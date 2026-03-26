TPHCM vận hành tour ngắm toàn thành phố từ trực thăng trong 60 phút

Chiều 26/3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TPHCM, đã thông tin về các chương trình kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 và mùa hè năm 2026.

Theo ông Quân, hướng đến mùa cao điểm sắp tới, ngành du lịch thành phố triển khai nhiều sản phẩm mới. Nổi bật trong đó là trải nghiệm ngắm TPHCM từ trên cao bằng máy bay trực thăng.

Đây là lần đầu tiên, sản phẩm trải nghiệm ngắm TPHCM từ máy bay trực thăng được giới thiệu rộng rãi với các hành trình bay kéo dài từ 15 đến 60 phút, xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, đưa du khách chiêm ngưỡng thành phố và vùng phụ cận từ một góc nhìn hoàn toàn khác.

“Đây không chỉ là trải nghiệm thị giác mà còn là hành trình cảm xúc, khi du khách có thể "đọc" thành phố theo cách sâu sắc hơn”, ông Quân chia sẻ.

Sản phẩm được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới, góp phần định vị TPHCM là điểm đến hiện đại, sáng tạo, không ngừng đổi mới. Trước đó, tour trực thăng từng được thử nghiệm nhưng chưa công bố rộng rãi nhằm thăm dò thị trường. Thời điểm này, những vướng mắc về hạ tầng, đặc biệt là vị trí bãi đáp, đã dần được tháo gỡ và nhu cầu của du khách ngày càng tăng.

Các doanh nghiệp đã xây dựng 4 chương trình tour cụ thể gồm: hành trình 15 phút ngắm thành phố biển Vũng Tàu; tour 30 phút kết nối Vũng Tàu - Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; tour 40 phút khám phá ven biển Long Hải - Hồ Tràm; và hành trình 60 phút bay từ Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM.

Giá tour tham quan từ khoảng 2,9 triệu đồng cho hành trình 15 phút, tùy thời lượng, lộ trình và vị trí chỗ ngồi. Song song đó, Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 2/4 đến ngày 5/4 tại Công viên 23/9 với chủ đề “Rộn ràng hè về”, quy tụ hơn 120 gian hàng.

Đây là dịp để du khách tiếp cận hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, với các gói giảm giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, kèm theo nhiều “combo” trải nghiệm.

Bên cạnh tour trực thăng, TPHCM tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch với xe buýt 2 tầng, buýt sông, metro và các tour đi bộ miễn phí, giúp du khách khám phá thành phố theo nhiều lớp không gian, từ mặt đất, mặt nước đến trên cao. Ở lĩnh vực lưu trú, các khách sạn 3-5 sao đẩy mạnh mô hình “staycation” với mức giảm giá từ 20-50%, kết hợp các dịch vụ ẩm thực, spa, chăm sóc sức khỏe.