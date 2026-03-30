Ca sĩ Juky San xin lỗi khi mặc bikini ngâm mình chụp ảnh ở Giếng Tiên

Mới đây, bộ ảnh của ca sĩ Juky San tại Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vấp nhiều ý kiến chỉ trích.

Trong ảnh, "em xinh" gen Z diện áo tắm 2 mảnh, tạo dáng gợi cảm trong giếng nước. Nhiều khán giả cho rằng Juky San thiếu ý thức vì tắm trực tiếp trong giếng, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của Giếng Tiên, trải nghiệm của nhiều du khách khác. Hành động này cũng bị cho ảnh hưởng đến vệ sinh của nguồn nước.

Bộ ảnh Juky San diện bikini khoe dáng gợi cảm tại Giếng Tiên gây tranh cãi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phóng viên Dân trí đã liên hệ để tìm hiểu thêm sự việc nhưng phía Juky San không phản hồi.

Trưa 30/3, Juky San chính thức lên tiếng về sự việc. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.

Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là ghi lại hình ảnh thiên nhiên, giới thiệu cảnh quan vùng biển Eo Gió. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ê-kíp đã lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu đầy đủ về yếu tố văn hóa, tín ngưỡng. Ca sĩ cho biết tại thời điểm ghi hình, ê-kíp không nhận thấy các biển cảnh báo liên quan.

"Ngay sau ồn ào xảy ra, ê-kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay lại video. Chúng tôi đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Tôi hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hoá của địa phương", Juky San nói.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì "không biết". Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến.

Juky San đã gỡ bỏ loạt ảnh sau khi nhận những góp ý từ khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Đây là bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà tôi và ê-kíp xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, chúng tôi đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả nền tảng mạng xã hội", Juky San cho biết.

Nữ ca sĩ nói biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, cô không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý.

Thời gian tới, Juky San và ê-kíp sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động để không phụ lòng yêu thương của mọi người. "Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương", ca sĩ nói.

Juky San khẳng định không có ý định thiếu tôn trọng, báng bổ giá trị văn hóa địa phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bài đăng của Juky San thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Khán giả cho rằng đây là bài học cho nữ ca sĩ nói riêng và người nổi tiếng nói chung về ý thức ứng xử nơi công cộng cũng như trách nhiệm tìm hiểu, bảo tồn giá trị văn hóa, môi trường du lịch.

Giếng Tiên là hồ nước ngọt trong một hang đá, là điểm đến nổi tiếng tại làng chài Nhơn Lý (Bình Định cũ). Nơi đây gắn với truyền thuyết về nguồn nước ngọt "trời ban" xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người dân và du khách dùng nguồn nước này để uống. Nơi đây không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương và du khách.