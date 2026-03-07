Côn Đảo đẹp ngỡ ngàng trong mùa bàng thay lá

Những ngày qua, lượng khách du lịch đến đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tăng cao. Cây bàng - loài cây chủ đạo được trồng dọc bờ biển - bước vào mùa thay lá, tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng với du khách ghé thăm.

Sau hơn nửa năm được chuyển đổi từ huyện thành đặc khu và thuộc sự quản lý của chính quyền TPHCM, Côn Đảo có nhiều thay đổi về hạ tầng y tế, an ninh xã hội. Nét đẹp thiên nhiên cùng nhịp sống yên bình tại đây vẫn đang được duy trì như một sức hút với khách du lịch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch, Trung tâm Văn hoá, Thông tin thể thao và Du lịch Côn Đảo, cho biết, thời điểm giao mùa với những tán bàng cổ thụ thay lá đang tạo nên sự thích thú cho du khách đến với đặc khu.

"Những cây bàng cổ thụ tại Côn Đảo đều là chứng nhân lịch sử, một số là cây di sản. Trong hoàn cảnh bị tù đày, đói khát, các chiến sĩ cách mạng từng sử dụng hạt quả bàng tại Côn Đảo làm thức ăn", vị này chia sẻ.

Những tán lá bàng già đỏ rực đan xen với màu lá non, dệt lên khung cảnh giao mùa đẹp mê mẩn, được ví như "mùa thu đỏ" tại Côn Đảo.

"Mình muốn đến tham quan Côn Đảo không chỉ vì con người, mà cả cây cối ở đây cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử. Mùa lá rụng cũng là mùa cây đâm chồi mới, giống như một hy vọng, sức sống mới cho Côn Đảo", Hà Thanh Kiện, du khách từ Cà Mau, nói với phóng viên.

Theo lãnh đạo cảng Bến Đầm, lượng khách du lịch đi tàu biển đến Côn Đảo đang tăng trong dịp đầu năm Bính Ngọ. Mỗi ngày có 2 chuyến tàu đón, trả khách (khoảng 600-900 người mỗi chuyến), chủ yếu xuất phát từ cảng Trần Đề (Cần Thơ).

Từ ngày 26/2, tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo hoạt động trở lại, giúp người dân TPHCM có thêm lựa chọn đến đặc khu Côn Đảo. Tàu có sức chứa 1.107 hành khách/chuyến, với tần suất chạy 3 chuyến/tuần.

Trong 7 ngày Tết Bính Ngọ 2026 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Côn Đảo đã đón 10.776 lượt khách du lịch, gồm 1.505 khách quốc tế và 9.271 khách nội địa. Trong đó, lượng khách quốc tế gấp 4 lần cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025. Lượng khách nội địa cũng tăng khoảng 150%.

Trong đó, khách quốc tế đến với Côn Đảo chủ yếu bằng đường hàng không, thông qua 2 hãng bay đang khai thác là Vasco và Vietjet.

Ảnh: Đăng Dũng