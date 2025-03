Tiết lộ về đoàn khách Việt Nam đầu tiên sẽ đến Triều Tiên sau 5 năm

Đường phố ở đặc khu kinh tế Rason (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 5 năm đóng cửa kể từ khi có dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch Triều Tiên đã gửi thư đến các công ty lữ hành, thông báo việc mở cửa du lịch. Du khách nước ngoài được phép đến đất tổ núi Bạch Đầu và đặc khu kinh tế Rason.

Ngày 13/2, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đã tới đặc khu kinh tế Rason. Sự kiện này đánh dấu việc mở lại các tour đến nước này.

Tour đi Triều Tiên "kén" khách

Tại Việt Nam, các công ty lữ hành cũng mở bán tour đến những khu vực mà Triều Tiên mở cửa du lịch.

Mức giá tour dao động từ 35,9 triệu đồng (7 ngày 6 đêm) đến 42,9 triệu đồng (10 ngày 9 đêm). Trong đó, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 2 chuyến đầu tiên dự kiến khởi hành 27-29/3 tới đây. Đây cũng là đoàn khách Việt đầu tiên đến Triều Tiên sau 5 năm.

Theo chương trình tour, ngoài tham quan 3 thành phố Thẩm Dương, Trường Xuân, Diên Cát ở Trung Quốc... khách sẽ thăm loạt địa điểm ở đặc khu kinh tế Rason. Nổi bật trong đó là Bảo tàng Hữu nghị Triều Tiên và Liên bang Nga, vọng đài Sunjong - nơi có thể ngắm cảnh 3 nước Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, ngân hàng Tam Giác Vàng, nhà máy bia, trại dưỡng lão...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc Công ty Vietworld Travel ở Hà Nội) cho biết, để có thể tổ chức tour vào cuối tháng 3, công ty đã phải làm việc với đối tác Triều Tiên từ cuối năm 2024.

"Đến nay, Triều Tiên mới mở cửa cho du khách đến tham quan đặc khu kinh tế Rason nằm ở vùng biên giới giáp Nga và Trung Quốc. Các khu vực khác như Bình Nhưỡng, Hàm Hưng, Khai Thành... vẫn đóng cửa. Tour được thiết kế kết hợp tham quan một vài thành phố ở Trung Quốc trước khi nhập cảnh Triều Tiên.

Cửa khẩu của Triều Tiên ở đặc khu kinh tế Rason chỉ mở vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Chúng tôi phải đưa khách đến nghỉ một đêm ở thành phố Diên Cát, Trung Quốc để kịp làm thủ tục nhập cảnh vào sáng hôm sau", ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, tour đi Triều Tiên khởi hành vào cuối tháng 3 sẽ là đoàn khách Việt Nam đầu tiên đặt chân đến quốc gia này, sau 5 năm đóng cửa chống dịch nghiêm ngặt.

Được biết, lượng khách đặt tour đi Triều Tiên 7 ngày 6 đêm, khởi hành ngày 29/3 đã kín chỗ 50%. Phía công ty du lịch tiếp tục ghép khách lẻ thành đoàn khoảng 20 người. Trong trường hợp khách muốn đi theo nhóm nhỏ 4-5 người với mức chi phí cao hơn vẫn có thể tổ chức.

Du khách muốn vào Triều Tiên phải đi qua đường Trung Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khách mua tour này phải xin visa Trung Quốc và thẻ du lịch Triều Tiên. Tất cả các giấy tờ đều được chúng tôi gửi đến công ty du lịch của bạn. Khi cơ quan chức năng của Triều Tiên đồng ý cấp thẻ du lịch, đoàn mới có thể khởi hành", ông Sơn thông tin thêm.

Là một trong những đơn vị đang mở bán tour du lịch đến đặc khu kinh tế Rason, ông Nguyễn Đình Thắng (Giám đốc Công ty Nadova Travel ở Hà Nội) cho biết, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, các công ty ở Việt Nam đã hợp tác đưa khách đến Triều Tiên. Do chính sách chống dịch của nước bạn, mấy năm qua, việc tổ chức tour bị gián đoạn.

"Tour đi Triều Tiên hướng đến tệp khách hàng riêng. Đó là những người có nhiều thời gian, khoảng 50 tuổi trở lên, đã đi hàng chục quốc gia khác. Họ mong muốn được khám phá sự bí ẩn của đất nước này.

Nhiều khách hỏi về chương trình tour nhưng chưa chốt. Thời gian tới, khi thông tin về mở cửa du lịch của Triều Tiên được biết đến nhiều hơn, dự kiến lượng khách sẽ tăng lên. Tôi hy vọng sẽ duy trì mỗi tháng có một đoàn đến Triều Tiên, liên tục từ tháng 3 đến cuối năm", ông Thắng cho hay.

Sở dĩ tour tham quan Triều Tiên "kén" khách hơn những địa điểm khác, do nhiều người còn băn khoăn về an ninh, các quy định cũng như thủ tục giấy tờ. Ngoài ra, số tiền hơn 35 triệu đồng là mức giá tương đối cao so với các tour khác, vì thế chưa tiếp cận được nhiều đối tượng trẻ tuổi.

Một nhân viên bán tour Triều Tiên ở Hà Nội cho biết: "Lượng khách Việt hỏi về tour Triều Tiên không ít nhưng họ cân nhắc kỹ khi chi ra khoản tiền lớn. Mức giá 35-40 triệu đồng cao gấp 2-3 lần so với tour đi một số quốc gia khác ở châu Á. Trên thực tế, nhiều khách thích đi Triều Tiên vì muốn được tận mắt nhìn thấy cuộc sống thường nhật ở đất nước này".

Các quy định cần lưu ý

Theo ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Công ty Vietworld Travel, khách đến du lịch Triều Tiên phải đi theo tour, không được đi tự túc và không được phép tách đoàn. Mỗi đoàn sẽ có 2 hướng dẫn viên.

Koryo Tours - Công ty du lịch có trụ sở ở Trung Quốc, chuyên tổ chức các tour đến Triều Tiên cho biết, du khách của các quốc gia trên thế giới có thể nhập cảnh Triều Tiên theo đường du lịch, trừ các trường hợp:

Công dân Hàn Quốc: Phải có sự chấp thuận từ cả chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế việc du lịch giữa hai nước không diễn ra.

Công dân Mỹ: Được CHDCND Triều Tiên cho phép nhập cảnh nhưng Chính phủ Mỹ cấm công dân nước này đến Triều Tiên nếu không có sự cho phép đặc biệt

Công dân Malaysia: Cuối năm 2017, Malaysia cấm công dân nhập cảnh vào Triều Tiên.

Khách trải nghiệm làm kim chi ở Triều Tiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì đi qua cửa khẩu với Trung Quốc nên khách phải có visa Trung Quốc dạng nhập cảnh 2 lần. Dạng visa này cho phép khách nhập cảnh vào Trung Quốc và quay trở lại nước này sau khi kết thúc chương trình tham quan ở Triều Tiên.

Theo Koryo Tours, tỷ lệ tội phạm ở Bắc Triều Tiên rất thấp, vì vậy du khách không phải lo lắng về vấn đề trộm cắp hoặc móc túi.

Khách du lịch cần giữ sự tôn trọng với các nhà lãnh đạo của nước này, không truyền bá tôn giáo, không mang theo hoặc phát tán các văn hóa phẩm của Hàn Quốc như phim ảnh, âm nhạc, sách báo...

Tờ Independent của Anh dẫn lời ông Simon Cockerell (Công ty du lịch Koryo Tours) cho biết, trước khi nhập cảnh vào Triều Tiên từ phía TP Diên Cát, du khách sẽ tham gia một buổi họp để nắm được các quy định, nghi thức khi du lịch Triều Tiên.