The Crystal là công trình được mệnh danh "tòa nhà chọc trời nằm ngang lớn và cao nhất thế giới". Công trình nằm vắt ngang trên đỉnh 4 tòa tháp chọc trời ở độ cao khoảng 250m so với mặt đất.

Tòa nhà tọa lạc tại nơi hợp lưu của hai con sông Dương Tử và Gia Lăng, thuộc thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Đây vốn là một trong những khu vực đông dân nhất nước này.

Tòa nhà chọc trời nằm ngang cao nhất thế giới ở Trung Quốc (Ảnh: News).

Giới chuyên môn đánh giá, đây được xem là một trong những dự án kiến trúc tham vọng nhất từng được thực hiện, ngay cả theo tiêu chuẩn vốn nổi tiếng táo bạo của Trung Quốc.

Trên thực tế, các công trình nhà chọc trời nằm ngang hay cầu nối trên không thực tế không còn quá xa lạ. Tổ hợp Marina Bay Sands là biểu tượng nổi tiếng của Singapore. Ngoài ra, Link Hybrid ở Bắc Kinh được xem là một trong những công trình ấn tượng nhất thủ đô của Trung Quốc.

Tòa nhà chọc trời nằm ngang cao nhất thế giới, có cấu trúc thép 12.000 tấn (Nguồn video: Travel Adventures).

Tuy nhiên, The Crystal được đánh giá ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nó không chỉ là công trình nằm ngang cao nhất thế giới, còn là cấu trúc kết nối cùng lúc nhiều tòa tháp đứng nhất từng được xây dựng.

Dự án do tập đoàn bất động sản CapitaLand phát triển với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 3,4 tỷ USD. Phần mặt ngoài của công trình sử dụng khoảng 3.000 tấm kính và 5.000 chi tiết nhôm.

Cấu trúc tòa nhà nằm ngang (Ảnh: CapitaLand).

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở vật liệu mà ở quá trình lắp ráp cấu trúc khổng lồ này trên không trung.

Tòa nhà nằm ngang với chiều dài khoảng 300m gồm 7 phân đoạn lớn. Một số phần được lắp ráp sẵn dưới mặt đất trước khi được nâng lên độ cao 250m bằng hệ thống thủy lực chính xác cao để ghép nối trên không.

Những phần còn lại được lắp trực tiếp lên các tòa tháp chống đỡ The Crystal.

Riêng bộ khung thép của công trình đã nặng khoảng 12.000 tấn, tương đương trọng lượng của tháp Eiffel nổi tiếng ở Pháp.

Con số này cho thấy mức độ phức tạp cũng như năng lực kỹ thuật của đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư tham gia dự án.

Tổ hợp gồm 8 tháp, trong đó có 6 tòa cao 250m và 2 tòa cao 350m. Bên trong gồm khu nhà ở, chung cư cao cấp, văn phòng, căn hộ dịch vụ và khách sạn.

Đài quan sát đáy kính rộng khoảng 1.500m2 (Ảnh: CapitaLand).

Ngoài vai trò kết nối 4 tòa tháp chính, The Crystal còn được thiết kế như một không gian sinh hoạt và giải trí trên không.

Điểm thu hút nổi bật nhất là khu đài quan sát Exploration Deck với sàn kính rộng khoảng 1.500m2, cho phép du khách ngắm toàn cảnh thành phố Trùng Khánh từ trên cao.

Phóng tầm nhìn về phía xa, du khách có thể quan sát thấy bên dưới là ngã ba sông Dương Tử giao với sông Gia Lăng. Mỗi ngày, đài quan sát chỉ bán tối đa khoảng 3.000 vé nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm tuyệt đối.

Mức giá từ 25 USD/khách (660.000 đồng). Để tới đài quan sát, khách sẽ vào thang máy để lên tầng 47 trong thời gian khoảng 50 giây.

Bên cạnh đó, công trình còn có vườn trên mái, quầy bar, nhà hàng, không gian tổ chức sự kiện, câu lạc bộ riêng và 2 hồ bơi vô cực dài 50m.

Khu vườn từ trên cao (Ảnh: Landezine).

Khu vườn trên không được phủ xanh bằng 120 cây thân gỗ có thể cao tới 9m khi trưởng thành.

The Crystal được giới chuyên gia ca ngợi là kỳ quan kiến trúc và kỹ thuật hiện đại, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho các đô thị đông đúc trong tương lai.

Công trình cho thấy các tòa nhà chọc trời không chỉ có thể phát triển theo chiều cao mà còn có thể mở rộng theo chiều ngang.