Khách Hà Nội tố bị "ép" vào ăn cơm khi du lịch Đắk Lắk, chủ quán nói gì?

Ngày 25/8, ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã nắm được thông tin một du khách đăng clip phản ánh việc bị gây khó dễ khi sạc ô tô điện tại một quán cơm trên địa bàn.

"Công an xã đang cho các lực lượng nắm bắt thông tin, trường hợp có vi phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Quân nói.

Du khách cho rằng khi sạc ô tô điện đã bị chủ quán "ép" vào ăn cơm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, clip ghi lại cảnh một phụ nữ tranh luận gay gắt với một nhóm đàn ông liên quan đến việc sạc xe điện và sử dụng dịch vụ ăn uống được lan truyền.

Theo nội dung clip, người phụ nữ cho rằng gia đình đến trạm để sạc pin cho xe điện nhưng bị người của một quán cơm ven quốc lộ 1 (thuộc thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc) yêu cầu phải vào quán ăn mới được sạc.

Cả đoàn sau đó sang một quán cơm đối diện dùng bữa. Khi quay lại lấy xe, gia đình tiếp tục xảy ra tranh cãi với một nhóm người tại quán cơm. Nữ du khách cho rằng người của quán này đã đe dọa, gây áp lực.

Chị T. (trú tại thành phố Hà Nội) - người đăng tải clip - xác nhận mình là nhân vật trong video. Theo chị, gia đình gồm 18 người đi du lịch từ Hà Nội vào Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Trưa 22/8, đoàn dừng xe tại trạm sạc trong khuôn viên một quán cơm ven quốc lộ 1. Tại đây, người của quán mời cả đoàn vào dùng cơm nhưng chị T. từ chối vì cho rằng việc sạc điện và ăn uống là 2 việc riêng biệt.

Sau đó, chị cùng người thân sang quán cơm đối diện dùng bữa. Khi chồng chị quay lại lấy xe, giữa hai bên xảy ra cự cãi. Cho rằng người của quán có lời lẽ đe dọa, chị T. lấy điện thoại ghi hình để làm bằng chứng.

Chị T. mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng này, để du khách an tâm khi đi du lịch.

Trao đổi với phóng viên, ông P., chủ quán cơm, phủ nhận việc quán đe dọa hoặc "ép" du khách phải vào ăn mới được sạc xe.

Theo ông P., quán cho một đơn vị thuê khoảng 12m ngang mặt bằng để làm trạm sạc xe điện. Trong thời gian qua, các tài xế đến sạc xe có thể nằm võng, đi vệ sinh, tắm rửa tại quán đều được hỗ trợ, không thu khoản phí nào.

Về sự việc ngày 22/8, ông P. cho biết khi thấy đoàn của chị T. đến sạc xe, ông có mời mọi người ghé quán dùng cơm nhưng đoàn từ chối.

Sau khi xe sạc xong, nhân viên của quán nói chuyện với một người đàn ông trong đoàn. Theo ông P., lúc này chị T. chen vào cuộc nói chuyện nhưng không nắm rõ toàn bộ nội dung nên cho rằng quán đang đe dọa, yêu cầu gia đình phải vào ăn cơm. Việc đăng clip dẫn đến sự hiểu nhầm không đáng có.