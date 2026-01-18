“Miền Tây thu nhỏ” giữa lòng Đà Nẵng lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới

Cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km, Cẩm Thanh (nay là phường Hội An Đông, Đà Nẵng) không chỉ nổi tiếng với rừng dừa nước bạt ngàn mà còn được vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 bởi tạp chí Forbes (Hoa Kỳ).

Cẩm Thanh sở hữu vị trí địa lý hiếm có, nằm tại điểm giao thoa của 3 dòng sông lớn gồm Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang, trước khi đổ ra Biển Đông. Điều này đã tạo nên một hệ sinh thái nước lợ độc đáo, với tổng diện tích hơn 900ha, trong đó hơn 300ha là mặt nước và kênh rạch.

Làng Cẩm Thanh sở hữu một vị trí địa lý và hệ sinh thái hiếm nơi nào có được (Ảnh: Minh Anh).

Khung cảnh Cẩm Thanh hiện lên như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, với những dòng sông, kênh rạch uốn lượn len lỏi dưới tán rừng dừa nước xanh mát.

Theo lời kể của người dân địa phương, rừng dừa nước tại Cẩm Thanh đã hình thành cách đây khoảng 200 năm, do cư dân miền Tây Nam Bộ di cư mang giống dừa ra trồng.

Ban đầu, rừng dừa chỉ rộng khoảng 7 mẫu (tương đương 7ha), nên được gọi là rừng dừa Bảy Mẫu. Ngày nay, diện tích rừng dừa đã phát triển lên đến hơn 100ha, trở thành một biểu tượng của Cẩm Thanh.

Rừng dừa Bảy Mẫu không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời là "lá chắn" tự nhiên che chở dân làng Cẩm Thanh khỏi những cơn bão hàng năm.

Hiện có hơn 1.300 người dân tham gia dịch vụ chèo thuyền thúng chở khách tham quan ở rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Ngô Linh).

Ngày nay, Cẩm Thanh đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách quốc tế vào mùa hè. Đến với Cẩm Thanh, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên khi ngồi trên chiếc thuyền thúng tre bồng bềnh, len lỏi dưới tán rừng dừa mát rượi.

Du khách có thể tự tay câu cá, bắt cua dưới các khóm dừa, lắng nghe những làn điệu dân ca xứ Quảng ngọt ngào từ người dân địa phương.

Mô hình du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu đang phát triển mạnh mẽ, với hơn 1.300 người dân tham gia dịch vụ chở khách tham quan bằng thuyền thúng.

Ông Phạm Lên, một người gắn bó với nghề chèo thuyền thúng 6 năm qua, chia sẻ: "Dù vẫn là cuộc sống mưu sinh trên sông nước, nhưng từ khi chuyển sang làm du lịch, thu nhập gia đình đã ổn định hơn. Người dân vùng dừa cũng thêm phần tự hào khi quê hương ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế".

Du khách trải nghiệm ngồi thuyền thúng dạo quanh rừng dừa câu cua, bắt cá… (Ảnh: Ngô Linh).

Tháng 9/2025, tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) đã vinh danh Cẩm Thanh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, xếp thứ 20 trong danh sách và là ngôi làng duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Trước đó, vào năm 2024, nền tảng du lịch Tripadvisor cũng đưa trải nghiệm đi thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu vào danh sách 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, cho biết người dân Cẩm Thanh luôn có ý thức gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường như một lẽ tự nhiên. Chính họ đã kiến tạo nên một làng quê đẹp như hôm nay.

Theo ông Dũng, việc Cẩm Thanh được Forbes vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ quốc tế.

Đây là cơ hội để Cẩm Thanh tiếp tục phát huy tiềm năng, gìn giữ bản sắc và xây dựng thương hiệu "điểm đến xanh - di sản - bền vững", góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.