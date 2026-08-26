Con nói thèm bún chả Hà Nội, cha đưa con đi phượt hơn 2.200km bằng xe máy

Ba tháng chuẩn bị để phượt xuyên Việt bằng xe máy

Sau hành trình di chuyển hơn 2.200km bằng xe máy cùng cha từ cột cờ Lũng Cú, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) rồi trở về quê nhà ở Cần Thơ, Triệu Nguyễn Nhật Khang (SN 2015) trở nên rắn rỏi, tự tin hơn.

Cậu bé hào hứng kể về 20 ngày hai cha con rong ruổi trên những cung đường mà trước đó Khang chỉ biết qua sách vở. Có những vùng đất là nơi cậu bé lần đầu đặt chân tới. Cũng có những bãi biển mà hai cha con chưa từng đến bao giờ hay thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng miền.

Chuyến đi khiến cậu bé 11 tuổi trưởng thành và tự tin hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khang thừa nhận, hành trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những buổi trưa nắng nóng, thời gian di chuyển kéo dài khiến cậu mệt tới mức muốn bỏ cuộc giữa chừng. Những lúc như vậy, anh Triệu Thái Huy (SN 1980) - cha của Khang không hề thúc ép, luôn động viên để con cố gắng vượt qua.

Với cậu bé, mỗi lần vượt qua được một đoạn đường khó lại là một lần có thêm động lực để đi tiếp. Đến khi chuyến đi kết thúc, những mệt mỏi dường như nhường chỗ cho sự hào hứng khi nhớ lại những nơi hai cha con từng đi qua.

"Những nơi con từng biết trên sách vở cũng chỉ là tưởng tượng. Nhờ có cha, chuyến đi giúp con được tận mắt nhìn thấy những địa danh gắn liền với lịch sử, văn hóa và hình ảnh in trên các tờ tiền của Việt Nam. Đó là bài học rất đáng nhớ", Khang nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Huy cho biết, ý tưởng của chuyến đi xuất phát từ mong muốn rất giản dị của con trai trong dịp nghỉ hè. Khang nói muốn được một lần thưởng thức bún chả Hà Nội tại quán ăn mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé qua vào năm 2016 trong chuyến thăm tới Việt Nam.

Anh Huy muốn con trai có một hành trình trải nghiệm trọn vẹn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhân dịp con nghỉ hè dài ngày, anh Huy sắp xếp công việc và lên kế hoạch để hai cha con cùng đi phượt. Khoảng 3 tháng trước chuyến đi, anh bắt đầu chuẩn bị phương tiện, kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận của xe máy. Anh nghiên cứu trước cung đường sẽ đi và thử thách khả năng chịu đựng của con.

Đầu tiên, anh Huy thực hiện một chuyến đi của hai cha con qua một số tỉnh miền Tây với hành trình dài khoảng 200km. Người cha muốn xem sức khỏe, sự chịu đựng và niềm đam mê du lịch của con tới đâu.

"Vì tôi dự kiến sẽ phượt bằng xe máy nên nếu con không thích hoặc không chịu nổi việc ngồi trên xe quá lâu, hành trình hơn 2.000km cũng khó lòng thực hiện", anh Huy nói.

Chiếc xe máy là phương tiện di chuyển được anh kiểm tra cẩn thận và gia cố thêm phần đựng đồ đằng sau. Anh còn thiết kế thêm bộ phận để có thể mang theo chiếc xe đạp nhỏ cho con. Khi dừng chân nghỉ ngơi, Khang sẽ đạp xe vận động và ngắm cảnh.

Cung đường cũng được anh Huy nghiên cứu từ trước. Hai cha con dự kiến từ Cần Thơ đi theo Quốc lộ 1, ưu tiên cung đường ven biển để Khang có thể tắm biển và trải nghiệm các vùng miền.

Mỗi ngày, anh chỉ chạy xe khoảng 200-250km, không đặt mục tiêu phải đi thật nhanh. Có ngày, hai cha con xuất phát từ 5h sáng để tránh nắng, tận dụng thời tiết mát mẻ. Chạy xe đến 16h, anh Huy lại tìm một bãi biển gần đó để hai cha con tắm mát.

"Quan điểm của tôi là đi để trải nghiệm chứ không phải đi để lấy thành tích. Tôi vừa lái xe túc tắc, vừa để con kịp trải nghiệm", anh Huy nói.

Những trải nghiệm không có trong sách vở

Trong suốt hành trình, anh thường vừa đi vừa quan sát bản đồ, tìm những thị trấn hoặc khu dân cư gần biển để dừng chân. Gần như những bãi biển đẹp dọc hành trình đều được hai cha con ghé qua.

Khang chụp hình tại Chùa Cầu - Hội An cũng là hình ảnh xuất hiện trên tờ tiền Việt Nam mệnh giá 20.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Họ ấn tượng mạnh với biển Đà Nẵng, Nha Trang bởi bãi cát đẹp, bờ biển dài và đông du khách. Nhưng cũng có bãi biển bình dị, ít người biết đến lại mang đến nhiều kỷ niệm đặc biệt.

Những ngày tháng 7 ở các tỉnh thành miền Trung nắng như đổ lửa, có thời điểm buổi trưa chạy xe đã mệt, cả hai tìm được bóng râm liền dừng lại. Anh Huy dựng tạm xe một bên, hai cha con nằm nghỉ luôn dưới bóng mát.

Suốt hành trình, anh Huy luôn cố gắng biến mỗi điểm dừng thành một bài học thực tế cho con. Anh đưa con tới những địa danh gắn liền với hình ảnh in trên các tờ tiền của Việt Nam.

Đó là Chùa Cầu (Hội An) được in ở mặt sau tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, Phu Văn Lâu tại Huế xuất hiện ở tờ mệnh giá 50.000 đồng. Hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khuê Văn Các tại Hà Nội trên tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Và mặt sau tờ tiền 500.000 đồng là ngôi nhà 5 gian tại làng Sen - quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với Nhật Khang, những điểm đến đó không chỉ là nơi để check-in, còn giúp cậu bé 11 tuổi được tìm hiểu về địa danh lịch sử gắn liền với từng vùng đất mà trước kia chỉ biết qua báo chí, sách vở.

Để con hiểu thêm về ẩm thực địa phương với những món ăn đặc trưng, anh Huy thường ưu tiên tìm những hàng quán trong các khu chợ truyền thống. Đó là cách giúp họ có thêm cơ hội biết người địa phương ăn gì, lại giúp tiết kiệm chi phí.

Hai cha con tới thăm quê Bác ở làng Sen, Nghệ An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách tổ chức chuyến đi của họ khá đơn giản. Hai cha con không mang theo nhiều đồ ăn, chỉ chuẩn bị đủ nước uống, còn lại đến đâu sẽ dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi đến đó. Chỗ nghỉ cũng được lựa chọn theo tiêu chí bình dân, thường khoảng 200.000-300.000 đồng/phòng.

Trên hành trình ấy, hai cha con nhiều lần nhận được sự sẻ chia đầy bất ngờ từ những người chưa từng quen biết. Có lần, khi dừng chân tại một nhà nghỉ gần biển ở Thanh Hóa, anh Huy được báo giá khoảng 700.000 đồng/đêm.

Biết hai cha con đang cùng nhau đi phượt xuyên Việt, chủ nhà nghỉ đã chủ động giảm một nửa tiền phòng để ủng hộ.

Hai cha con lựa chọn những quán ăn mang đậm phong cách địa phương để trải nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Hà Giang, câu chuyện ấy một lần nữa lặp lại. Một nơi nghỉ có giá khoảng 700.000 đồng nhưng chủ nhà cũng chỉ lấy của hai cha con 300.000 đồng.

Với anh Huy, những khoản tiền được giảm không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là những tình cảm chân thành khiến hành trình của hai cha con trở nên ấm áp hơn.

“Có lẽ mọi người thấy hai cha con đi bụi, chân chất nên thương. Trên đường đi, nhiều người còn chủ động mời ăn sáng, mời cà phê, hỗ trợ xăng xe, sửa xe. Nếu cần giúp gì, mọi người đều rất nhiệt tình”, người cha nói.

"Sau này con lớn, con sẽ chở ba đi phượt"

Hà Nội là một trong những điểm dừng khiến Khang háo hức nhất. Sau hàng nghìn cây số, hai cha con dành 2 đêm ở Thủ đô để khám phá thành phố và thực hiện mong muốn của cậu bé.

Khang trải nghiệm tại quán bún chả ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để tìm đúng quán bún chả mà Khang mong đợi, hai cha con từng mất thêm khoảng 2 giờ lòng vòng trên đường. Google Maps chỉ tới một địa điểm không chính xác nên anh Huy phải tiếp tục tìm kiếm giữa lúc đường phố Hà Nội đông đúc.

Cuối cùng, hai cha con cũng tới đúng địa điểm. Với Khang, bữa bún chả ấy là phần thưởng cho hành trình dài mà hai cha con đã cùng nhau vượt qua.

Ngoài bún chả, anh Huy còn ấn tượng với một quán mì ở khu vực Hồ Tây. Mỗi suất có giá khoảng 45.000 đồng nhưng theo anh, món ăn vừa ngon, chất lượng vừa phù hợp với túi tiền. Sau khi ở lại Hà Nội 2 đêm, người cha tính toán cung đường lên Hà Giang cũ.

Hai cha con tới Hà Giang cũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm giữa tháng 7, khu vực phía Bắc có mưa lớn và một số nơi xảy ra lũ quét. Anh Huy từng đắn đo vì lo thời tiết nhưng luôn cập nhật theo dõi tình hình. Anh đi theo hướng Phú Thọ, lên Tuyên Quang rồi tìm đường tới cột cờ Lũng Cú (Hà Giang cũ). Nhận thấy tuyến đường dự kiến có thể đi, họ lại lên đường.

May mắn, thời tiết trên hành trình khá thuận lợi. Ban đêm thường có mưa rất lớn nhưng đến sáng trời tạnh, mát mẻ, đường sá không gặp trở ngại đáng kể.

Từ quê nhà tới cột cờ Lũng Cú, hai cha con đi xe máy mất 15 ngày. Sau khi chinh phục điểm cực Bắc, anh Huy dự kiến đưa con đi tiếp qua cung đường Mèo Vạc để đến Cao Bằng ngắm thác Bản Giốc, dừng chân ở Bắc Cạn rồi tham quan hồ Ba Bể ở Thái Nguyên mới trở lại Hà Nội.

Đặt chân tới cột cờ Lũng Cú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên khi tới Mèo Vạc, anh nhận thấy chiếc xe gặp trục trặc.

Sau khi cân nhắc, anh không muốn mạo hiểm tiếp tục chạy xe đường dài. Hai cha con gửi xe và đi xe giường nằm về Hà Nội rồi tiếp tục đặt xe về Cần Thơ.

"Dù rất muốn cho con trải nghiệm thêm, nhưng an toàn vẫn quan trọng hàng đầu", anh nói.

Hai cha con trở về nhà sau hành trình xuyên Việt kéo dài 20 ngày với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng. Mức chi phí gồm tiền ăn uống, ngủ nghỉ, xăng xe, dầu nhớt...

Điều khiến người cha hài lòng nhất sau chuyến đi không phải là số địa danh đã đặt chân tới. Anh nhận thấy, con trai trưởng thành, kiên trì và tự tin hơn.

Sau khi cùng cha rong ruổi hàng nghìn cây số, con trai thủ thỉ một câu khiến anh Huy nhớ mãi: "Sau này con lớn, con sẽ chở ba đi phượt nhé".

Với người cha, đó là một lời hứa hồn nhiên nhưng đủ khiến những nhọc nhằn suốt hành trình trở nên xứng đáng.

Điều còn lại sau một chuyến đi không chỉ là những con số về quãng đường hay số tiền đã bỏ ra. Với anh Huy, đó là những ngày tháng hai cha con đã cùng nhau đi qua nắng nóng, mệt mỏi, những lần lạc đường, những sự cố bất ngờ và cả những cuộc gặp gỡ tử tế trên đường.

Còn với Nhật Khang, đó có thể là những ký ức sẽ theo cậu bé suốt hành trình trưởng thành. Để một ngày, khi chính cậu cầm lái, đưa cha trở lại những cung đường năm xưa, lời hứa của một cậu bé 11 tuổi ngày nào sẽ thực sự thành hiện thực.