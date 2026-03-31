Con đèo uốn lượn giữa biển và núi, “níu chân” du khách ở TPHCM

Những ngày cuối tháng 3, công trình đèo Nước Ngọt (Mũi Kỳ Vân) bước vào giai đoạn hoàn thiện sau khoảng 1,5 năm thi công. Hạng mục khó nhất là cầu cạn đã hoàn thành và được thảm nhựa, các công nhân đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Song song đó, máy móc và nhân công cũng triển khai đắp đất, đá để gia cố phần kè móng của con đường cũ.

Đèo Nước Ngọt nằm trên tuyến đường ven biển ĐT 944, kết nối hai điểm du lịch nổi tiếng là Long Hải và Phước Hải. Con đèo dài khoảng 500m, uốn lượn giữa núi Minh Đạm và biển Long Hải, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Nhờ vẻ đẹp hoang sơ, kết hợp hài hòa giữa núi và biển, đèo Nước Ngọt từ lâu trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, nhiều người tìm đến đây để chụp ảnh. Nơi này cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Việt Nam.

Chị Thúy An (19 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết, khi đi ngang qua đèo, chị cùng người bạn không thể “cưỡng lại” vẻ đẹp hoang sơ nên đã dừng chân vài phút để chụp ảnh kỷ niệm.

Đèo Nước Ngọt có nhiều đoạn cua gấp, mặt đường hẹp. Ngoài ra, khu vực giáp núi còn có các mỏm đá cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Công trình đèo Nước Ngọt là một phần của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 944 dài gần 77km, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua nhiều địa phương như Long Sơn, Phước Thắng, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm và Bình Châu; điểm đầu giao với đường 991B và điểm cuối kết nối vào quốc lộ 55.

Dự án được đầu tư với quy mô 6-8 làn xe, kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và tăng cường liên kết vùng khu vực phía Đông TPHCM.

Hiện, nhiều đoạn chính của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác như cầu Cửa Lấp 2, các đoạn đi qua khu dân cư. Theo kế hoạch, dự kiến toàn tuyến đường ven biển ĐT 944 sẽ đưa vào khai thác trong cuối năm nay.