Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương

Tại buổi lễ cũng diễn ra các hoạt động: Ra mắt Tổ Tự quản về trật tự xã hội và văn minh thương mại Phố du lịch An Thượng; ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ du lịch An Thượng; chương trình trống hội Lễ khai trương Phố du lịch An Thượng; trao tặng các vật phẩm lưu niệm Phố du lịch An Thượng.