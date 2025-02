Chuyện gì xảy ra khi hành khách tử vong trên máy bay?

Jay Robert - cựu tiếp viên hàng không - cho biết, việc xử lý trường hợp tử vong trên máy bay là "cực kỳ căng thẳng" và có thể "gây ám ảnh" cho những người liên quan.

"Một ca tử vong trên máy bay ở độ cao 12.000m là một trong những tình huống đáng sợ nhất đối với tiếp viên hàng không, thường xảy ra sau một trường hợp cấp cứu y tế, vốn đã rất khó kiểm soát", ông chia sẻ với HuffPost.

Ông nói thêm: "Khi một trường hợp cấp cứu y tế dẫn đến tử vong, đó có thể là trải nghiệm rất đau buồn cho mọi người trên máy bay, đặc biệt khi hành khách đó còn trẻ".

Theo ông Robert, khả năng tiếp viên hàng không gặp phải trường hợp tử vong trên không sẽ tăng lên nếu họ làm việc trên những chiếc máy bay lớn trong chặng bay dài. Lý do vì khi có nhiều hành khách hơn, máy bay ít có cơ hội chuyển hướng và mọi người phải ngồi trong thời gian dài, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Một cặp đôi người Australia xúc động khi nhớ lại cảnh họ bị buộc phải ngồi cạnh một người phụ nữ đã qua đời trong nhiều giờ.

Nhiều biện pháp an toàn được áp dụng để hạn chế tử vong trên máy bay. Các hãng hàng không thường xây dựng quy trình cấp cứu y tế riêng của họ dựa trên quy định và hướng dẫn hàng không quốc tế.

Tiếp viên hàng không thường được đào tạo để thực hiện các biện pháp duy trì sự sống, thông báo cho phi công và nhận tư vấn từ các chuyên gia y tế mỗi khi sức khỏe của hành khách có vấn đề.

Cơ trưởng sau đó sẽ quyết định với trung tâm điều hành của hãng hàng không, xem có nên tiếp tục tới điểm đến dự kiến hay chuyển hướng tới một sân bay khác.

Tất cả tiếp viên hàng không đều được dạy về hô hấp nhân tạo (CPR) và trên máy bay có sẵn máy khử rung tim để sử dụng nếu hành khách ngừng thở. Tuy nhiên, đáng buồn là không thể ngăn chặn tất cả trường hợp tử vong trên máy bay.

Cựu tiếp viên hàng không Sheen Marie đã giải thích trên TikTok về những gì xảy ra khi có người qua đời trên không.

"Nếu họ bị đau tim rồi qua đời, chúng tôi không thể làm gì được, chúng tôi sẽ giữ thi thể ở nguyên vị trí và đợi đến điểm dừng cuối cùng", cô nói.

Sheen Marie cho biết thêm, người quá cố có thể sẽ được chuyển đến một số ghế trống và đắp chăn. Các hành khách khác trên máy bay sẽ không được thông báo về điều này và họ sẽ được rời đi trước khi đội ngũ y tế lên máy bay.

Cô cũng giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay không thể hạ cánh trong thời gian dài: "Nếu một hành khách tử vong, chúng tôi phải bảo quản thi thể, chứ không thể bỏ mặc ở đó. Vì các chuyến bay đi đường dài, hãy nhớ rằng thiết bị có thể không có sẵn trên mọi máy bay.

Tuy nhiên, do chúng tôi thường xuyên bay qua Đại Tây Dương mà không có điều kiện hạ cánh trong vài giờ, việc bảo quản thi thể trong thời gian còn lại là điều bắt buộc.

Trong bộ dụng cụ y tế của chúng tôi có sẵn túi đựng thi hài. Nếu có thể, chúng tôi sẽ bọc thi hài lại nhưng luôn chừa phần đầu, vì chỉ có chuyên gia mới được phép đóng kín túi (thậm chí hành khách là bác sĩ cũng không được phép thực hiện hành động này)", cô nói.

Tiến sĩ Paulo Alves - giám đốc y tế toàn cầu về sức khỏe hàng không tại MedAire - cho hay, có những phương pháp khác để xử lý thi thể của người quá cố một cách tôn trọng, đồng thời thể hiện sự cảm thông với những người đồng hành trong chuyến bay.

Ông chia sẻ, những điều này bao gồm việc đắp chăn cho thi thể và di chuyển thi thể ra xa các hành khách khác nếu có thể. Tuy nhiên, nếu điều này là không thể, người quá cố sẽ ở nguyên vị trí ban đầu với dây an toàn được thắt chặt để tránh thi thể bị xê dịch trong chuyến bay.

Mitchell Ring và Jennifer Colin đang trên chuyến bay của Qatar Airways từ Melbourne (Australia) đến Venice (Italy), một người phụ nữ đột nhiên ngã gục trên lối đi sau khi đi vệ sinh.

Ngày 24/2 vừa qua, một cặp vợ chồng cho biết, họ phải ngồi cạnh một người phụ nữ đã tử vong trong nhiều giờ. Người phụ nữ ấy không thể tỉnh lại, mặc dù phi hành đoàn đã rất nỗ lực.

"Thật không may, họ không thể cứu người phụ nữ. Họ đã cố gắng di chuyển bà bằng cách mang chiếc ghế xuống và đặt bà vào ghế, cố gắng đẩy bà lên khoang hạng thương gia. Nhưng do bà khá to lớn, họ không thể đưa bà ấy qua lối đi", ông Mitchell Ring nói.

Khi đó, các thành viên phi hành đoàn nhận thấy ghế trống cạnh cặp đôi và họ yêu cầu cặp đôi di chuyển để nhường chỗ cho thi thể. Người phụ nữ đã tử vong được đặt bên cạnh ông Mitchell Ring và được đắp chăn trong suốt 4 giờ bay còn lại đến Doha.

Đối với bà Colin - người sợ đi máy bay, trải nghiệm này thật kinh hoàng. May mắn thay, một người phụ nữ có ghế trống ở hàng khác đã mời bà Colin ngồi cùng, sau khi họ cho rằng phi hành đoàn không thể sắp xếp cho họ chỗ ngồi khác xa thi thể hơn.

