Cô gái Việt Nam tử vong ở sườn dốc khi leo núi tuyết ở Nhật một mình

Thông tin về một cô gái người Việt Nam tử vong khi tự mình leo núi tuyết được nhiều hãng truyền thông ở Nhật Bản đưa tin.

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy, 32 tuổi, là nhân viên chăm sóc người cao tuổi ở thành phố Yao thuộc tỉnh Osaka.

Theo đồn cảnh sát Hikone, khoảng 13h ngày 19/2, chị Thủy bắt đầu tự leo núi Ryozen một mình. Đây là ngọn núi ở tỉnh Shiga.

Núi Ryozen là nơi cô gái người Việt Nam tử vong (Ảnh: Kazutoyo Hattori).

Tuy nhiên, tới 22h cùng ngày, cô gái người Việt Nam đã chủ động gọi điện tới số khẩn cấp 119 để cầu cứu với nội dung "không thể tự mình xuống núi được nữa".

Ngay sau cuộc gọi này, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ tại địa phương lập tức triển khai tìm kiếm. Do điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở nên phải tới 6h50 ngày 20/2, trực thăng cứu hộ của tỉnh Shiga mới phát hiện thấy chị Thủy nằm bất tỉnh tại một sườn dốc gần đỉnh núi.

Khi được tìm thấy, nạn nhân ở tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Các nỗ lực hồi sinh tim phổi tại hiện trường không thành công.

Trên người nạn nhân không có thương tích. Dù nạn nhân có trang bị đầy đủ đồ leo núi nhưng các chuyên gia nhận định điều này không đủ để chống chọi với cái lạnh của núi tuyết về đêm.

Thời điểm rạng sáng 20/2 khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân, nhiệt độ tại đỉnh núi xuống dưới mức đóng băng. Địa hình có tuyết dày bao phủ.

Được biết, núi Ryozen có chiều cao gần 1.100m. Đây vốn là điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, thu hút lượng lớn cộng đồng đam mê leo núi. Về đêm, nhiệt độ trong vùng có thể hạ xuống dưới 0 độ C và có tuyết. Hiện giới chức Nhật Bản vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó từng có sự cố tương tự xảy ra liên quan tới người Việt Nam khi leo núi ở nước ngoài. Tuy nhiên ở trường hợp này, 2 nạn nhân may mắn hơn so với vụ việc cô gái leo núi ở Nhật Bản.

Đó là sự cố xảy ra vào tháng 9/2024. Đội cứu hộ vùng Zermatt, điểm leo núi trượt tuyết nổi tiếng ở dãy Alps Thụy Sĩ, nhận được cuộc gọi khẩn cấp, thông báo có 2 người leo núi quốc tịch Việt Nam cần sự hỗ trợ gấp vì gặp nạn trên đỉnh núi tuyết Matterhorn. Đây là thời điểm điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt với tuyết và gió mạnh.

Máy bay trực thăng cứu trợ người gặp nạn trên đỉnh núi (Ảnh: News).

Hãng hàng không chuyên cung cấp dịch vụ máy bay trực thăng vùng núi Air Zermatt đã nhanh chóng đánh giá tình hình.

Vì yếu tố thời tiết bất lợi, đội cứu hộ không thể giải cứu bằng đường hàng không và đường bộ. Bởi vậy, Air Zermatt đã cử 3 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ trạm cứu hộ, hướng về địa điểm nơi có người gặp nạn.

Được biết, hai du khách người Việt bị mắc kẹt ở khu vực có địa hình rất hiểm trở ở độ cao hơn 3.500m trong điều kiện thân nhiệt đã hạ nghiêm trọng. Họ không được trang bị trang phục leo núi đầy đủ, chỉ có giầy thể thao đế mỏng.

Tuyết và băng giá là thách thức lớn khiến máy bay không tiếp cận được hiện trường nên các chuyên gia buộc phải đu dây xuống. Sau đó, cả nhóm tìm cách đưa 2 nạn nhân trở lại tuyến đường bình thường bằng hệ thống dây thừng.

Hành trình kéo dài 14 tiếng lâu hơn so với dự kiến. Cuối cùng cả nhóm về tới nơi trú ẩn an toàn ở Hörnli Hut.

"Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, hai nhà leo núi người Việt Nam có thể đã chết cóng trong điều kiện khắc nghiệt ở đỉnh núi tuyết", một chuyên gia đánh giá.

Núi Matterhorn nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Italia. Với độ cao 4.478m, ngọn núi được người dân châu Âu coi là biểu tượng của núi Alps nói chung và biểu tượng của Thụy Sĩ nói riêng. Đặc điểm nhận biết của ngọn núi này là hình dạng ba góc nhọn, góc cạnh khi được nhìn từ phía Zermatt ở Thụy Sĩ.