Lượt khách tăng từng ngày dịp Tết, du lịch Cà Mau khởi sắc ngay đầu năm mới

Ngày 4/2, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại các khu vui chơi giải trí, các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh đã tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đến tham quan, giải trí.

Một số khu, điểm du lịch hoạt động trở lại với mô hình sản phẩm tham quan, trải nghiệm mới đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách như ở Hòn Đá Bạc, các khu sinh thái...

Nhiều điểm du lịch sinh thái ở Cà Mau được du khách ưa chuộng đến tham quan, vui chơi, giải trí (Ảnh: Huỳnh Hải).

Qua thống kê cho thấy, từ ngày 31/1 đến 4/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán) có hơn 72.400 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích ở Cà Mau, chủ yếu là khách trong nước. Tổng doanh thu du lịch trên 35,136 tỷ đồng.

Với số lượt khách nói trên, đã thu hút lượng khách đạt 103,43% (tăng lên 3,43% so với cùng kỳ); tổng thu du lịch giảm 31,69% so với cùng kỳ năm 2021, do khách du lịch điều tiết giảm chi tiêu du lịch như giá vé, hạn chế sử dụng dịch vụ, chủ yếu nước uống, ăn nhẹ...

Điểm du lịch khách đến nhiều nhất như Hòn Đá Bạc, Mũi Cà Mau, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu sinh thái Thư Duy, khu sinh thái Hoa Rừng, khu sinh thái Hương Tràm….

Đặc biệt, khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày trong dịp Tết. Nếu như mùng 1 Tết chỉ có khoảng 4.700 lượt khách thì sang mùng 2 có trên 18.000 lượt khách, mùng 3 hơn 22.600 lượt khách…

"Hoạt động tại các điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo an toàn khách đến tham quan, giải trí; giá cả dịch vụ bình ổn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt việc niêm yết giá, không có tình trạng chèo kéo khách du lịch; đồng thời, các điểm du lịch, doanh nghiệp hoạt động du lịch đều triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19", ông Trần Hiếu Hùng cho hay.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, có thể thấy sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động du lịch đầu năm 2022 đã có những bước chuyển động khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán.