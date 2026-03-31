Cảnh đẹp nơi nữ ca sĩ vướng ồn ào mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên

Ngày 31/3, chính quyền phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, đã cho sửa chữa và gắn lại tấm bảng thông tin tại khu vực Giếng Tiên ở thắng cảnh Eo Gió, sau lùm xùm ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình trong giếng.

Giếng Tiên đã được vệ sinh sạch sẽ, nước trong xanh. Tấm bia đá thuyết minh Giếng Tiên đã được sửa chữa, dựng lại sau khi bị ngã đổ do bão cuối năm 2025.

Đôi bạn trẻ Đăng Khoa và Thảo Trinh, du khách đến từ TPHCM cho biết lần đầu đến Eo Gió, họ ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên trong lành nơi đây. “Chúng tôi đến đây để ngắm cảnh, khám phá, không chạy theo “drama” ồn ào liên quan đến JuKy San tắm tại Giếng Tiên. Eo Gió quá đẹp, khung cảnh hoang sơ”, Đăng Khoa chia sẻ.

Du khách check-in tại bãi đá trung tâm khu vực Eo Gió, cách Giếng Tiên khoảng 100m.

Giếng Tiên nằm trong quần thể danh thắng cảnh Eo Gió, một điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai hiện nay. Hằng ngày, nơi đây đón nhiều lượt khách trong nước và quốc tế tham quan, ngắm cảnh.

Nước ở Giếng Tiên trong vắt, sạch nên có thể uống bình thường.

Dãy núi kỳ vĩ nhô ra biển tại Eo Gió thích hợp cho những người ưa khám phá.

Một bên Eo Gió là quần thể du lịch FLC Quy Nhơn với bờ biển vầng trăng khuyết, nước trong xanh.

Anh Nguyễn Tiến (44 tuổi, thành viên đội cứu hộ phường Quy Nhơn Đông) cho biết dòng nước rỉ ra từ Giếng Tiên có vị ngọt mát, do chảy từ khe đá nên rất sạch. Trước đây, khi mùa khô nước sạch khan hiếm, ngư dân thường dùng để sinh hoạt, ăn uống.

Khu vực Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai - nơi ồn ào vụ ca sĩ JuKy San mặc bikini chụp hình ngâm mình tại Giếng Tiên (Ảnh: Google Maps).