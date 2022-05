Đà Nẵng khai trương bãi biển đêm Mỹ An

Tối 30/4, tại sân khấu biển Mỹ An đã diễn ra lễ khai trương "Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach" do Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022" của TP Đà Nẵng.

Ban tổ chức bấm nút khai trương Bãi biển đêm Mỹ An (Ảnh: Văn Trực).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết sự kiện là hoạt động có ý nghĩa đối với ngành du lịch Đà Nẵng, nhất là trong thời gian thành phố mở cửa lại đón khách du lịch trong và ngoài nước.

"Đối với chương trình khai trương mùa du lịch biển hàng năm, Ban quản lý luôn cố gắng làm mới các hoạt động qua từng năm để nhằm mục đích phục vụ đến cho người dân và du khách được trọn vẹn", ông Vũ cho hay.

Một số hoạt động giải trí, ca nhạc thu hút được nhiều du khách đến với biển đêm (Ảnh: Văn Trực).

Địa điểm hoạt động của biển đêm Mỹ An bắt đầu từ khu vực vỉa hè bãi biển từ nút giao thông Nguyễn Văn Thoại đến nút giao thông Hoàng Kế Viêm.

Thời gian hoạt động của bãi biển là 24/24h, bao gồm các hoạt động: Dịch vụ xe lưu thông thức ăn nhanh, nước giải khát; dịch vụ massage trị liệu; dịch vụ chiếu phim bãi biển và các chương trình sự kiện, âm nhạc diễn ra hằng đêm tại sân khấu sự kiện ngoài trời.

Cùng với đó, tại khu vực bãi biển còn có các chương trình Dancer bãi biển, Team building, lửa trại, Showmanship Bartender, DJ - ca nhạc...

Trước đó, tối 28/4, khu phố du lịch An Thượng cũng đã được khai trương để người dân và du khách có cơ hội vui chơi và trải nghiệm các hoạt động sôi động tại khu vực này.

Văn Trực