủ các mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm, trang sức, ẩm thực để du khách lựa chọn. Đến các điểm này, bạn có thể dễ dàng gặp "đồng hương Việt".

Thái Vân và bạn thân tại Chinatown (Ảnh: NVCC).

Là "fan ruột" của xứ sở Chùa Vàng, Thái Vân cho biết, cô sẽ tiếp tục lựa chọn Thái Lan cùng nhóm bạn để tận hưởng kỳ nghỉ hè vào tháng 6 tới đây.

Hiện nay, ngoài Bangkok, theo Vân du khách Việt đến Thái có vô vàn lựa chọn như Phuket, Hua Hin, Pattaya, Koh Phi Phi, Koh Phang Nga, Krabi, Chiang Mai,... Tại đây, du khách có thể được đáp ứng mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, mua sắm, chăm sóc sức khỏe hay những hoạt động du lịch đêm cũng rất hấp dẫn.

Thêm vào đó, các chương trình quảng bá du lịch của Thái Lan luôn sáng tạo, thay đổi theo thời điểm và áp dụng riêng cho từng thị trường khách.

Vì sao Thái Lan hút khách Việt?

Thái Lan được lòng du khách Việt không chỉ bởi nơi đây có chi phí rẻ, tuyến điểm đa dạng mà còn rất mạnh về khả năng quảng bá, xúc tiến đặc biệt là tổ chức các sự kiện hút khách.

Đất nước này nổi tiếng chiến thuật "móc hầu bao" du khách 3G (Get them in - Đưa khách vào, Get their money - Lấy tiền của họ và Get them out - Tiễn khách). Cách người Thái xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ như ăn uống, lưu trú, vận chuyển, giải trí, mua sắm "All in" (Tất cả trong một) đã đánh trúng tâm lý vui chơi của người Việt.

Đơn cử, tháng 1/2023 chương trình làm "điên đảo" công chúng Việt đó chính là sự kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink lưu diễn tại Thái Lan.

Từ khóa "music tourism" (du lịch kết hợp âm nhạc) gây "sốt", rất nhiều du khách, trong đó có cả người nổi tiếng sẵn sàng chịu chi mạnh tay mua vé sang Thái.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện đồ xinh đẹp sẵn sàng "quẩy tung" concert BORN PINK (Ảnh: Facebook Nguyễn Thúc Thùy Tiên).

Cô nàng ca sĩ Amee cũng đăng tải rất nhiều khoảnh khắc của cô cùng công ty đi "đu idol" (Ảnh: Instagram ameemee_m)

Nhờ có thêm nhiều sự kiện âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng tổ chức tại Thái Lan, rất nhiều khách du lịch đến đây có cơ hội được trải nghiệm thêm cả về văn hóa, lịch sử lâu đời.

Những tour du lịch Thái Lan có giá từ 5-8 triệu đồng, ngang bằng với việc lựa chọn du lịch những nơi nổi tiếng ở Việt Nam như Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc, Đà Lạt,...

Như vậy, thay vì lựa chọn du lịch trong nước, giới trẻ được "đổi gió" check-in nước ngoài mà giá lại rẻ như du lịch trong nước.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan cho thấy, hiện tại nước này đã mở cửa hoàn toàn cũng như đã dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại. Năm 2022 Thái Lan đón 11,1 triệu lượt khách quốc tế, năm nay xứ sở chùa Vàng đặt mục tiêu vượt mốc 20 triệu lượt khách.

Trong đó, lượng khách đến Thái quay lại lần thứ 2, thứ 3 chiếm đến 50%.

Thị trường khách du lịch Việt Nam trong năm 2022, là thị trường khách du lịch quan trọng của du lịch Thái, khách du lịch Việt Nam đứng thứ 6 trong tổng số khách du lịch nước ngoài đến Thái với gần 470.000 người/lượt trong năm 2022.

Khánh Vân