Đặc sản 15.000 đồng ở Cồn Hến làm khách Hàn tấm tắc khen, muốn ăn cả 2 phần

Món ăn 15.000 đồng “đứng số một”

Bước vào một quán ăn bình dân trên Cồn Hến, hai du khách gọi một phần cơm hến và một phần mì hến. Trong đó, phần cơm hến có giá 15.000 đồng.

Khi món ăn được mang ra, Haru thoáng bất ngờ vì phần ăn khá nhỏ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra đĩa cơm có nhiều nguyên liệu hơn mình nghĩ, kèm theo một chén nước hến.

Cặp đôi Hàn Quốc thưởng thức cơm hến và mì hến trong chuyến khám phá Cồn Hến ở Huế (Ảnh: Cắt từ clip).

Nữ du khách nhận xét nước hến trông khá giống món canh nghêu của Hàn Quốc. Trong khi đó, phần cơm với hến với rau và nhiều loại đồ ăn kèm được trộn đều khiến hai vợ chồng liên tưởng đến bibimbap - món cơm trộn quen thuộc của quê nhà.

Ngay sau miếng đầu tiên, Haru lập tức hỏi quán có bán phần cơm hến lớn hơn không và nói mình muốn ăn liền hai phần.

“Đứng số một”, cô nhận xét hương vị của món ăn.

Joon hỏi lại đây có phải món ngon nhất trong số những món cả hai đã thử ở Huế từ đầu chuyến đi hay không. Haru gật đầu không do dự. “Thật sự rất ngon. Tất cả nguyên liệu kết hợp với nhau rất tuyệt vời”, nữ du khách nói.

Theo hai vợ chồng, điều làm nên sức hấp dẫn của cơm hến không chỉ nằm ở phần cơm mà còn ở sự hòa quyện giữa hến, rau, gia vị và các món ăn kèm. Họ cho rằng nếu thay cơm bằng mì hoặc bún, cách kết hợp này vẫn tạo nên một món ngon.

Haru cho biết cô có thể ăn liền hai phần cơm hến (Ảnh: Cắt từ clip).

Mải thưởng thức, Haru nhớ lại cụm từ “ngon nhức nách” từng được một người Việt dạy trước đó. Dù không nhớ trọn vẹn, cô vẫn cố gắng nhắc lại để diễn tả sự thích thú dành cho món ăn.

Haru còn thêm ớt vào phần cơm, đồng thời nhận xét người Huế ăn cay khá giống người Hàn Quốc nên hương vị món ăn rất hợp với cô.

“Món này có thể ăn vào bữa sáng, ăn vặt hoặc bữa tối đều được”, Haru nói.

Cơm hến vốn là món ăn bình dân của người Huế, được làm từ cơm nguội trộn với hến, mắm ruốc, rau thơm cùng nhiều loại nguyên liệu ăn kèm. Hến dùng trong món ăn thường có kích thước nhỏ, thịt ngọt thanh và đậm vị.

Từ món ăn quen thuộc trong đời sống người dân địa phương, cơm hến dần trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng, được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến Huế.

Ngoài cơm hến và mì hến, hai vợ chồng còn dành nhiều thời gian thưởng thức các món ăn đặc trưng khác của Huế. Bún bò Huế là món đầu tiên họ lựa chọn. Sau khi nếm thử, cả hai nhận xét, so với bún bò từng ăn tại TPHCM, món ăn ở Huế có hương vị đậm và khác biệt rõ rệt.

Những chén bánh bèo nhỏ nhắn gây ấn tượng với đôi vợ chồng Hàn Quốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Hành trình của họ còn có bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm, bánh khoái và nem lụi. Trong ba loại bánh Huế, cả hai cùng chọn bánh bèo là món yêu thích nhất. Joon thậm chí nói mình có thể ăn khoảng 20 chiếc.

Với bánh khoái và nem lụi, nước chấm là phần khiến họ ấn tượng nhất. Haru cho biết nếu quán bán riêng loại nước chấm này, cô sẵn sàng mua mang về.

Kết thúc hành trình, hai người nhận xét ẩm thực Huế có nhiều món ngon và đa dạng. Họ cũng bày tỏ mong muốn ở Huế khoảng một tháng để tiếp tục khám phá.

Muốn học tiếng Việt để hiểu Việt Nam sâu hơn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Joon và Haru cho biết lần đầu đến Việt Nam vào tháng 3/2024, trong chuyến trăng mật tại Hội An, nay thuộc Đà Nẵng.

Sau chuyến đi đầu tiên, hai vợ chồng nhiều lần quay lại Việt Nam, từng ghé thăm Hà Nội, Sa Pa (Lào Cai), Cần Thơ... và có những chuyến du lịch cùng người thân. Thời gian qua, họ thường đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Joon và Haru nhiều lần trở lại Việt Nam sau chuyến trăng mật năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong mỗi hành trình, Joon và Haru dành nhiều thời gian khám phá cảnh đẹp, trải nghiệm nhịp sống và thưởng thức đặc sản tại từng địa phương. Trong số những món Việt từng thử, phở để lại cho cả hai ấn tượng đặc biệt. Đây cũng là món cặp đôi thường xuyên thưởng thức trong thời gian lưu lại Việt Nam.

Không chỉ ghé thăm những địa điểm nổi tiếng, hai du khách còn đi xe máy khám phá các cung đường, vào chợ chọn nguyên liệu rồi tự nấu món Việt, đặt may và mặc áo dài.

Những trải nghiệm đời thường giúp chuyến đi của họ không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn trở thành cơ hội gần gũi hơn với người dân và hiểu thêm về nơi mình đi qua.

Haru đã đặt may áo dài trong hành trình trải nghiệm văn hóa Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai vợ chồng cho biết khi đến Việt Nam, họ đặt ra hai mục tiêu là khám phá cảnh đẹp, văn hóa của các vùng miền và học tiếng Việt để có thể trò chuyện, làm quen với nhiều người hơn. Joon và Haru tin rằng học tiếng Việt sẽ giúp họ hiểu hơn về con người Việt Nam, từ đó khiến mỗi hành trình trở nên gần gũi và nhiều ý nghĩa hơn.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng cho rằng, ẩm thực không chỉ là chuyện ngon miệng. Qua mỗi món ăn, họ hiểu thêm về văn hóa của vùng đất mình đặt chân đến và có cơ hội kết nối với người dân địa phương. Đó cũng là một trong những lý do khiến họ muốn trở lại Việt Nam thêm nhiều lần.