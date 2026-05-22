Vụ cháy xảy ra tại đền Daishoin trên đảo Miyajima thuộc thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) hôm 21/5.

Ngọn lửa thiêu rụi điện Reikado - công trình lịch sử nằm trên núi Misen, nơi lưu giữ "ngọn lửa vĩnh cửu" được cho là cháy liên tục từ năm 806 đến nay. Theo giới chức địa phương, ngọn lửa này được cho là chưa từng tắt suốt hơn 12 thế kỷ.

Ngôi đền giữ ngọn lửa vĩnh cửu cháy liên tục 1.200 năm bất ngờ bị thiêu rụi (Nguồn video: Reuters).

Tuy nhiên sự cố vào hôm 21/5 khiến điện Reikado chỉ còn trơ lại bộ khung cháy đen sau khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi các phòng cầu nguyện bằng gỗ bên trong. Giới chức cho biết không có ai bị thương trong vụ việc.

Ông Tetsuya Kotaki - quan chức phụ trách phòng cháy chữa cháy thuộc lực lượng cứu hỏa Hatsukaichi - cho biết, đơn vị nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 8h32 sáng 21/5 từ phía ban quản lý ngôi đền. Đám cháy được khống chế sau khoảng 2 tiếng.

“Lực lượng cứu hỏa phải kéo vòi nước từ chân đồi lên phía trên. Đền có bể chứa nước chữa cháy nhưng lượng nước cũng nhanh chóng cạn kiệt”, ông Kotaki nói.

Ngọn lửa thiêu rụi điện Reikado vốn nằm trong khuôn viên của đền Daishoin (Ảnh cắt từ video).

Điện Reikado nằm ở độ cao khoảng 457m trên đảo Miyajima. Đây vốn là hòn đảo linh thiêng và là điểm hành hương nổi tiếng của Nhật Bản.

Đơn vị quản lý ngôi đền cho biết, ngọn lửa vĩnh cửu hiện được di dời tới một địa điểm khác sau vụ cháy.

“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên và chia buồn. Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người”, đền Daishoin thông báo trên trang chính thức.

Người đại diện ngôi đền cho biết sẽ lập tức tiến hành kế hoạch khôi phục điện Reikado.

Đây là lần thứ hai trong vài thập niên qua, điện Reikado bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Điện Reikado trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Tripadvisor).

Công trình từng được xây dựng lại sau vụ cháy năm 2005, khi lửa bùng phát ngoài ý muốn trong quá trình dọn dẹp hậu bão.

Giới chức hiện điều tra nguyên nhân vụ cháy mới nhất.

Nhiều đền chùa tại Nhật Bản dễ xảy ra hỏa hoạn do được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, cùng các vật liệu truyền thống như tranh và vỏ cây.

Gần đây, Nhật Bản liên tiếp ghi nhận nhiều vụ cháy tại các công trình tâm linh. Trong tháng này, chùa Daihoji ở miền bắc Nhật Bản có 13 công trình bị hư hại do hỏa hoạn, được cho là bắt nguồn từ khu bếp.

Tháng 4 vừa qua, đền Atago Shrine tại thành phố cảng Niigata cũng bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm, nguyên nhân chưa được xác định.

Đền Daishoin là một trong những điểm đến Phật giáo quan trọng nhất trên đảo Miyajima. Nơi này nổi tiếng với lịch sử lâu đời từ năm 806 và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ngọn lửa vĩnh cửu cháy hơn 1.200 năm trong điện (Ảnh: Get Hiroshima).

Công trình nằm ở chân núi Misen, cách đền Itsukushima và bến phà Miyajima khoảng 20 phút đi bộ. Địa điểm này nhận được xếp hạng cao từ du khách toàn cầu về sự bình yên và vẻ đẹp linh thiêng trên nền tảng Tripadvisor.

Ngôi đền nổi tiếng vì được biết tới là nơi bảo tồn ngọn lửa vĩnh cửu nằm ở điện Reikado. Theo tương truyền, ngọn lửa đã cháy liên tục suốt hơn 1.200 năm qua.

Truyền thuyết Phật giáo Nhật Bản ghi chép, ngọn lửa do nhà sư Kobo Daishi thắp lên cách đây hơn 1.200 năm và chưa từng tắt kể từ đó. Nó còn được gọi là "ngọn lửa không thể dập tắt".

Về sau, một phần lửa từ ngọn lửa của điện Reikado được dùng để thắp "Ngọn lửa Hòa bình" đặt tại Công viên Đài tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Đây vốn là nơi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử vào năm 1945.