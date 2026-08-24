Hàng dài khách Ấn Độ ngồi xe lăn ở sân bay, tranh cãi "lạm dụng" dịch vụ

Một bức ảnh ghi lại cảnh hàng dài hành khách ngồi trên xe lăn tại khu vực cửa khởi hành của một sân bay ở Mỹ đang gây chú ý trên mạng xã hội. Những người này được cho là đang chờ chuyến bay tới Ấn Độ.

Hình ảnh do nhà bình luận về du lịch Priyesh Sharma chia sẻ trên mạng xã hội X vào ngày 21/8 cho thấy, một nhóm đông hành khách ngồi trên xe lăn dành cho người cần hỗ trợ tại sân bay.

Hình ảnh khách Ấn Độ xếp hàng dài ngồi trên xe lăn (Ảnh: Bussiness Today).

Nhiều người trong số đó là hành khách lớn tuổi. Tuy nhiên, không ít người ở độ tuổi trung niên hoặc trẻ hơn. Hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu dịch vụ hỗ trợ xe lăn tại sân bay có đang bị sử dụng không đúng mục đích hay không.

Đăng tải hình ảnh, nhà bình luận du lịch Sharma cảnh báo rằng, số lượng khách yêu cầu hỗ trợ xe lăn quá lớn có thể dẫn tới những thay đổi bất lợi cho người thực sự cần dịch vụ.

Theo anh, nếu tình trạng sử dụng dịch vụ không đúng mục đích diễn ra phổ biến, các hãng hàng không và sân bay có thể đưa ra quy định nghiêm ngặt hơn hoặc bắt đầu thu phí dịch vụ.

Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn ở sân bay (Ảnh: Reddit).

Vị này cũng cho rằng, chỉ những hành khách gặp khó khăn khi phải di chuyển trong các sân bay rộng lớn, mới cần tới sự hỗ trợ. Những hành khách khác có thể dùng dịch vụ hỗ trợ định hướng tại sân bay hoặc thuê dịch vụ đón rước và có hỗ trợ riêng.

Dịch vụ xe lăn ở sân bay: Không chỉ dành cho người không thể đi lại

Được biết, tại các sân bay lớn trên thế giới, dịch vụ hỗ trợ xe lăn thường được các hãng bay và sân bay cung cấp miễn phí. Đối tượng được sử dụng không chỉ dành cho những ai hoàn toàn không thể đi lại.

Một số hành khách vẫn có thể tự đi bộ trong khoảng cách ngắn nhưng gặp khó khăn khi phải di chuyển quãng đường dài trong nhà ga. Họ cũng có thể được cung cấp dịch vụ hỗ trợ xe lăn.

Tùy quy định của từng sân bay hoặc hãng hàng không, hành khách có thể được nhân viên hỗ trợ di chuyển trong nhà ga, qua khu vực kiểm tra an ninh, làm thủ tục xuất nhập cảnh và lên máy bay.

Khách dùng dịch vụ xe lăn có thể được tiếp cận các làn ưu tiên hoặc được hỗ trợ lên máy bay sớm (Ảnh: News).

Chính đặc điểm này khiến việc đánh giá một người có thực sự cần xe lăn hay không trở nên phức tạp. Một hành khách có thể vẫn đi lại được nhưng gặp khó khăn khi phải đứng hoặc đi bộ trong thời gian dài, vẫn có thể dùng dịch vụ này.

Tuy nhiên, dịch vụ này đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi một số hành khách được cho là vẫn sử dụng chỉ vì sự thuận lợi cho bản thân.

Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại các sân bay lớn. Hành khách có thể phải di chuyển quãng đường rất xa giữa các khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay. Nhiều trường hợp, hành khách được cho là dùng xe lăn để tiếp cận các làn ưu tiên hoặc được hỗ trợ lên máy bay sớm.

Những người chỉ trích cho rằng, việc sử dụng dịch vụ không đúng nhu cầu có thể khiến nguồn lực hỗ trợ vốn có hạn bị phân tán. Điều này có thể ảnh hưởng tới những hành khách thực sự cần sự trợ giúp.

Không thể nhìn bằng mắt để biết ai cần hỗ trợ

Theo nhận định của các chuyên gia, câu chuyện về hàng dài hành khách Ấn Độ ngồi xe lăn tại sân bay ở Mỹ gây tranh cãi vì tạo ra ranh giới giữa nhu cầu hỗ trợ thực sự và thuận tiện cá nhân.

Một số người đề nghị các sân bay hoặc hãng hàng không thu phí dịch vụ xe lăn để hạn chế những trường hợp sử dụng không cần thiết.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để kết luận một người có cần hỗ trợ hay không.

"Không phải mọi dạng khuyết tật hoặc hạn chế khả năng vận động đều có thể nhận biết bằng mắt thường. Một người trông hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể gặp những vấn đề khiến họ khó di chuyển trong quãng đường dài hoặc cần sự hỗ trợ tại sân bay", một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không đánh giá.

Bởi vậy, theo vị này, điều đáng bàn hơn cả là làm thế nào để nguồn lực hỗ trợ tại sân bay được phân bổ hợp lý, vừa đảm bảo quyền tiếp cận của người thực sự cần giúp đỡ, vừa hạn chế việc lạm dụng dịch vụ vì lợi ích cá nhân.