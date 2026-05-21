Elon Musk đăng clip ga đường sắt Trung Quốc to bằng 170 sân bóng đá gây sốt

Mới đây trên trang cá nhân của mạng xã hội X, tỷ phú công nghệ Elon Musk bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ đoạn video kéo dài gần 6 phút, giới thiệu về nhà ga Đông Trùng Khánh của Trung Quốc. Đây vốn được biết tới là trung tâm giao thông khổng lồ ở phía Tây Nam của Trung Quốc.

Ngay lập tức, video gây sốt trên nhiều nền tảng, thu hút hơn 56 triệu lượt xem cùng lượng tương tác rất lớn. Người xem có thể thấy quy mô đồ sộ của nhà ga với cấu trúc đa tầng, các đại sảnh mái kính khổng lồ và hệ thống giao thông tích hợp hiện đại.

Khung cảnh kết hợp với địa hình đô thị miền núi đặc trưng của thành phố Trùng Khánh khiến nhiều người liên tưởng tới các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Tổng diện tích nhà ga tương đương 170 sân bóng đá (Ảnh: CGTN).

Được biết, nhà ga nằm ở quận Nam An của thành phố Trùng Khánh, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2025 cùng tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh - Hạ Môn đoạn Trùng Khánh Đông - Kiềm Giang.

Tuyến đường sắt mới được thiết kế cho tàu chạy với tốc độ tối đa lên tới 350km/h.

Theo số liệu chính thức, toàn bộ tổ hợp có diện tích xây dựng khoảng 1,22 triệu m2, gồm 15 sân ga và 29 đường ray. Diện tích này tương đương khoảng 170 sân bóng đá.

Dự án chính thức khởi công vào năm 2018. Các hạng mục chính hoàn thành vào mùa xuân năm 2024 trước khi nhà ga đón khách từ năm 2025. Trong quá trình xây dựng, các kỹ sư đã sử dụng khoảng 2 triệu m3 bê tông cùng 366.000 tấn thép.

Nhà ga là trung tâm giao thông khổng lồ ở phía Tây Nam của Trung Quốc (Ảnh: News).

Công trình được thiết kế theo phong cách giống nhà ga sân bay hiện đại thay vì mô hình ga tàu truyền thống. Các chuyến đi tới Bắc Kinh và Thượng Hải mất khoảng 6 giờ, tới Vũ Hán khoảng 3 giờ, còn tới Vạn Châu và Kiềm Giang chỉ khoảng 1 giờ.

Ga Trùng Khánh Đông bắt đầu vận hành toàn diện từ ngày 27/6/2025 sau khoảng 7 năm xây dựng. Nhà ga được thiết kế để phục vụ khoảng 300.000 lượt hành khách mỗi ngày, đồng thời hoạt động như một trung tâm trung chuyển giao thông kết hợp thương mại.

Sau khi đi vào chính thức, công trình trở thành siêu trung tâm giao thông khổng lồ tại thành phố Trùng Khánh. Nhà ga được kết nối trực tiếp với hệ thống metro của thành phố nhằm giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn.

Ngoài tàu cao tốc, nhà ga còn kết nối trực tiếp với xe buýt, taxi và các tuyến vận tải hành khách đường dài, giúp hành khách chuyển đổi phương tiện thuận tiện hơn.

Nhà ga ứng dụng hệ thống hướng dẫn hành khách thông minh, công nghệ quản lý kỹ thuật số và các thiết kế tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cũng như trải nghiệm di chuyển.

Các giếng trời lớn cùng thiết kế thép - kính mở giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên bên trong nhà ga.

Giới chức Trung Quốc cho biết dự án phản ánh chiến lược tiếp tục đầu tư mạnh vào mạng lưới đường sắt cao tốc nhằm thay thế các chuyến bay nội địa cự ly ngắn.

Quy mô của dự án được đánh giá gây choáng ngay cả theo tiêu chuẩn vốn nổi tiếng khổng lồ của quốc gia tỷ dân.

Ngoài vai trò giao thông, ga Đông Trùng Khánh còn được kỳ vọng thúc đẩy kết nối khu vực và hỗ trợ phát triển kinh tế miền Tây Trung Quốc.

Công trình nhìn ở góc độ toàn cảnh (Ảnh: ECNS).

Đây được xem là nút giao quan trọng trong mạng lưới đường sắt cao tốc đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc, giúp tăng cường liên kết giữa Trùng Khánh với nhiều thành phố lớn ở miền trung và miền đông nước này, đồng thời thúc đẩy hội nhập của vành đai kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh.

Theo truyền thông Trung Quốc, tỷ phú Elon Musk tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội X để quảng bá hạ tầng hiện đại của nước này tới cộng đồng quốc tế.

Trong những năm gần đây, Trùng Khánh nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “thành phố 8D” nhờ địa hình đô thị chồng lớp trên núi cùng các video lan truyền mạnh mẽ về cảnh quan độc đáo và ẩm thực cay đặc trưng như lẩu Trùng Khánh.