Đến nơi người dân có thể thoải mái để tiền ngoài đường mà không sợ mất

Tại ngôi làng bé nhỏ này, người dân lựa chọn cuộc sống bình yên và không bao giờ sợ mất cắp bởi nạn trộm cướp dường như không tồn tại.

Ngôi làng nhỏ bình yên ở Romania (quốc gia thuộc khu vực đông nam châu Âu) nổi tiếng khắp thế giới bởi đây là một trong những nơi hiếm hoi không xảy ra hiện tượng trộm cướp, ăn cắp vặt.

Nép mình giữa những ngọn đồi ở phía tây Romania, cư dân làng Eibenthal chủ yếu là người Czech. Dòng sông Danube ngăn cách nơi này với phần còn lại của đất nước, nhưng đó lại là lợi thế tạo nên sự khác biệt.

Khung cảnh bình yên ở ngôi làng không có hiện tượng trộm cướp (Ảnh: Euro News).

Nơi này được mệnh danh là ngôi làng kỳ lạ, bởi lẽ nó khác hoàn toàn so với nhiều nơi trên thế giới - nạn trộm cắp không tồn tại. Người dân có thể an tâm sống bình yên, thậm chí không cần lực lượng bảo vệ vấn đề trật tự trị an.

Du khách đến đây sẽ thích mê không khí trong lành, hiền hòa. Do không có nạn trộm cắp nên làng Eibenthal chẳng cần tới đồn cảnh sát. Người dân nổi tiếng sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, và đặc biệt tỷ lệ tội phạm trong vùng thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình của Romania.

Người dân trong làng thoải mái để túi với tiền ở ngoài đường và sẽ nhận đồ sau đó mà không sợ mất (Ảnh: News).

Danh tiếng của "ngôi làng không có trộm cắp" được nhiều người biết tới kể từ năm 1996. Khi đó, người dân bắt đầu thói quen treo túi và để tiền bên ngoài cửa. Sau đó, những người giao bánh mỳ chỉ việc tới lấy tiền và đặt bánh vào túi.

"Xe giao bánh mỳ cứ hai ngày mới tới đây một lần. Tôi mua mỗi lần 4-5 ổ, sẽ bỏ tiền vào túi và ghi lại lời nhắn cần lấy bao nhiêu bánh. Khi tài xế đến, họ giao bánh và trả lại tiền thừa vào túi", chị Augustina Pospisil, 40 tuổi, một cư dân trong làng chia sẻ.

Gần 15 năm nay, chị là khách quen của một cửa tiệm làm bánh mỳ ở làng Svinita, cách đó chừng 20 km. "Chúng tôi chưa bao giờ bị mất tiền hay hàng hóa", chị chia sẻ. Tương tự như vậy, bà Stefan Benedict, 75 tuổi, cho biết cả gia đình có 4 thế hệ sống ở làng Eibenthal, cũng chưa từng xảy ra chuyện mất cắp.

Cuộc sống ở nơi này giản dị và thanh bình.

Không chỉ bánh mỳ, tiền lẻ, người dân tại đây rất tôn trọng tài sản cá nhân. Họ không xâm phạm đất đai, tài sản của người khác. Người làng có thói quen không bao giờ đặt chân lên nhà người khác mà chưa được phép của chủ nhân. Nếu muốn vào nhà ai đó, họ sẽ gọi từ cổng. Không có ai đáp lại, họ quay trở về mà không tự ý đi vào nhà.

Dân số ở đây chỉ khoảng 300 nhân khẩu. Nhưng tới mùa hè, khi lễ hội âm nhạc Festival Banat được tổ chức, nơi này thu hút hàng nghìn du khách từ Praha và những vùng xa hơn tới tham dự.

Và chính bản thân người làng Eibenthal rất tự hào với cuộc sống của mình. Họ yêu sự bình yên được nuôi dưỡng từ ý thức của tất cả mọi người.

Quốc Việt

Theo News