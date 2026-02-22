Rời nhà từ 2h, hàng nghìn người đội mưa đổ về chùa Hương ngày khai hội

Đi lễ chùa lúc 2h

Đồng hồ điểm 1h, chị Trần Thị Khang (xã Đông Thọ, Tuyên Quang) thức dậy, chuẩn bị đồ đạc để cùng hơn chục người thân trong gia đình lên đường đi lễ đầu năm. Địa điểm gia đình lựa chọn là chùa Hương, nằm tại xã Hương Sơn, Hà Nội, cách nơi ở của chị gần 3 tiếng đi ô tô.

Đây là lần đầu cả nhà chị hành hương nên mọi khâu chuẩn bị đều khá lúng túng, đặc biệt khi có trẻ nhỏ đi cùng, lại gặp đúng đợt mưa kéo dài.

Sau gần 3 tiếng di chuyển bằng ô tô, đoàn của chị đến bến đò Hương Sơn khi trời chưa sáng hẳn. “Mưa gần như không dứt từ lúc xuống xe cho đến khi lên đò vào động Hương Tích, việc di chuyển khá vất vả”, chị Khang kể.

Chị Khang (áo hồng) chờ lên cáp treo để vào thăm động Hương Tích sáng ngày 22/2 (Ảnh: Trần Thành Công).

Gia đình chị ngồi đò hơn 1 tiếng trong mưa lạnh, khi chị đặt chân tới khu vực cáp treo trời đã hửng sáng. Lúc này, dòng người đổ về ngày càng đông, khiến thời gian chờ đợi kéo dài.

"Tình hình này chắc phải chờ 30 phút mới lên được cáp treo", chị Khang nói, mắt nhìn dòng người kéo dài phía trước.

Dù vậy, người phụ nữ cho biết gia đình vẫn cố gắng đi hết các điểm chính trong quần thể di tích, vừa vãn cảnh, vừa cầu bình an, sức khỏe cho năm mới. “Đã cất công đi từ sớm, ai cũng muốn đi trọn vẹn”, chị cho hay.

Trời chưa sáng hàng trăm người đã lên thuyền hướng về chùa Hương (Ảnh: Trần Thành Công).

Có mặt sớm hơn khoảng một tiếng, anh Trương Văn Đạt (Hưng Yên) cũng rời nhà từ 2h. Khoảng 5h30, anh cùng gia đình có mặt tại khu vực bến đò.

Theo anh, thời tiết có mưa nhỏ nhưng không quá lạnh, tạo cảm giác dễ chịu cho chuyến đi đầu năm.

Anh Đạt cho biết đây là lần quay trở lại sau 3 năm không tới chùa Hương. Trước đó, anh từng ngại cảnh chen chúc, đông đúc khiến việc tham quan trở nên mệt mỏi. Tuy nhiên, năm nay nghe thông tin khu di tích có nhiều thay đổi, anh quyết định đi sớm để trải nghiệm lại và cầu mong một năm mới bình an.

Người dân hứng nước từ khe đá mong mang lại may mắn, bình an cho cả năm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Điều bất ngờ là đường lên chùa, động, sạch sẽ hơn, hàng quán được sắp xếp gọn gàng, không còn cảnh lộn xộn như trước nên việc di chuyển thoải mái hơn nhiều”, anh chia sẻ. Tại động Hương Tích, anh cùng người thân tham gia hứng nước từ khe đá - một tục dân gian được gọi là “xin sữa mẹ”, với niềm tin mang lại may mắn, bình an cho cả năm.

"Khi tôi quay trở ra khá đông người bắt đầu lên động chiêm bái, may mà mình đi sớm nếu không lại rơi vào cảnh tắc đường, chờ đợi", người đàn ông chia sẻ.

Nhiều người dân chấp nhận đứng ngoài chiêm bái vì không thể chen chân vào bên trong chánh điện chùa Thiên Trù (Ảnh: Trần Thành Công).

Đồng hồ điểm 9h30, tại chùa Thiên Trù, chị Mai (Phương Liệt, Hà Nội) đành chọn đứng từ xa vái vọng vì không thể chen vào khu vực chính điện.

Chị cho biết gia đình xuất phát từ 3h, đến nơi lúc gần 5h và ưu tiên lên động Hương Tích trước.

“Lúc lên động còn khá vắng, nhưng khi xuống chùa thì dòng người đã rất đông. Không thể chen vào trong, tôi chỉ đứng bê đồ lễ bên ngoài, chắp tay cầu bình an, sức khỏe cho gia đình”, chị Mai nói.

Động Hương Tích chật kín người vào chiêm bái (Ảnh: Trần Thành Công).

Đón 136.000 du Xuân trong 5 ngày

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù thời tiết không thuận lợi và nhiều du khách phải di chuyển xuyên đêm, từ khoảng 4h tại bến thuyền đi Chùa Hương đã tấp nập người xếp hàng chờ xuống đò.

Điểm đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là việc Ban tổ chức quyết định dừng hoàn toàn xuồng máy, thay thế bằng thuyền chèo tay. Việc thay đổi này nhằm giảm phát thải, hạn chế tiếng ồn, mang lại không gian yên tĩnh, gần gũi hơn với thiên nhiên cho du khách hành hương.

Bên cạnh đó, khu vực hai bên cầu thang dẫn lên động Hương Tích và chùa Thiên Trù cũng được dẹp bỏ hàng quán, tạo không gian thông thoáng, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn so với những năm trước.

Người dân chen chúc trước chánh điện chùa Thiên Trù và đường lên cáp treo đi động Hương Tích (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tuy nhiên, càng về trưa, lượng người đổ về ngày một đông khiến khu vực chùa Thiên Trù rơi vào tình trạng ùn tắc, chen chúc. Nhiều du khách không thể vào trong chính điện, đành đứng từ xa vái vọng.

Trong khi đó, tại khu vực cáp treo lên động Hương Tích, hàng nghìn người xếp hàng kéo dài, dù lực lượng nhân viên đã được tăng cường hỗ trợ nhưng vẫn xảy ra tình trạng quá tải, thời gian chờ đợi kéo dài.

Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn - cho biết, lễ hội du lịch chùa Hương là một trong những lễ hội xuân lớn của Hà Nội, thu hút đông đảo du khách thập phương về hành lễ, vãn cảnh mỗi dịp đầu năm. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, chỉ trong 5 ngày đầu năm, khu di tích đã đón gần 136.000 lượt khách tham quan. Riêng mùng 5 Tết, lượng khách tăng đột biến, đạt hơn 51.000 lượt nhờ thời tiết thuận lợi.

Người dân khắp nơi đổ về chùa Hương sáng 22/2 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngoài các tuyến tham quan quen thuộc như chùa Thiên Trù - động Hương Tích, năm nay du khách còn có thêm nhiều lựa chọn với các điểm đến như chùa Thanh Sơn, động Hương Đài, chùa Long Vân, chùa Cây Khế, động Người Xưa hay chùa Tuyết Sơn, góp phần phân luồng khách và làm phong phú thêm trải nghiệm du Xuân.