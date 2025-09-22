Hành khách đột tử trên máy bay, nguyên nhân cái chết vẫn đang điều tra

Trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet vào ngày 16/9, một hành khách trên đường tới đảo nghỉ dưỡng Lanzarote (Tây Ban Nha) gặp phải sự cố y tế nghiêm trọng.

Đó là chuyến bay mang số hiệu EJU6775, khởi hành từ sân bay Nantes Loire Atlantique (Pháp), bay tới hòn đảo của Tây Ban Nha. Theo tờ Le Parisien (Pháp), khi thấy hành khách gặp vấn đề về sức khỏe, đội ngũ phi hành đoàn cố sức hỗ trợ.

Thời điểm đó, cơ trưởng đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi tiến hành hạ cánh theo đúng quy trình tiêu chuẩn. Tuy nhiên vị khách không tiết lộ danh tính, không qua khỏi và tử vong ngay trên máy bay.

Hành khách tử vong trên chuyến bay của hãng easyJet hôm 16/9 (Ảnh: AFP).

Sau vụ việc, đại diện hãng bay cho biết xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của hành khách, cam kết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân hết mức trong thời điểm khó khăn này.

Hãng bay cũng khẳng định sức khỏe và sự an toàn của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của easyJet.

Nguyên nhân tử vong của hành khách hiện vẫn chưa được công bố. Truyền thông Pháp đưa tin, vụ việc khiến chuyến bay quay trở lại Pháp bị chậm trễ đáng kể.

Bi kịch xảy ra chỉ vài tháng trước đó một trường hợp tương tự cũng diễn ra trên chuyến bay của hãng Jet2. Một hành khách tử vong trên chuyến bay từ Tenerife đến Nottingham (Anh).

Thời điểm đó, chuyến bay đang trong hành trình đến Vương quốc Anh, buộc phải chuyển hướng đến Tây Ban Nha sau khi một hành khách khoảng 70 tuổi, gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Theo tờ Diario de Avisos, phi hành đoàn đã thông báo với kiểm soát không lưu rằng, một hành khách lớn tuổi gặp tình trạng y tế nghiêm trọng, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Máy bay buộc phải hạ cánh tại sân bay Santiago–Rosalía de Castro để lực lượng cấp cứu có thể tiếp cận bệnh nhân.

Sau đó, xe cứu thương được điều đến nhà ga tại Galicia. Tuy nhiên, hành khách nam được các bác sĩ xác nhận đã tử vong ngay khi đến nơi.

Người phát ngôn của Jet2 cho biết, hãng bay xác nhận sự cố xảy ra trên chuyến bay LS676 vào ngày 14/2 từ Tenerife đến sân bay East Midlands. Sau đó, cơ trưởng cho máy bay chuyển hướng đến Santiago de Compostela.

Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Theo thống kê của các hãng hàng không, những người mắc bệnh nặng thường bị cấm bay, bởi vậy chuyện hành khách đột ngột tử vong trên máy bay thường hiếm khi xảy ra.

Tuy nhiên, với hàng tỷ lượt khách di chuyển trên các chuyến bay mỗi năm, trường hợp có người chết là điều khó tránh khỏi.

Hành khách tử vong trên máy bay được coi là một trong những sự cố khá hiếm gặp (Ảnh minh họa: Daily Express).

Vậy nếu trường hợp không may này xảy ra, các tiếp viên sẽ xử lý thế nào?

Trên thực tế, câu hỏi này còn tùy thuộc vào từng hãng hàng không.

Với những hàng hàng không sử dụng loại máy bay cỡ lớn và hạng sang sẽ có tủ để xác chết. Đó là chiếc tủ khóa lớn, có thể để vừa thi thể với kích thước cỡ trung bình, đặt kín đáo cạnh một trong những cửa thoát hiểm. Nhưng hầu hết những máy bay cỡ nhỏ sẽ không có loại tủ chuyên dụng này.

Và một điểm khác biệt nữa là, không phải bất cứ tiếp viên hàng không nào cũng được học qua lớp tập huấn để giải quyết tình huống hi hữu trên. Đa số các hãng cho biết, họ không có quy chuẩn cụ thể và một quy trình xử lý trường hợp có người chết trên chuyến bay. Việc xử lý còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau.

Nhưng với các hãng hàng không tại châu Âu đều phải tuân thủ theo quy định an ninh của EU. Quy định này bao gồm cả việc tiếp viên phải được huấn luyện học cách sử dụng máy sốc tim, thủ tục sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Trong hầu hết các trường hợp, nếu nạn nhân tử vong đột ngột, tiếp viên ra ám hiệu riêng thông báo tới toàn bộ phi hành đoàn nắm được để xử lý.

Đồng thời, tiếp viên sẽ tiến hành sơ tán khách và nhường lại một hàng ghế trống. Nếu không còn ghế trống, nạn nhân sẽ được đưa tới khoang hạng thương gia. Khi đó, thi thể sẽ được phủ bằng tấm chăn hoặc vải.