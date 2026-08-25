Món bún Xuân Son yêu thích, chủ quán hứa đãi miễn phí sau ASEAN Cup

Quán bún chả thường đón vợ chồng Xuân Son

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Dân trí gần đây, Marcele Seippel - vợ của cầu thủ Xuân Son - cho biết gia đình cô thích nhất là món bún chả.

Có thời gian rảnh rỗi, cô trổ tài làm món ăn Việt Nam cho chồng con thưởng thức trong đó có bún chả.

Thời điểm vừa trải qua ca phẫu thuật do chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup 2024, Xuân Son từng chia sẻ hình ảnh thưởng thức bún chả một cách ngon lành trên giường bệnh.

Vợ chủ quán chụp cùng Xuân Son khi anh đến mua bún chả, nước ép (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại tỉnh Ninh Bình, anh Thắng - chủ quán ăn - từng chia sẻ hình ảnh nam cầu thủ lái ô tô hoặc chở con trai bằng xe máy nhiều lần đến mua bún chả, nước ép cam về thưởng thức. Các đoạn video nhận được nhiều lượt tương tác và sự chú ý của cộng đồng.

Theo anh Thắng, cầu thủ Xuân Son bắt đầu mua bún chả ở đây từ cuối năm 2025. Nhiều khách đến quán cũng nhận ra địa chỉ quen thuộc từng đón chàng tiền đạo tuyển Việt Nam.

"Người vợ thường đến ăn bún chả tại quán, còn Xuân Son thích mua về nhà ăn hơn. Mỗi lần, anh mua 4-5 suất, mỗi suất có giá 40.000 đồng", anh Thắng cho biết.

Tiếp xúc với vợ chồng Xuân Son ngoài đời, anh cảm nhận cặp đôi vui vẻ, hoà đồng, không tỏ ra là người nổi tiếng. Khi người hâm mộ ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng, cặp đôi sẵn sàng dừng chân, nở nụ cười thân thiện.

Món bún chả ỏ Ninh Bình mà gia đình cầu thủ Xuân Son thường thưởng thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nếu Xuân Son giành chức vô địch cùng đội tuyển Việt Nam, chúng tôi hứa đãi cậu ấy món bún chả miễn phí. Trước trận chung kết lượt về, tôi chúc cho các cầu thủ sẽ thi đấu tốt, nâng cúp vô địch trên sân Mỹ Đình", anh bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Marcele xác nhận quán của anh Thắng là địa chỉ mà gia đình cô thường xuyên ghé ăn bún chả.

"Lời mời Xuân Son ăn bún chả miễn phí của chủ quán thật dễ thương. Tôi tin tưởng chồng và các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình, giành chức vô địch, tặng cho toàn thể người hâm mộ", cô bày tỏ.

Món bún chả ở Ninh Bình có phong cách khác với bún chả Hà Nội.

Chủ quán cho biết, món ăn này đặc trưng với miếng chả hình chữ nhật được làm từ thịt lợn băm nhỏ, tẩm ướp gia vị, quạt tay. Khách thưởng thức cùng bún lá, rau thơm, nước mắm chua ngọt kèm đu đủ thái miếng nhỏ.

Trong khi đó, bún chả Hà Nội có thịt băm được viên tròn kèm các miếng thịt được nướng trên than hoa ăn kèm rau sống, nước mắm và bún rối.

Trong bối cảnh du lịch Ninh Bình hút khách trong và ngoài nước, nhiều bạn bè quốc tế đến đây tham quan cũng tìm món bún chả thưởng thức, chia sẻ video lên mạng xã hội nhận về hàng triệu lượt xem.

Quán chuối chiên từng gây sốt

Trước đó, hồi năm 2024, quầy chuối chiên ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình từng gây sốt sau khi địa chỉ này trở thành "quán ruột" của cầu thủ Xuân Son.

Anh Vũ Đạt (chủ quán) cho biết: "Cầu thủ Xuân Son rất thích món bánh chuối. Mỗi lần đến, anh chàng đều mua 8-10 cái. Gia đình cậu ấy hòa đồng, vui vẻ, luôn nở nụ cười tươi với mọi người xung quanh. Phong cách ăn mặc của họ thoải mái, không tỏ ra là ngôi sao sân cỏ".

Hình ảnh vợ chồng Xuân Son đi mua bánh chuối khi còn ở phường Nam Định (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lần đầu tiên Xuân Son đến mua bánh, anh Vũ Đạt ngờ ngợ vì gương mặt vị khách rất quen. Vài giây sau, ông chủ quầy chuối chiên nhận ra chàng trai có mái tóc xoăn, thể hình vạm vỡ, nụ cười "tít mắt" là tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định FC.

Từ thời điểm các hình ảnh Xuân Son đi mua bánh chuối được chia sẻ trên mạng, vợ chồng anh Đạt thu hút đông khách hơn, mỗi ngày bán 400 cái. Ngoài người dân địa phương, các du khách cũng ghé mua ăn thử.

Marcele Seippel - bà xã của Xuân Son - tỏ ra thích thú khi nhắc đến món bánh chuối bán ở Nam Định.

"Món bánh chuối chiên ở Nam Định rất ngon. Hình thức loại bánh này giống với một món ăn ở Brazil mà hai vợ chồng từng thưởng thức. Bánh chuối khiến tôi nhớ quê hương rất nhiều", Marcele từng nói với phóng viên Dân trí.